Наполи - Комо 01 Ноября прямая трансляция
Начало трансляции: 01-11-2025 19:00
Стадион: Диего Армандо Марадона (Неаполь, Италия), вместимость: 60240
01 Ноября 2025 года в 20:00 (+03:00). Италия — Серия А, 10-й тур
Главный судья: Лука Цуфферли (Италия);
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Наполи - Комо, которое состоится 01 Ноября 2025 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия — Серия А, 10-й тур, оно проводится на стадионе: Диего Армандо Марадона (Неаполь, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Наполи
Неаполь
Комо
Комо
|32
|вр
|Ваня Милинкович-Савич
|22
|зщ
|Джованни Ди Лоренцо
|5
|зщ
|Жуан Жесус
|4
|зщ
|Алессандро Буонджорно
|37
|зщ
|Леонардо Спинаццола
|99
|пз
|Франк Ангисса
|6
|пз
|Билли Гилмор
|8
|пз
|Скотт Мактоминей
|21
|нп
|Маттео Политано
|19
|нп
|Расмус Хойлунд
|7
|нп
|Давид Нерес
|1
|вр
|Жан Бутез
|27
|зщ
|Стефан Пош
|2
|зщ
|Марк-Оливер Кемпф
|14
|зщ
|Хакобо Рамон
|3
|зщ
|Алекс Валле
|23
|пз
|Максимо Перроне
|33
|пз
|Лукаш Да Кунья
|10
|пз
|Николас Пас
|19
|нп
|Николас-Геррит Кюн
|17
|нп
|Хесус Родригес
|11
|нп
|Анастасиос Дувикас
Главные тренеры
|Антонио Конте
|Сеск Фабрегас
История личных встреч
|23.02.2025
|Италия — Серия А
|26-й тур
|2 : 1
|04.10.2024
|Италия — Серия А
|7-й тур
|3 : 1
|28.10.2025
|Италия — Серия А
|9-й тур
|0 : 1
|25.10.2025
|Италия — Серия А
|8-й тур
|3 : 1
|21.10.2025
|Лига чемпионов
|Общий этап. 3-й тур
|6 : 2
|18.10.2025
|Италия — Серия А
|7-й тур
|1 : 0
|05.10.2025
|Италия — Серия А
|6-й тур
|2 : 1
|29.10.2025
|Италия — Серия А
|9-й тур
|3 : 1
|25.10.2025
|Италия — Серия А
|8-й тур
|0 : 0
|19.10.2025
|Италия — Серия А
|7-й тур
|2 : 0
|04.10.2025
|Италия — Серия А
|6-й тур
|1 : 1
|27.09.2025
|Италия — Серия А
|5-й тур
|1 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Наполи
|9
|21
| 2
Лига чемпионов
|Рома
|9
|21
| 3
Лига чемпионов
|Интер М
|9
|18
| 4
Лига чемпионов
|Милан
|9
|18
| 5
Лига Европы
|Комо
|9
|16
| 6
Лига конференций
|Болонья
|9
|15
|7
|Ювентус
|9
|15
|8
|Кремонезе
|9
|14
|9
|Аталанта
|9
|13
|10
|Сассуоло
|9
|13
|11
|Лацио
|9
|12
|12
|Торино
|9
|12
|13
|Удинезе
|9
|12
|14
|Кальяри
|9
|9
|15
|Парма
|9
|7
|16
|Лечче
|9
|6
|17
|Пиза
|9
|5
| 18
Зона вылета
|Верона
|9
|5
| 19
Зона вылета
|Фиорентина
|9
|4
| 20
Зона вылета
|Дженоа
|9
|3