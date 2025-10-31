Пяст - Корона 31 Октября прямая трансляция
Начало трансляции: 31-10-2025 21:30
Стадион: Мейски (Гливице, Польша), вместимость: 9913
31 Октября 2025 года в 22:30 (+03:00). Польша — Экстракласса, 14-й тур
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Пяст - Корона, которое состоится 31 Октября 2025 года в 22:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Польша — Экстракласса, 14-й тур, оно проводится на стадионе: Мейски (Гливице, Польша).
Составы команд
Пяст
Гливице
Корона
Кельце
Главные тренеры
|Яцек Зелински
История личных встреч
|19.04.2025
|Польша — Экстракласса
|29-й тур
|1 : 1
|18.10.2024
|Польша — Экстракласса
|12-й тур
|0 : 2
|05.05.2024
|Польша - Экстракласса
|31-й тур
|1 : 1
|03.11.2023
|Польша - Экстракласса
|14-й тур
|0 : 0
|12.05.2023
|Польша - Экстракласса
|Экстракласса. 32-й тур
|2 : 1
|29.10.2022
|Польша - Экстракласса
|Экстракласса. 15-й тур
|1 : 1
|05.06.2020
|Польша - Экстракласса
|Экстракласса. 28-й тур
|1 : 2
|26.10.2019
|Польша - Экстракласса
|Экстракласса. 13-й тур
|1 : 0
|13.04.2019
|Польша - Экстракласса
|Экстракласса. 30-й тур
|4 : 0
|11.11.2018
|Польша - Экстракласса
|Экстракласса. 15-й тур
|1 : 0
|25.10.2025
|Польша — Экстракласса
|13-й тур
|2 : 1
|19.10.2025
|Польша — Экстракласса
|12-й тур
|1 : 2
|03.10.2025
|Польша — Экстракласса
|11-й тур
|2 : 1
|27.09.2025
|Польша — Экстракласса
|10-й тур
|4 : 2
|20.09.2025
|Польша — Экстракласса
|9-й тур
|1 : 0
|25.10.2025
|Польша — Экстракласса
|13-й тур
|1 : 0
|18.10.2025
|Польша — Экстракласса
|12-й тур
|1 : 1
|05.10.2025
|Польша — Экстракласса
|11-й тур
|3 : 1
|27.09.2025
|Польша — Экстракласса
|10-й тур
|3 : 0
|20.09.2025
|Польша — Экстракласса
|9-й тур
|0 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Квалификация Лиги чемпионов
|Гурник З
|13
|26
| 2
Квалификация Лиги конференций
|Ягеллония
|12
|24
| 3
Квалификация Лиги конференций
|Висла Плоцк
|12
|22
| 4
Квалификация Лиги конференций
|Краковия
|12
|21
|5
|Лех П
|12
|20
|6
|Корона
|13
|19
|7
|Погонь
|13
|17
|8
|Заглембе Л
|12
|17
|9
|Ракув
|12
|17
|10
|Легия
|12
|16
|11
|Видзев
|13
|16
|12
|Радомяк
|13
|16
|13
|Арка
|13
|15
|14
|ГКС Катовице
|13
|14
|15
|Мотор
|12
|14
| 16
Зона вылета
|Лехия
|13
|10
| 17
Зона вылета
|Нецеча
|13
|10
| 18
Зона вылета
|Пяст
|11
|7