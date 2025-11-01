00:27 ()
Пятница 31 октября
Суббота 01 ноября
Наполи - Комо 01 Ноября прямая трансляция

Начало трансляции: 01-11-2025 19:00
Стадион: Диего Армандо Марадона (Неаполь, Италия), вместимость: 60240
01 Ноября 2025 года в 20:00 (+03:00). Италия — Серия А, 10-й тур
Главный судья: Лука Цуфферли (Италия);
Наполи
Комо

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Наполи - Комо, которое состоится 01 Ноября 2025 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия — Серия А, 10-й тур, оно проводится на стадионе: Диего Армандо Марадона (Неаполь, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Наполи
Неаполь
Комо
Комо
32 Сербия вр Ваня Милинкович-Савич
22 Италия зщ Джованни Ди Лоренцо
5 Бразилия зщ Жуан Жесус
4 Италия зщ Алессандро Буонджорно
37 Италия зщ Леонардо Спинаццола
99 Камерун пз Франк Ангисса
6 Шотландия пз Билли Гилмор
8 Шотландия пз Скотт Мактоминей
21 Италия нп Маттео Политано
19 Дания нп Расмус Хойлунд
7 Бразилия нп Давид Нерес
1 Франция вр Жан Бутез
27 Австрия зщ Стефан Пош
2 Германия зщ Марк-Оливер Кемпф
14 Испания зщ Хакобо Рамон
3 Испания зщ Алекс Валле
23 Аргентина пз Максимо Перроне
33 Франция пз Лукаш Да Кунья
10 Аргентина пз Николас Пас
19 Германия нп Николас-Геррит Кюн
17 Испания нп Хесус Родригес
11 Греция нп Анастасиос Дувикас
Главные тренеры
Италия Антонио Конте
Испания Сеск Фабрегас
История личных встреч
23.02.2025 Италия — Серия А 26-й тур Комо2 : 1Наполи
04.10.2024 Италия — Серия А 7-й тур Наполи3 : 1Комо
28.10.2025 Италия — Серия А 9-й тур 0 : 1Наполи
25.10.2025 Италия — Серия А 8-й тур Наполи3 : 1
21.10.2025 Лига чемпионов Общий этап. 3-й тур 6 : 2Наполи
18.10.2025 Италия — Серия А 7-й тур 1 : 0Наполи
05.10.2025 Италия — Серия А 6-й тур Наполи2 : 1
29.10.2025 Италия — Серия А 9-й тур Комо3 : 1
25.10.2025 Италия — Серия А 8-й тур 0 : 0Комо
19.10.2025 Италия — Серия А 7-й тур Комо2 : 0
04.10.2025 Италия — Серия А 6-й тур 1 : 1Комо
27.09.2025 Италия — Серия А 5-й тур Комо1 : 1
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Наполи921
2
Лига чемпионов
Рома921
3
Лига чемпионов
Интер М918
4
Лига чемпионов
Милан918
5
Лига Европы
Комо916
6
Лига конференций
Болонья915
7 Ювентус915
8 Кремонезе914
9 Аталанта913
10 Сассуоло913
11 Лацио912
12 Торино912
13 Удинезе912
14 Кальяри99
15 Парма97
16 Лечче96
17 Пиза95
18
Зона вылета
Верона95
19
Зона вылета
Фиорентина94
20
Зона вылета
Дженоа93

