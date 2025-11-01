Урал - Сокол 01 Ноября прямая трансляция
Начало трансляции: 01-11-2025 13:00
Стадион: Екатеринбург Арена (Екатеринбург, Россия), вместимость: 35696
01 Ноября 2025 года в 14:00 (+03:00). Россия — Лига PARI, 17-й тур
Главный судья: Алексей Лапатухин (Москва, Россия);
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Урал - Сокол, которое состоится 01 Ноября 2025 года в 14:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия — Лига PARI, 17-й тур, оно проводится на стадионе: Екатеринбург Арена (Екатеринбург, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Урал
Екатеринбург
Сокол
Саратов
Главные тренеры
|Мирослав Юрьевич Ромащенко
|Младен Кашчелан
История личных встреч
|30.03.2025
|Россия — Мелбет Первая лига
|26-й тур
|0 : 0
|15.10.2024
|Fonbet Кубок России
|1/16 финала
|1 : 3
|03.08.2024
|Россия — Мелбет Первая лига
|4-й тур
|0 : 0
|31.10.2025
|Россия — МФЛ
|28-й тур
|1 : 2
|24.10.2025
|Россия — Лига PARI
|16-й тур
|1 : 2
|24.10.2025
|Россия — МФЛ
|27-й тур
|4 : 0
|20.10.2025
|Россия — Лига PARI
|15-й тур
|0 : 1
|17.10.2025
|Россия — МФЛ
|26-й тур
|0 : 0
|25.10.2025
|Россия — Лига PARI
|16-й тур
|1 : 0
|18.10.2025
|Россия — Лига PARI
|15-й тур
|0 : 0
|15.10.2025
|Fonbet Кубок России
|1/16 финала
|1 : 0
|11.10.2025
|Россия — Лига PARI
|14-й тур
|2 : 2
|05.10.2025
|Россия — Лига PARI
|13-й тур
|1 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Повышение
|Факел
|16
|33
| 2
Повышение
|Урал
|15
|30
| 3
Плей-офф за повышение
|Спартак Кс
|16
|30
| 4
Плей-офф за повышение
|Родина
|16
|27
|5
|Ротор
|16
|26
|6
|КАМАЗ
|16
|26
|7
|Челябинск
|15
|25
|8
|СКА-Хабаровск
|16
|23
|9
|Нефтехимик
|16
|19
|10
|Шинник
|16
|19
|11
|Енисей
|16
|17
|12
|Арсенал Т
|16
|17
|13
|Черноморец
|16
|17
|14
|Уфа
|16
|16
|15
|Волга Ул
|16
|15
| 16
Зона вылета
|Сокол
|16
|14
| 17
Зона вылета
|Торпедо М
|16
|14
| 18
Зона вылета
|Чайка
|16
|11