Пятница 31 октября
Суббота 01 ноября
Вильярреал - Райо Вальекано 01 Ноября прямая трансляция

Начало трансляции: 01-11-2025 15:00
Стадион: Керамика (Вильярреал, Испания), вместимость: 24500
01 Ноября 2025 года в 16:00 (+03:00). Испания — Примера, 11-й тур
Главный судья: Иосу Апестегия (Испания);
Вильярреал
Райо Вальекано

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Вильярреал - Райо Вальекано, которое состоится 01 Ноября 2025 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания — Примера, 11-й тур, оно проводится на стадионе: Керамика (Вильярреал, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Вильярреал
Райо Вальекано
Мадрид
1БразилияврЛуис Жуниор
15УругвайзщСантьяго Моуриньо
8АргентиназщХуан Фойт
12ПортугалиязщРенату Вейга
23ИспаниязщСерхи Кардона
14ИспанияпзСантьяго Комесанья
18СенегалпзПап Гейе
19Кот-д'ИвуарнпНиколя Пепе
20ИспаниянпАльберто Молейро
7ИспаниянпХерар Морено
9ГрузиянпЖорж Микаутадзе
13АргентинаврАугусто Баталья
2РумыниязщАндрей Рациу
24ФранциязщФлорьян Лежён
32СенегалзщНобель Менди
3ИспаниязщПеп Чаварриа
17ИспанияпзУнай Лопес
23ИспанияпзОскар Мартин
4ИспанияпзПедро Диас
19ИспанияпзХорхе де Фрутос
21ИспанияпзФран Перес
9БразилиянпАлешандре Журавски
Главные тренеры
ИспанияМарселино Гарсия Тораль
ИспанияИньиго Перес
История личных встреч
22.02.2025Испания — Примера25-й турРайо Вальекано0 : 1Вильярреал
18.12.2024Испания — Примера12-й турВильярреал1 : 1Райо Вальекано
28.04.2024Испания - Примера33-й турВильярреал3 : 0Райо Вальекано
24.09.2023Испания - Примера6-й турРайо Вальекано1 : 1Вильярреал
28.05.2023Испания - Примера37-й турРайо Вальекано2 : 1Вильярреал
30.01.2023Испания - Примера19-й турВильярреал0 : 1Райо Вальекано
12.05.2022Испания - Примера36-й турРайо Вальекано1 : 5Вильярреал
12.12.2021Испания - Примера17-й турВильярреал2 : 0Райо Вальекано
29.01.2020Кубок Испании1/8 финалаРайо Вальекано0 : 2Вильярреал
17.03.2019Испания - Примера28-й турВильярреал3 : 1Райо Вальекано
29.10.2025Кубок Испании1-й раунд0 : 6Вильярреал
25.10.2025Испания — Примера10-й тур0 : 2Вильярреал
21.10.2025Лига чемпионовОбщий этап. 3-й турВильярреал0 : 2
18.10.2025Испания — Примера9-й турВильярреал2 : 2
04.10.2025Испания — Примера8-й тур3 : 1Вильярреал
26.10.2025Испания — Примера10-й турРайо Вальекано1 : 0
23.10.2025Лига конференцийОбщий этап. 2-й тур2 : 2Райо Вальекано
19.10.2025Испания — Примера9-й тур0 : 3Райо Вальекано
05.10.2025Испания — Примера8-й тур0 : 1Райо Вальекано
02.10.2025Лига конференцийОбщий этап. 1-й турРайо Вальекано2 : 0
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Реал Мадрид1027
2
Лига чемпионов
Барселона1022
3
Лига чемпионов
Вильярреал1020
4
Лига чемпионов
Атлетико М1019
5
Лига Европы
Эспаньол1018
6
Лига конференций
Бетис1016
7 Атлетик Б1014
8 Хетафе1014
9 Эльче1014
10 Райо Вальекано1014
11 Севилья1013
12 Алавес1012
13 Сельта1010
14 Осасуна1010
15 Реал Сосьедад109
16 Леванте109
17 Валенсия109
18
Зона вылета
Мальорка109
19
Зона вылета
Овьедо107
20
Зона вылета
Жирона107

