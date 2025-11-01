00:25 ()
Зенит - Локомотив М 01 Ноября прямая трансляция

Начало трансляции: 01-11-2025 19:15
Стадион: Газпром Арена (Санкт-Петербург, Россия), вместимость: 68134
01 Ноября 2025 года в 20:15 (+03:00). Мир Российская Премьер-лига, 14-й тур
Главный судья: Артём Чистяков (Азов, Россия);
Зенит
Локомотив М

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Зенит - Локомотив М, которое состоится 01 Ноября 2025 года в 20:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Мир Российская Премьер-лига, 14-й тур, оно проводится на стадионе: Газпром Арена (Санкт-Петербург, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Зенит
Санкт-Петербург
Локомотив М
Москва
Главные тренеры
Россия Сергей Богданович Семак
Россия Михаил Михайлович Галактионов
История личных встреч
11.07.2025 Россия — МФЛ 14-й тур Локомотив М2 : 1Зенит
05.04.2025 Мир Российская Премьер-лига 23-й тур Локомотив М1 : 1Зенит
27.10.2024 Мир Российская Премьер-лига 13-й тур Зенит1 : 1Локомотив М
25.10.2024 Россия — МФЛ Плей-офф чемпионов Зенит3 : 2Локомотив М
13.09.2024 Россия — МФЛ Плей-офф чемпионов Локомотив М1 : 1Зенит
03.12.2023 Мир Российская Премьер-лига 17-й тур Локомотив М3 : 1Зенит
24.09.2023 Мир Российская Премьер-лига 9-й тур Зенит1 : 2Локомотив М
09.04.2023 Мир Российская Премьер-лига 22-й тур Локомотив М1 : 2Зенит
30.07.2022 Мир Российская Премьер-лига 3-й тур Зенит5 : 0Локомотив М
30.04.2022 Россия — Премьер-Лига 27-й тур Зенит3 : 1Локомотив М
31.10.2025 Россия — МФЛ 28-й тур Зенит3 : 0
26.10.2025 Мир Российская Премьер-лига 13-й тур Зенит2 : 1
24.10.2025 Россия — МФЛ 27-й тур 1 : 3Зенит
22.10.2025 Fonbet Кубок России Группа A. 6-й тур Зенит6 : 0
19.10.2025 Мир Российская Премьер-лига 12-й тур 0 : 3Зенит
31.10.2025 Россия — МФЛ 28-й тур 0 : 1Локомотив М
26.10.2025 Мир Российская Премьер-лига 13-й тур 1 : 1Локомотив М
24.10.2025 Россия — МФЛ 27-й тур Локомотив М6 : 0
23.10.2025 Fonbet Кубок России Группа D. 6-й тур 1 : 2Локомотив М
18.10.2025 Мир Российская Премьер-лига 12-й тур Локомотив М3 : 0
Текстовая трансляция
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 14-го тура РПЛ: «Зенит» — «Локомотив». Начало встречи запланировано на 20:15 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИО
1 ЦСКА1430
2 Краснодар1329
3 Локомотив М1327
4 Зенит1326
5 Балтика1324
6 Спартак М1322
7 Рубин1318
8 Динамо М1316
9 Ахмат1316
10 Ростов1315
11 Крылья Советов1313
12 Акрон1312
13
Стыковая зона
Динамо Мх1311
14
Стыковая зона
Сочи138
15
Зона вылета
Оренбург138
16
Зона вылета
Пари Нижний Новгород147

Отзывы и комментарии к матчу

