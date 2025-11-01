Вильярреал - Райо Вальекано 01 Ноября прямая трансляция
Начало трансляции: 01-11-2025 15:00
Стадион: Керамика (Вильярреал, Испания), вместимость: 24500
01 Ноября 2025 года в 16:00 (+03:00). Испания — Примера, 11-й тур
Главный судья: Иосу Апестегия (Испания);
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Вильярреал - Райо Вальекано, которое состоится 01 Ноября 2025 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания — Примера, 11-й тур, оно проводится на стадионе: Керамика (Вильярреал, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Вильярреал
Райо Вальекано
|1
|вр
|Луис Жуниор
|15
|зщ
|Сантьяго Моуриньо
|8
|зщ
|Хуан Фойт
|12
|зщ
|Ренату Вейга
|23
|зщ
|Серхи Кардона
|14
|пз
|Сантьяго Комесанья
|18
|пз
|Пап Гейе
|19
|нп
|Николя Пепе
|20
|нп
|Альберто Молейро
|7
|нп
|Херар Морено
|9
|нп
|Жорж Микаутадзе
|13
|вр
|Аугусто Баталья
|2
|зщ
|Андрей Рациу
|24
|зщ
|Флорьян Лежён
|32
|зщ
|Нобель Менди
|3
|зщ
|Пеп Чаварриа
|17
|пз
|Унай Лопес
|23
|пз
|Оскар Мартин
|4
|пз
|Педро Диас
|19
|пз
|Хорхе де Фрутос
|21
|пз
|Фран Перес
|9
|нп
|Алешандре Журавски
Главные тренеры
|Марселино Гарсия Тораль
|Иньиго Перес
История личных встреч
|22.02.2025
|Испания — Примера
|25-й тур
|0 : 1
|18.12.2024
|Испания — Примера
|12-й тур
|1 : 1
|28.04.2024
|Испания - Примера
|33-й тур
|3 : 0
|24.09.2023
|Испания - Примера
|6-й тур
|1 : 1
|28.05.2023
|Испания - Примера
|37-й тур
|2 : 1
|30.01.2023
|Испания - Примера
|19-й тур
|0 : 1
|12.05.2022
|Испания - Примера
|36-й тур
|1 : 5
|12.12.2021
|Испания - Примера
|17-й тур
|2 : 0
|29.01.2020
|Кубок Испании
|1/8 финала
|0 : 2
|17.03.2019
|Испания - Примера
|28-й тур
|3 : 1
|29.10.2025
|Кубок Испании
|1-й раунд
|0 : 6
|25.10.2025
|Испания — Примера
|10-й тур
|0 : 2
|21.10.2025
|Лига чемпионов
|Общий этап. 3-й тур
|0 : 2
|18.10.2025
|Испания — Примера
|9-й тур
|2 : 2
|04.10.2025
|Испания — Примера
|8-й тур
|3 : 1
|26.10.2025
|Испания — Примера
|10-й тур
|1 : 0
|23.10.2025
|Лига конференций
|Общий этап. 2-й тур
|2 : 2
|19.10.2025
|Испания — Примера
|9-й тур
|0 : 3
|05.10.2025
|Испания — Примера
|8-й тур
|0 : 1
|02.10.2025
|Лига конференций
|Общий этап. 1-й тур
|2 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Реал Мадрид
|10
|27
| 2
Лига чемпионов
|Барселона
|10
|22
| 3
Лига чемпионов
|Вильярреал
|10
|20
| 4
Лига чемпионов
|Атлетико М
|10
|19
| 5
Лига Европы
|Эспаньол
|10
|18
| 6
Лига конференций
|Бетис
|10
|16
|7
|Атлетик Б
|10
|14
|8
|Хетафе
|10
|14
|9
|Эльче
|10
|14
|10
|Райо Вальекано
|10
|14
|11
|Севилья
|10
|13
|12
|Алавес
|10
|12
|13
|Сельта
|10
|10
|14
|Осасуна
|10
|10
|15
|Реал Сосьедад
|10
|9
|16
|Леванте
|10
|9
|17
|Валенсия
|10
|9
| 18
Зона вылета
|Мальорка
|10
|9
| 19
Зона вылета
|Овьедо
|10
|7
| 20
Зона вылета
|Жирона
|10
|7