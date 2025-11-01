00:26 ()
Онлайн трансляции
Пятница 31 октября
Суббота 01 ноября
Свернуть список

Ноттингем Форест - Манчестер Юнайтед 01 Ноября прямая трансляция

Начало трансляции: 01-11-2025 17:00
Стадион: Сити Граунд (Ноттингем, Англия), вместимость: 30576
01 Ноября 2025 года в 18:00 (+03:00). Англия — Премьер-лига, 10-й тур
Главный судья: Даррен Ингланд (Англия);
Ноттингем Форест
Манчестер Юнайтед

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогноз
на матч

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ноттингем Форест - Манчестер Юнайтед, которое состоится 01 Ноября 2025 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Премьер-лига, 10-й тур, оно проводится на стадионе: Сити Граунд (Ноттингем, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Ноттингем Форест
Ноттингем
Манчестер Юнайтед
Манчестер
26 Бельгия вр Матц Селс
37 Италия зщ Николо Савона
31 Сербия зщ Никола Миленкович
5 Бразилия зщ Мурилло
3 Уэльс зщ Неко Уильямс
12 Бразилия пз Дуглас Луис
8 Англия пз Эллиот Андерсон
10 Англия пз Морган Гиббс-Уайт
14 Швейцария нп Дан Ндой
7 Англия нп Каллум Хадсон-Одои
19 Бразилия нп Игор Жезус
31 Бельгия вр Сенне Ламменс
15 Франция зщ Лени Йоро
4 Нидерланды зщ Маттейс де Лигт
23 Англия зщ Люк Шоу
2 Португалия зщ Диогу Дало
18 Бразилия пз Каземиро
8 Португалия пз Бруну Фернандеш
16 Кот-д'Ивуар нп Амад Диалло
19 Камерун нп Брайан Мбемо
10 Бразилия нп Матеус Кунья
30 Словения нп Беньямин Шешко
Главные тренеры
Англия Шон Дайч
Португалия Рубен Аморим
История личных встреч
01.04.2025 Англия — Премьер-лига 30-й тур Ноттингем Форест1 : 0Манчестер Юнайтед
07.12.2024 Англия — Премьер-лига 15-й тур Манчестер Юнайтед2 : 3Ноттингем Форест
28.02.2024 Кубок Англии 1/8 финала Ноттингем Форест0 : 1Манчестер Юнайтед
30.12.2023 Англия - Премьер-лига 20-й тур Ноттингем Форест2 : 1Манчестер Юнайтед
26.08.2023 Англия - Премьер-лига 3-й тур Манчестер Юнайтед3 : 2Ноттингем Форест
16.04.2023 Англия - Премьер-лига 31-й тур Ноттингем Форест0 : 2Манчестер Юнайтед
01.02.2023 Англия - Кубок лиги 1/2 финала. 2-й матч Манчестер Юнайтед2 : 0Ноттингем Форест
25.01.2023 Англия - Кубок лиги 1/2 финала. 1-й матч Ноттингем Форест0 : 3Манчестер Юнайтед
27.12.2022 Англия - Премьер-лига 17-й тур Манчестер Юнайтед3 : 0Ноттингем Форест
26.10.2025 Англия — Премьер-лига 9-й тур 2 : 0Ноттингем Форест
23.10.2025 Лига Европы Общий этап. 3-й тур Ноттингем Форест2 : 0
18.10.2025 Англия — Премьер-лига 8-й тур Ноттингем Форест0 : 3
05.10.2025 Англия — Премьер-лига 7-й тур 2 : 0Ноттингем Форест
02.10.2025 Лига Европы Общий этап. 2-й тур Ноттингем Форест2 : 3
25.10.2025 Англия — Премьер-лига 9-й тур Манчестер Юнайтед4 : 2
19.10.2025 Англия — Премьер-лига 8-й тур 1 : 2Манчестер Юнайтед
04.10.2025 Англия — Премьер-лига 7-й тур Манчестер Юнайтед2 : 0
27.09.2025 Англия — Премьер-лига 6-й тур 3 : 1Манчестер Юнайтед
20.09.2025 Англия — Премьер-лига 5-й тур Манчестер Юнайтед2 : 1
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Арсенал922
2
Лига чемпионов
Борнмут918
3
Лига чемпионов
Тоттенхэм Хотспур917
4
Лига чемпионов
Сандерленд917
5
Лига Европы
Манчестер Сити916
6 Манчестер Юнайтед916
7 Ливерпуль915
8 Астон Вилла915
9 Челси914
10 Кристал Пэлас913
11 Брентфорд913
12 Ньюкасл Юнайтед912
13 Брайтон энд Хоув Альбион912
14 Эвертон911
15 Лидс Юнайтед911
16 Бёрнли910
17 Фулхэм98
18
Зона вылета
Ноттингем Форест95
19
Зона вылета
Вест Хэм Юнайтед94
20
Зона вылета
Вулверхэмптон92

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2025
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close