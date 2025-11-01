Брайтон энд Хоув Альбион - Лидс Юнайтед 01 Ноября прямая трансляция
Начало трансляции: 01-11-2025 17:00
Стадион: Американ Экспресс (Брайтон энд Хоув, Англия), вместимость: 31872
01 Ноября 2025 года в 18:00 (+03:00). Англия — Премьер-лига, 10-й тур
Главный судья: Майкл Оливер (Ашингтон, Англия);
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
ТаблицаПолучить прогноз
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Брайтон энд Хоув Альбион - Лидс Юнайтед, которое состоится 01 Ноября 2025 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Премьер-лига, 10-й тур, оно проводится на стадионе: Американ Экспресс (Брайтон энд Хоув, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Брайтон энд Хоув Альбион
Брайтон энд Хоув
Лидс Юнайтед
Лидс
|1
|вр
|Барт Вербрюгген
|6
|зщ
|Ян Паул ван Хекке
|5
|зщ
|Льюис Данк
|29
|зщ
|Максим Де Кёйпер
|27
|пз
|Матс Виффер
|17
|пз
|Карлос Балеба
|26
|пз
|Ясин Аяри
|25
|пз
|Диего Гомес
|11
|нп
|Янкуба Минте
|10
|нп
|Жоржиньо Рюттер
|18
|нп
|Дэнни Уэлбек
|1
|вр
|Лукас Перри
|2
|зщ
|Джейден Богл
|6
|зщ
|Джо Родон
|15
|зщ
|Яка Бийол
|3
|зщ
|Габриэль Гудмундссон
|8
|пз
|Шон Лонгстафф
|4
|пз
|Итан Ампаду
|18
|пз
|Антон Стах
|11
|пз
|Бренден Ааронсон
|9
|нп
|Доминик Калверт-Льюин
|19
|нп
|Ноа Окафор
Главные тренеры
|Фабиан Марк Хюрцелер
|Даниэль Фарке
История личных встреч
|11.03.2023
|Англия - Премьер-лига
|27-й тур
|2 : 2
|27.08.2022
|Англия - Премьер-лига
|4-й тур
|1 : 0
|15.05.2022
|Англия - Премьер-лига
|37-й тур
|1 : 1
|27.11.2021
|Англия - Премьер-лига
|13-й тур
|0 : 0
|01.05.2021
|Англия - Премьер-лига
|34-й тур
|2 : 0
|16.01.2021
|Англия - Премьер-лига
|19-й тур
|0 : 1
|18.03.2017
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 38-й тур
|2 : 0
|09.12.2016
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 20-й тур
|2 : 0
|29.02.2016
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 34-й тур
|4 : 0
|17.10.2015
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 11-й тур
|1 : 2
|29.10.2025
|Англия — Кубок лиги
|1/8 финала
|2 : 0
|25.10.2025
|Англия — Премьер-лига
|9-й тур
|4 : 2
|18.10.2025
|Англия — Премьер-лига
|8-й тур
|2 : 1
|05.10.2025
|Англия — Премьер-лига
|7-й тур
|1 : 1
|27.09.2025
|Англия — Премьер-лига
|6-й тур
|1 : 3
|24.10.2025
|Англия — Премьер-лига
|9-й тур
|2 : 1
|18.10.2025
|Англия — Премьер-лига
|8-й тур
|2 : 0
|04.10.2025
|Англия — Премьер-лига
|7-й тур
|1 : 2
|27.09.2025
|Англия — Премьер-лига
|6-й тур
|2 : 2
|20.09.2025
|Англия — Премьер-лига
|5-й тур
|1 : 3
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Арсенал
|9
|22
| 2
Лига чемпионов
|Борнмут
|9
|18
| 3
Лига чемпионов
|Тоттенхэм Хотспур
|9
|17
| 4
Лига чемпионов
|Сандерленд
|9
|17
| 5
Лига Европы
|Манчестер Сити
|9
|16
|6
|Манчестер Юнайтед
|9
|16
|7
|Ливерпуль
|9
|15
|8
|Астон Вилла
|9
|15
|9
|Челси
|9
|14
|10
|Кристал Пэлас
|9
|13
|11
|Брентфорд
|9
|13
|12
|Ньюкасл Юнайтед
|9
|12
|13
|Брайтон энд Хоув Альбион
|9
|12
|14
|Эвертон
|9
|11
|15
|Лидс Юнайтед
|9
|11
|16
|Бёрнли
|9
|10
|17
|Фулхэм
|9
|8
| 18
Зона вылета
|Ноттингем Форест
|9
|5
| 19
Зона вылета
|Вест Хэм Юнайтед
|9
|4
| 20
Зона вылета
|Вулверхэмптон
|9
|2