Бёрнли - Арсенал 01 Ноября прямая трансляция
Начало трансляции: 01-11-2025 17:00
Стадион: Тёрф Мур (Бернли, Англия), вместимость: 22546
01 Ноября 2025 года в 18:00 (+03:00). Англия — Премьер-лига, 10-й тур
Главный судья: Крис Кавана (Ланкашир, Англия);
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Бёрнли - Арсенал, которое состоится 01 Ноября 2025 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Премьер-лига, 10-й тур, оно проводится на стадионе: Тёрф Мур (Бернли, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Бёрнли
Арсенал
Лондон
|1
|вр
|Мартин Дубравка
|2
|зщ
|Кайл Уокер
|6
|зщ
|Аксель Туанзебе
|5
|зщ
|Максим Эстеве
|3
|зщ
|Квилиндсхи Хартман
|29
|пз
|Джош Лорент
|8
|пз
|Лесли Угочукву
|24
|пз
|Джош Каллен
|16
|пз
|Флорентину Луиш
|19
|пз
|Зиан Флемминг
|11
|нп
|Джейдон Энтони
|1
|вр
|Давид Райя
|12
|зщ
|Юрриен Тимбер
|3
|зщ
|Кристьян Москера
|6
|зщ
|Габриэл Магальяйнс
|33
|зщ
|Риккардо Калафьори
|36
|пз
|Мартин Субименди
|41
|пз
|Деклан Райс
|10
|пз
|Эберечи Эзе
|19
|пз
|Леандро Троссард
|7
|нп
|Букайо Сака
|14
|нп
|Виктор Дьёкереш
Главные тренеры
|Скотт Паркер
|Микель Артета
История личных встреч
|17.02.2024
|Англия - Премьер-лига
|25-й тур
|0 : 5
|11.11.2023
|Англия - Премьер-лига
|12-й тур
|3 : 1
|23.01.2022
|Англия - Премьер-лига
|23-й тур
|0 : 0
|18.09.2021
|Англия - Премьер-лига
|5-й тур
|0 : 1
|06.03.2021
|Англия - Премьер-лига
|27-й тур
|1 : 1
|13.12.2020
|Англия - Премьер-лига
|12-й тур
|0 : 1
|02.02.2020
|Англия - Премьер-лига
|25-й тур
|0 : 0
|17.08.2019
|Англия - Премьер-лига
|2-й тур
|2 : 1
|12.05.2019
|Англия - Премьер-лига
|38-й тур
|1 : 3
|22.12.2018
|Англия - Премьер-лига
|18-й тур
|3 : 1
|26.10.2025
|Англия — Премьер-лига
|9-й тур
|2 : 3
|18.10.2025
|Англия — Премьер-лига
|8-й тур
|2 : 0
|05.10.2025
|Англия — Премьер-лига
|7-й тур
|2 : 1
|27.09.2025
|Англия — Премьер-лига
|6-й тур
|5 : 1
|23.09.2025
|Англия — Кубок лиги
|1/16 финала
|1 : 2
|29.10.2025
|Англия — Кубок лиги
|1/8 финала
|2 : 0
|26.10.2025
|Англия — Премьер-лига
|9-й тур
|1 : 0
|21.10.2025
|Лига чемпионов
|Общий этап. 3-й тур
|4 : 0
|18.10.2025
|Англия — Премьер-лига
|8-й тур
|0 : 1
|04.10.2025
|Англия — Премьер-лига
|7-й тур
|2 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Арсенал
|9
|22
| 2
Лига чемпионов
|Борнмут
|9
|18
| 3
Лига чемпионов
|Тоттенхэм Хотспур
|9
|17
| 4
Лига чемпионов
|Сандерленд
|9
|17
| 5
Лига Европы
|Манчестер Сити
|9
|16
|6
|Манчестер Юнайтед
|9
|16
|7
|Ливерпуль
|9
|15
|8
|Астон Вилла
|9
|15
|9
|Челси
|9
|14
|10
|Кристал Пэлас
|9
|13
|11
|Брентфорд
|9
|13
|12
|Ньюкасл Юнайтед
|9
|12
|13
|Брайтон энд Хоув Альбион
|9
|12
|14
|Эвертон
|9
|11
|15
|Лидс Юнайтед
|9
|11
|16
|Бёрнли
|9
|10
|17
|Фулхэм
|9
|8
| 18
Зона вылета
|Ноттингем Форест
|9
|5
| 19
Зона вылета
|Вест Хэм Юнайтед
|9
|4
| 20
Зона вылета
|Вулверхэмптон
|9
|2