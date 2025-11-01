00:25 ()
Онлайн трансляции
Пятница 31 октября
Суббота 01 ноября
Свернуть список

Ростов - Акрон 01 Ноября прямая трансляция

Начало трансляции: 01-11-2025 19:15
Стадион: Ростов Арена (Ростов-на-Дону, Россия), вместимость: 45000
01 Ноября 2025 года в 20:15 (+03:00). Мир Российская Премьер-лига, 14-й тур
Главный судья: Ян Бобровский (Санкт-Петербург, Россия);
Ростов
Акрон

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогноз
на матч

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ростов - Акрон, которое состоится 01 Ноября 2025 года в 20:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Мир Российская Премьер-лига, 14-й тур, оно проводится на стадионе: Ростов Арена (Ростов-на-Дону, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Ростов
Ростов-на-Дону
Акрон
Тольятти
Главные тренеры
Испания Джонатан Альба
Россия Заурбек Эдуардович Тедеев
История личных встреч
31.03.2025 Мир Российская Премьер-лига 22-й тур Акрон2 : 3Ростов
18.02.2025 Товарищеские матчи (клубы) — 2025 Ростов0 : 1Акрон
28.09.2024 Мир Российская Премьер-лига 10-й тур Ростов0 : 2Акрон
31.10.2025 Россия — МФЛ 28-й тур 0 : 1Ростов
25.10.2025 Мир Российская Премьер-лига 13-й тур Ростов1 : 1
24.10.2025 Россия — МФЛ 27-й тур Ростов5 : 0
22.10.2025 Fonbet Кубок России Группа C. 6-й тур Ростов4 : 1
18.10.2025 Мир Российская Премьер-лига 12-й тур 1 : 1Ростов
26.10.2025 Мир Российская Премьер-лига 13-й тур Акрон1 : 1
21.10.2025 Fonbet Кубок России Группа D. 6-й тур 3 : 2Акрон
18.10.2025 Мир Российская Премьер-лига 12-й тур 0 : 1Акрон
04.10.2025 Мир Российская Премьер-лига 11-й тур Акрон1 : 1
01.10.2025 Fonbet Кубок России Группа D. 5-й тур 3 : 0Акрон
Текстовая трансляция
Автообновление
Обновить
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 14-го тура РПЛ: «Ростов» — «Акрон». Начало встречи запланировано на 20:15 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИО
1 ЦСКА1430
2 Краснодар1329
3 Локомотив М1327
4 Зенит1326
5 Балтика1324
6 Спартак М1322
7 Рубин1318
8 Динамо М1316
9 Ахмат1316
10 Ростов1315
11 Крылья Советов1313
12 Акрон1312
13
Стыковая зона
Динамо Мх1311
14
Стыковая зона
Сочи138
15
Зона вылета
Оренбург138
16
Зона вылета
Пари Нижний Новгород147

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2025
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close