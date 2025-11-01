00:26 ()
Брайтон энд Хоув Альбион - Лидс Юнайтед 01 Ноября прямая трансляция

Начало трансляции: 01-11-2025 17:00
Стадион: Американ Экспресс (Брайтон энд Хоув, Англия), вместимость: 31872
01 Ноября 2025 года в 18:00 (+03:00). Англия — Премьер-лига, 10-й тур
Главный судья: Майкл Оливер (Ашингтон, Англия);
Брайтон энд Хоув Альбион
Лидс Юнайтед

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Брайтон энд Хоув Альбион - Лидс Юнайтед, которое состоится 01 Ноября 2025 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Премьер-лига, 10-й тур, оно проводится на стадионе: Американ Экспресс (Брайтон энд Хоув, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Брайтон энд Хоув Альбион
Брайтон энд Хоув
Лидс Юнайтед
Лидс
1 Нидерланды вр Барт Вербрюгген
6 Нидерланды зщ Ян Паул ван Хекке
5 Англия зщ Льюис Данк
29 Бельгия зщ Максим Де Кёйпер
27 Нидерланды пз Матс Виффер
17 Камерун пз Карлос Балеба
26 Швеция пз Ясин Аяри
25 Парагвай пз Диего Гомес
11 Гамбия нп Янкуба Минте
10 Франция нп Жоржиньо Рюттер
18 Англия нп Дэнни Уэлбек
1 Бразилия вр Лукас Перри
2 Англия зщ Джейден Богл
6 Уэльс зщ Джо Родон
15 Словения зщ Яка Бийол
3 Швеция зщ Габриэль Гудмундссон
8 Англия пз Шон Лонгстафф
4 Уэльс пз Итан Ампаду
18 Германия пз Антон Стах
11 США пз Бренден Ааронсон
9 Англия нп Доминик Калверт-Льюин
19 Швейцария нп Ноа Окафор
Главные тренеры
Германия Фабиан Марк Хюрцелер
Германия Даниэль Фарке
История личных встреч
11.03.2023 Англия - Премьер-лига 27-й тур Лидс Юнайтед2 : 2Брайтон энд Хоув Альбион
27.08.2022 Англия - Премьер-лига 4-й тур Брайтон энд Хоув Альбион1 : 0Лидс Юнайтед
15.05.2022 Англия - Премьер-лига 37-й тур Лидс Юнайтед1 : 1Брайтон энд Хоув Альбион
27.11.2021 Англия - Премьер-лига 13-й тур Брайтон энд Хоув Альбион0 : 0Лидс Юнайтед
01.05.2021 Англия - Премьер-лига 34-й тур Брайтон энд Хоув Альбион2 : 0Лидс Юнайтед
16.01.2021 Англия - Премьер-лига 19-й тур Лидс Юнайтед0 : 1Брайтон энд Хоув Альбион
18.03.2017 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 38-й тур Лидс Юнайтед2 : 0Брайтон энд Хоув Альбион
09.12.2016 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 20-й тур Брайтон энд Хоув Альбион2 : 0Лидс Юнайтед
29.02.2016 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 34-й тур Брайтон энд Хоув Альбион4 : 0Лидс Юнайтед
17.10.2015 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 11-й тур Лидс Юнайтед1 : 2Брайтон энд Хоув Альбион
29.10.2025 Англия — Кубок лиги 1/8 финала 2 : 0Брайтон энд Хоув Альбион
25.10.2025 Англия — Премьер-лига 9-й тур 4 : 2Брайтон энд Хоув Альбион
18.10.2025 Англия — Премьер-лига 8-й тур Брайтон энд Хоув Альбион2 : 1
05.10.2025 Англия — Премьер-лига 7-й тур 1 : 1Брайтон энд Хоув Альбион
27.09.2025 Англия — Премьер-лига 6-й тур 1 : 3Брайтон энд Хоув Альбион
24.10.2025 Англия — Премьер-лига 9-й тур Лидс Юнайтед2 : 1
18.10.2025 Англия — Премьер-лига 8-й тур 2 : 0Лидс Юнайтед
04.10.2025 Англия — Премьер-лига 7-й тур Лидс Юнайтед1 : 2
27.09.2025 Англия — Премьер-лига 6-й тур Лидс Юнайтед2 : 2
20.09.2025 Англия — Премьер-лига 5-й тур 1 : 3Лидс Юнайтед
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Арсенал922
2
Лига чемпионов
Борнмут918
3
Лига чемпионов
Тоттенхэм Хотспур917
4
Лига чемпионов
Сандерленд917
5
Лига Европы
Манчестер Сити916
6 Манчестер Юнайтед916
7 Ливерпуль915
8 Астон Вилла915
9 Челси914
10 Кристал Пэлас913
11 Брентфорд913
12 Ньюкасл Юнайтед912
13 Брайтон энд Хоув Альбион912
14 Эвертон911
15 Лидс Юнайтед911
16 Бёрнли910
17 Фулхэм98
18
Зона вылета
Ноттингем Форест95
19
Зона вылета
Вест Хэм Юнайтед94
20
Зона вылета
Вулверхэмптон92

