Аль-Хиляль - Аль-Шабаб 31 Октября прямая трансляция
Начало трансляции: 31-10-2025 16:50
Стадион: Кингдом Арена (Эр-Рияд, Саудовская Аравия), вместимость: 26000
31 Октября 2025 года в 17:50 (+03:00). Саудовская Аравия — Про-Лига, 7-й тур
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Аль-Хиляль - Аль-Шабаб, которое состоится 31 Октября 2025 года в 17:50 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Саудовская Аравия — Про-Лига, 7-й тур, оно проводится на стадионе: Кингдом Арена (Эр-Рияд, Саудовская Аравия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Аль-Хиляль
Эр-Рияд
Аль-Шабаб
Эр-Рияд
Главные тренеры
|Симоне Индзаги
История личных встреч
|21.04.2025
|Саудовская Аравия — Про-Лига
|29-й тур
|2 : 2
|30.11.2024
|Саудовская Аравия — Про-Лига
|12-й тур
|1 : 2
|30.03.2024
|Саудовская Аравия - Про-Лига
|25-й тур
|3 : 4
|29.09.2023
|Саудовская Аравия - Про-Лига
|8-й тур
|2 : 0
|09.08.2023
|Клубный кубок арабских чемпионов
|1/2 финала
|3 : 1
|28.10.2025
|Кубок Короля
|1/8 финала
|0 : 1
|24.10.2025
|Саудовская Аравия — Про-Лига
|6-й тур
|0 : 2
|21.10.2025
|Элитная Лига Чемпионов АФК
|Западный регион. 3-й тур
|3 : 1
|18.10.2025
|Саудовская Аравия — Про-Лига
|5-й тур
|0 : 5
|29.09.2025
|Элитная Лига Чемпионов АФК
|Западный регион. 2-й тур
|2 : 3
|28.10.2025
|Кубок Короля
|1/8 финала
|1 : 0
|25.10.2025
|Саудовская Аравия — Про-Лига
|6-й тур
|1 : 1
|17.10.2025
|Саудовская Аравия — Про-Лига
|5-й тур
|1 : 1
|25.09.2025
|Саудовская Аравия — Про-Лига
|4-й тур
|1 : 2
|22.09.2025
|Кубок Короля
|1/16 финала
|2 : 2 2 : 4
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Элитная Лига чемпионов АФК
|Аль-Наср
|6
|18
| 2
Элитная Лига чемпионов АФК
|Аль-Таавун
|6
|15
| 3
Элитная Лига чемпионов АФК
|Аль-Хиляль
|6
|14
|4
|Аль-Кадисия
|6
|14
|5
|Аль-Ахли
|7
|13
|6
|Неом
|7
|13
|7
|Аль-Халидж
|6
|10
|8
|Аль-Иттихад
|6
|10
|9
|Аль-Холуд
|7
|9
|10
|Аль-Фейха
|6
|8
|11
|Аль-Иттифак
|6
|7
|12
|Эр-Рияд
|7
|7
|13
|Аль-Шабаб
|6
|6
|14
|Аль-Хазм
|6
|5
|15
|Аль-Фатех
|7
|5
| 16
Зона вылета
|Дамак
|7
|3
| 17
Зона вылета
|Аль-Охдуд
|6
|1
| 18
Зона вылета
|Аль-Наджма
|6
|0