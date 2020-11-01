00:26 ()
Онлайн трансляции
Пятница 31 октября
Суббота 01 ноября
Свернуть список

Бёрнли - Арсенал 01 Ноября прямая трансляция

Начало трансляции: 01-11-2025 17:00
Стадион: Тёрф Мур (Бернли, Англия), вместимость: 22546
01 Ноября 2025 года в 18:00 (+03:00). Англия — Премьер-лига, 10-й тур
Главный судья: Крис Кавана (Ланкашир, Англия);
Бёрнли
Арсенал

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогноз
на матч

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Бёрнли - Арсенал, которое состоится 01 Ноября 2025 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Премьер-лига, 10-й тур, оно проводится на стадионе: Тёрф Мур (Бернли, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Бёрнли
Бёрнли
Арсенал
Лондон
1СловакияврМартин Дубравка
2АнглиязщКайл Уокер
6ДР КонгозщАксель Туанзебе
5ФранциязщМаксим Эстеве
3НидерландызщКвилиндсхи Хартман
29АнглияпзДжош Лорент
8ФранцияпзЛесли Угочукву
24ИрландияпзДжош Каллен
16ПортугалияпзФлорентину Луиш
19НидерландыпзЗиан Флемминг
11АнглиянпДжейдон Энтони
1ИспанияврДавид Райя
12НидерландызщЮрриен Тимбер
3ИспаниязщКристьян Москера
6БразилиязщГабриэл Магальяйнс
33ИталиязщРиккардо Калафьори
36ИспанияпзМартин Субименди
41АнглияпзДеклан Райс
10АнглияпзЭберечи Эзе
19БельгияпзЛеандро Троссард
7АнглиянпБукайо Сака
14ШвециянпВиктор Дьёкереш
Главные тренеры
АнглияСкотт Паркер
ИспанияМикель Артета
История личных встреч
17.02.2024Англия - Премьер-лига25-й турБёрнли0 : 5Арсенал
11.11.2023Англия - Премьер-лига12-й турАрсенал3 : 1Бёрнли
23.01.2022Англия - Премьер-лига23-й турАрсенал0 : 0Бёрнли
18.09.2021Англия - Премьер-лига5-й турБёрнли0 : 1Арсенал
06.03.2021Англия - Премьер-лига27-й турБёрнли1 : 1Арсенал
13.12.2020Англия - Премьер-лига12-й турАрсенал0 : 1Бёрнли
02.02.2020Англия - Премьер-лига25-й турБёрнли0 : 0Арсенал
17.08.2019Англия - Премьер-лига2-й турАрсенал2 : 1Бёрнли
12.05.2019Англия - Премьер-лига38-й турБёрнли1 : 3Арсенал
22.12.2018Англия - Премьер-лига18-й турАрсенал3 : 1Бёрнли
26.10.2025Англия — Премьер-лига9-й тур2 : 3Бёрнли
18.10.2025Англия — Премьер-лига8-й турБёрнли2 : 0
05.10.2025Англия — Премьер-лига7-й тур2 : 1Бёрнли
27.09.2025Англия — Премьер-лига6-й тур5 : 1Бёрнли
23.09.2025Англия — Кубок лиги1/16 финалаБёрнли1 : 2
29.10.2025Англия — Кубок лиги1/8 финалаАрсенал2 : 0
26.10.2025Англия — Премьер-лига9-й турАрсенал1 : 0
21.10.2025Лига чемпионовОбщий этап. 3-й турАрсенал4 : 0
18.10.2025Англия — Премьер-лига8-й тур0 : 1Арсенал
04.10.2025Англия — Премьер-лига7-й турАрсенал2 : 0
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Арсенал922
2
Лига чемпионов
Борнмут918
3
Лига чемпионов
Тоттенхэм Хотспур917
4
Лига чемпионов
Сандерленд917
5
Лига Европы
Манчестер Сити916
6 Манчестер Юнайтед916
7 Ливерпуль915
8 Астон Вилла915
9 Челси914
10 Кристал Пэлас913
11 Брентфорд913
12 Ньюкасл Юнайтед912
13 Брайтон энд Хоув Альбион912
14 Эвертон911
15 Лидс Юнайтед911
16 Бёрнли910
17 Фулхэм98
18
Зона вылета
Ноттингем Форест95
19
Зона вылета
Вест Хэм Юнайтед94
20
Зона вылета
Вулверхэмптон92

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2025
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close