Аль-Хиляль - Аль-Шабаб 31 Октября прямая трансляция

Начало трансляции: 31-10-2025 16:50
Стадион: Кингдом Арена (Эр-Рияд, Саудовская Аравия), вместимость: 26000
31 Октября 2025 года в 17:50 (+03:00). Саудовская Аравия — Про-Лига, 7-й тур
Аль-Хиляль
Аль-Шабаб

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Аль-Хиляль - Аль-Шабаб, которое состоится 31 Октября 2025 года в 17:50 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Саудовская Аравия — Про-Лига, 7-й тур, оно проводится на стадионе: Кингдом Арена (Эр-Рияд, Саудовская Аравия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Аль-Хиляль
Эр-Рияд
Аль-Шабаб
Эр-Рияд
Главные тренеры
Италия Симоне Индзаги
История личных встреч
21.04.2025 Саудовская Аравия — Про-Лига 29-й тур Аль-Хиляль2 : 2Аль-Шабаб
30.11.2024 Саудовская Аравия — Про-Лига 12-й тур Аль-Шабаб1 : 2Аль-Хиляль
30.03.2024 Саудовская Аравия - Про-Лига 25-й тур Аль-Шабаб3 : 4Аль-Хиляль
29.09.2023 Саудовская Аравия - Про-Лига 8-й тур Аль-Хиляль2 : 0Аль-Шабаб
09.08.2023 Клубный кубок арабских чемпионов 1/2 финала Аль-Хиляль3 : 1Аль-Шабаб
28.10.2025 Кубок Короля 1/8 финала 0 : 1Аль-Хиляль
24.10.2025 Саудовская Аравия — Про-Лига 6-й тур 0 : 2Аль-Хиляль
21.10.2025 Элитная Лига Чемпионов АФК Западный регион. 3-й тур Аль-Хиляль3 : 1
18.10.2025 Саудовская Аравия — Про-Лига 5-й тур 0 : 5Аль-Хиляль
29.09.2025 Элитная Лига Чемпионов АФК Западный регион. 2-й тур 2 : 3Аль-Хиляль
28.10.2025 Кубок Короля 1/8 финала Аль-Шабаб1 : 0
25.10.2025 Саудовская Аравия — Про-Лига 6-й тур Аль-Шабаб1 : 1
17.10.2025 Саудовская Аравия — Про-Лига 5-й тур 1 : 1Аль-Шабаб
25.09.2025 Саудовская Аравия — Про-Лига 4-й тур Аль-Шабаб1 : 2
22.09.2025 Кубок Короля 1/16 финала 2 : 2 2 : 4Аль-Шабаб
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Элитная Лига чемпионов АФК
Аль-Наср618
2
Элитная Лига чемпионов АФК
Аль-Таавун615
3
Элитная Лига чемпионов АФК
Аль-Хиляль614
4 Аль-Кадисия614
5 Аль-Ахли713
6 Неом713
7 Аль-Халидж610
8 Аль-Иттихад610
9 Аль-Холуд79
10 Аль-Фейха68
11 Аль-Иттифак67
12 Эр-Рияд77
13 Аль-Шабаб66
14 Аль-Хазм65
15 Аль-Фатех75
16
Зона вылета
Дамак73
17
Зона вылета
Аль-Охдуд61
18
Зона вылета
Аль-Наджма60

