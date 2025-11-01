Ноттингем Форест - Манчестер Юнайтед 01 Ноября прямая трансляция
Начало трансляции: 01-11-2025 17:00
Стадион: Сити Граунд (Ноттингем, Англия), вместимость: 30576
01 Ноября 2025 года в 18:00 (+03:00). Англия — Премьер-лига, 10-й тур
Главный судья: Даррен Ингланд (Англия);
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ноттингем Форест - Манчестер Юнайтед, которое состоится 01 Ноября 2025 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Премьер-лига, 10-й тур, оно проводится на стадионе: Сити Граунд (Ноттингем, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Ноттингем Форест
Ноттингем
Манчестер Юнайтед
Манчестер
|26
|вр
|Матц Селс
|37
|зщ
|Николо Савона
|31
|зщ
|Никола Миленкович
|5
|зщ
|Мурилло
|3
|зщ
|Неко Уильямс
|12
|пз
|Дуглас Луис
|8
|пз
|Эллиот Андерсон
|10
|пз
|Морган Гиббс-Уайт
|14
|нп
|Дан Ндой
|7
|нп
|Каллум Хадсон-Одои
|19
|нп
|Игор Жезус
|31
|вр
|Сенне Ламменс
|15
|зщ
|Лени Йоро
|4
|зщ
|Маттейс де Лигт
|23
|зщ
|Люк Шоу
|2
|зщ
|Диогу Дало
|18
|пз
|Каземиро
|8
|пз
|Бруну Фернандеш
|16
|нп
|Амад Диалло
|19
|нп
|Брайан Мбемо
|10
|нп
|Матеус Кунья
|30
|нп
|Беньямин Шешко
Главные тренеры
|Шон Дайч
|Рубен Аморим
История личных встреч
|01.04.2025
|Англия — Премьер-лига
|30-й тур
|1 : 0
|07.12.2024
|Англия — Премьер-лига
|15-й тур
|2 : 3
|28.02.2024
|Кубок Англии
|1/8 финала
|0 : 1
|30.12.2023
|Англия - Премьер-лига
|20-й тур
|2 : 1
|26.08.2023
|Англия - Премьер-лига
|3-й тур
|3 : 2
|16.04.2023
|Англия - Премьер-лига
|31-й тур
|0 : 2
|01.02.2023
|Англия - Кубок лиги
|1/2 финала. 2-й матч
|2 : 0
|25.01.2023
|Англия - Кубок лиги
|1/2 финала. 1-й матч
|0 : 3
|27.12.2022
|Англия - Премьер-лига
|17-й тур
|3 : 0
|26.10.2025
|Англия — Премьер-лига
|9-й тур
|2 : 0
|23.10.2025
|Лига Европы
|Общий этап. 3-й тур
|2 : 0
|18.10.2025
|Англия — Премьер-лига
|8-й тур
|0 : 3
|05.10.2025
|Англия — Премьер-лига
|7-й тур
|2 : 0
|02.10.2025
|Лига Европы
|Общий этап. 2-й тур
|2 : 3
|25.10.2025
|Англия — Премьер-лига
|9-й тур
|4 : 2
|19.10.2025
|Англия — Премьер-лига
|8-й тур
|1 : 2
|04.10.2025
|Англия — Премьер-лига
|7-й тур
|2 : 0
|27.09.2025
|Англия — Премьер-лига
|6-й тур
|3 : 1
|20.09.2025
|Англия — Премьер-лига
|5-й тур
|2 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Арсенал
|9
|22
| 2
Лига чемпионов
|Борнмут
|9
|18
| 3
Лига чемпионов
|Тоттенхэм Хотспур
|9
|17
| 4
Лига чемпионов
|Сандерленд
|9
|17
| 5
Лига Европы
|Манчестер Сити
|9
|16
|6
|Манчестер Юнайтед
|9
|16
|7
|Ливерпуль
|9
|15
|8
|Астон Вилла
|9
|15
|9
|Челси
|9
|14
|10
|Кристал Пэлас
|9
|13
|11
|Брентфорд
|9
|13
|12
|Ньюкасл Юнайтед
|9
|12
|13
|Брайтон энд Хоув Альбион
|9
|12
|14
|Эвертон
|9
|11
|15
|Лидс Юнайтед
|9
|11
|16
|Бёрнли
|9
|10
|17
|Фулхэм
|9
|8
| 18
Зона вылета
|Ноттингем Форест
|9
|5
| 19
Зона вылета
|Вест Хэм Юнайтед
|9
|4
| 20
Зона вылета
|Вулверхэмптон
|9
|2