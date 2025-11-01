Зенит - Локомотив М 01 Ноября прямая трансляция
Начало трансляции: 01-11-2025 19:15
Стадион: Газпром Арена (Санкт-Петербург, Россия), вместимость: 68134
01 Ноября 2025 года в 20:15 (+03:00). Мир Российская Премьер-лига, 14-й тур
Главный судья: Артём Чистяков (Азов, Россия);
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Зенит - Локомотив М, которое состоится 01 Ноября 2025 года в 20:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Мир Российская Премьер-лига, 14-й тур, оно проводится на стадионе: Газпром Арена (Санкт-Петербург, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Зенит
Санкт-Петербург
Локомотив М
Москва
Главные тренеры
|Сергей Богданович Семак
|Михаил Михайлович Галактионов
История личных встреч
|11.07.2025
|Россия — МФЛ
|14-й тур
|2 : 1
|05.04.2025
|Мир Российская Премьер-лига
|23-й тур
|1 : 1
|27.10.2024
|Мир Российская Премьер-лига
|13-й тур
|1 : 1
|25.10.2024
|Россия — МФЛ
|Плей-офф чемпионов
|3 : 2
|13.09.2024
|Россия — МФЛ
|Плей-офф чемпионов
|1 : 1
|03.12.2023
|Мир Российская Премьер-лига
|17-й тур
|3 : 1
|24.09.2023
|Мир Российская Премьер-лига
|9-й тур
|1 : 2
|09.04.2023
|Мир Российская Премьер-лига
|22-й тур
|1 : 2
|30.07.2022
|Мир Российская Премьер-лига
|3-й тур
|5 : 0
|30.04.2022
|Россия — Премьер-Лига
|27-й тур
|3 : 1
|31.10.2025
|Россия — МФЛ
|28-й тур
|3 : 0
|26.10.2025
|Мир Российская Премьер-лига
|13-й тур
|2 : 1
|24.10.2025
|Россия — МФЛ
|27-й тур
|1 : 3
|22.10.2025
|Fonbet Кубок России
|Группа A. 6-й тур
|6 : 0
|19.10.2025
|Мир Российская Премьер-лига
|12-й тур
|0 : 3
|31.10.2025
|Россия — МФЛ
|28-й тур
|0 : 1
|26.10.2025
|Мир Российская Премьер-лига
|13-й тур
|1 : 1
|24.10.2025
|Россия — МФЛ
|27-й тур
|6 : 0
|23.10.2025
|Fonbet Кубок России
|Группа D. 6-й тур
|1 : 2
|18.10.2025
|Мир Российская Премьер-лига
|12-й тур
|3 : 0
Текстовая трансляция
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 14-го тура РПЛ: «Зенит» — «Локомотив». Начало встречи запланировано на 20:15 по московскому времени.
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
|1
|ЦСКА
|14
|30
|2
|Краснодар
|13
|29
|3
|Локомотив М
|13
|27
|4
|Зенит
|13
|26
|5
|Балтика
|13
|24
|6
|Спартак М
|13
|22
|7
|Рубин
|13
|18
|8
|Динамо М
|13
|16
|9
|Ахмат
|13
|16
|10
|Ростов
|13
|15
|11
|Крылья Советов
|13
|13
|12
|Акрон
|13
|12
| 13
Стыковая зона
|Динамо Мх
|13
|11
| 14
Стыковая зона
|Сочи
|13
|8
| 15
Зона вылета
|Оренбург
|13
|8
| 16
Зона вылета
|Пари Нижний Новгород
|14
|7