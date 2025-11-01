00:25 ()
Динамо Мх - Крылья Советов 01 Ноября прямая трансляция

Начало трансляции: 01-11-2025 16:45
Стадион: Анжи-Арена (Каспийск, Россия), вместимость: 28000
01 Ноября 2025 года в 17:45 (+03:00). Мир Российская Премьер-лига, 14-й тур
Главный судья: Сергей Чебан (Москва, Россия);
Динамо Мх
Крылья Советов

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Динамо Мх - Крылья Советов, которое состоится 01 Ноября 2025 года в 17:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Мир Российская Премьер-лига, 14-й тур, оно проводится на стадионе: Анжи-Арена (Каспийск, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Динамо Мх
Махачкала
Крылья Советов
Самара
Главные тренеры
Россия Хасанби Эдуардович Биджиев
Россия Магомед Мусаевич Адиев
История личных встреч
15.03.2025 Мир Российская Премьер-лига 21-й тур Динамо Мх4 : 0Крылья Советов
02.10.2024 Fonbet Кубок России Группа A. 5-й тур Крылья Советов3 : 3 5 : 3Динамо Мх
01.09.2024 Мир Российская Премьер-лига 7-й тур Крылья Советов0 : 1Динамо Мх
01.08.2024 Fonbet Кубок России Группа A. 1-й тур Динамо Мх1 : 0Крылья Советов
25.10.2025 Мир Российская Премьер-лига 13-й тур 1 : 1Динамо Мх
21.10.2025 Fonbet Кубок России Группа C. 6-й тур Динамо Мх1 : 3
18.10.2025 Мир Российская Премьер-лига 12-й тур Динамо Мх0 : 2
05.10.2025 Мир Российская Премьер-лига 11-й тур 2 : 0Динамо Мх
02.10.2025 Fonbet Кубок России Группа C. 5-й тур Динамо Мх1 : 1 4 : 2
31.10.2025 Россия — МФЛ 28-й тур 3 : 0Крылья Советов
25.10.2025 Мир Российская Премьер-лига 13-й тур 1 : 0Крылья Советов
24.10.2025 Россия — МФЛ 27-й тур Крылья Советов1 : 1
22.10.2025 Fonbet Кубок России Группа B. 6-й тур 4 : 0Крылья Советов
18.10.2025 Мир Российская Премьер-лига 12-й тур Крылья Советов1 : 1
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 14-го тура РПЛ: «Динамо» (Махачкала) — «Крылья Советов». Начало встречи запланировано на 17:45 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИО
1 ЦСКА1430
2 Краснодар1329
3 Локомотив М1327
4 Зенит1326
5 Балтика1324
6 Спартак М1322
7 Рубин1318
8 Динамо М1316
9 Ахмат1316
10 Ростов1315
11 Крылья Советов1313
12 Акрон1312
13
Стыковая зона
Динамо Мх1311
14
Стыковая зона
Сочи138
15
Зона вылета
Оренбург138
16
Зона вылета
Пари Нижний Новгород147

Отзывы и комментарии к матчу

