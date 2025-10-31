03:02 ()
Пяст - Корона 31 Октября прямая трансляция

Начало трансляции: 31-10-2025 21:30
Стадион: Мейски (Гливице, Польша), вместимость: 9913
31 Октября 2025 года в 22:30 (+03:00). Польша — Экстракласса, 14-й тур
Пяст
Корона

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Пяст - Корона, которое состоится 31 Октября 2025 года в 22:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Польша — Экстракласса, 14-й тур, оно проводится на стадионе: Мейски (Гливице, Польша). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Пяст
Гливице
Корона
Кельце
Главные тренеры
Польша Яцек Зелински
История личных встреч
19.04.2025 Польша — Экстракласса 29-й тур Пяст1 : 1Корона
18.10.2024 Польша — Экстракласса 12-й тур Корона0 : 2Пяст
05.05.2024 Польша - Экстракласса 31-й тур Корона1 : 1Пяст
03.11.2023 Польша - Экстракласса 14-й тур Пяст0 : 0Корона
12.05.2023 Польша - Экстракласса Экстракласса. 32-й тур Пяст2 : 1Корона
29.10.2022 Польша - Экстракласса Экстракласса. 15-й тур Корона1 : 1Пяст
05.06.2020 Польша - Экстракласса Экстракласса. 28-й тур Корона1 : 2Пяст
26.10.2019 Польша - Экстракласса Экстракласса. 13-й тур Пяст1 : 0Корона
13.04.2019 Польша - Экстракласса Экстракласса. 30-й тур Пяст4 : 0Корона
11.11.2018 Польша - Экстракласса Экстракласса. 15-й тур Корона1 : 0Пяст
25.10.2025 Польша — Экстракласса 13-й тур 2 : 1Пяст
19.10.2025 Польша — Экстракласса 12-й тур Пяст1 : 2
03.10.2025 Польша — Экстракласса 11-й тур 2 : 1Пяст
27.09.2025 Польша — Экстракласса 10-й тур Пяст4 : 2
20.09.2025 Польша — Экстракласса 9-й тур 1 : 0Пяст
25.10.2025 Польша — Экстракласса 13-й тур 1 : 0Корона
18.10.2025 Польша — Экстракласса 12-й тур Корона1 : 1
05.10.2025 Польша — Экстракласса 11-й тур 3 : 1Корона
27.09.2025 Польша — Экстракласса 10-й тур Корона3 : 0
20.09.2025 Польша — Экстракласса 9-й тур 0 : 0Корона
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Квалификация Лиги чемпионов
Гурник З1326
2
Квалификация Лиги конференций
Ягеллония1224
3
Квалификация Лиги конференций
Висла Плоцк1222
4
Квалификация Лиги конференций
Краковия1221
5 Лех П1220
6 Корона1319
7 Погонь1317
8 Заглембе Л1217
9 Ракув1217
10 Легия1216
11 Видзев1316
12 Радомяк1316
13 Арка1315
14 ГКС Катовице1314
15 Мотор1214
16
Зона вылета
Лехия1310
17
Зона вылета
Нецеча1310
18
Зона вылета
Пяст117

