Урал - Сокол 01 Ноября прямая трансляция

Начало трансляции: 01-11-2025 13:00
Стадион: Екатеринбург Арена (Екатеринбург, Россия), вместимость: 35696
01 Ноября 2025 года в 14:00 (+03:00). Россия — Лига PARI, 17-й тур
Главный судья: Алексей Лапатухин (Москва, Россия);
Урал
Сокол

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Урал - Сокол, которое состоится 01 Ноября 2025 года в 14:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия — Лига PARI, 17-й тур, оно проводится на стадионе: Екатеринбург Арена (Екатеринбург, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Урал
Екатеринбург
Сокол
Саратов
Главные тренеры
Беларусь Мирослав Юрьевич Ромащенко
Черногория Младен Кашчелан
История личных встреч
30.03.2025 Россия — Мелбет Первая лига 26-й тур Сокол0 : 0Урал
15.10.2024 Fonbet Кубок России 1/16 финала Сокол1 : 3Урал
03.08.2024 Россия — Мелбет Первая лига 4-й тур Урал0 : 0Сокол
31.10.2025 Россия — МФЛ 28-й тур Урал1 : 2
24.10.2025 Россия — Лига PARI 16-й тур 1 : 2Урал
24.10.2025 Россия — МФЛ 27-й тур 4 : 0Урал
20.10.2025 Россия — Лига PARI 15-й тур 0 : 1Урал
17.10.2025 Россия — МФЛ 26-й тур Урал0 : 0
25.10.2025 Россия — Лига PARI 16-й тур Сокол1 : 0
18.10.2025 Россия — Лига PARI 15-й тур 0 : 0Сокол
15.10.2025 Fonbet Кубок России 1/16 финала 1 : 0Сокол
11.10.2025 Россия — Лига PARI 14-й тур Сокол2 : 2
05.10.2025 Россия — Лига PARI 13-й тур Сокол1 : 1
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Факел1633
2
Повышение
Урал1530
3
Плей-офф за повышение
Спартак Кс1630
4
Плей-офф за повышение
Родина1627
5 Ротор1626
6 КАМАЗ1626
7 Челябинск1525
8 СКА-Хабаровск1623
9 Нефтехимик1619
10 Шинник1619
11 Енисей1617
12 Арсенал Т1617
13 Черноморец1617
14 Уфа1616
15 Волга Ул1615
16
Зона вылета
Сокол1614
17
Зона вылета
Торпедо М1614
18
Зона вылета
Чайка1611

