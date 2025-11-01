00:28 ()
Санкт-Паули - Боруссия М 01 Ноября прямая трансляция

Начало трансляции: 01-11-2025 16:30
Стадион: Миллернтор (Гамбург, Германия), вместимость: 29546
01 Ноября 2025 года в 17:30 (+03:00). Германия — Бундеслига, 9-й тур
Главный судья: Роберт Хартман (Ванген-им-Алльгой, Германия);
Санкт-Паули
Боруссия М

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Санкт-Паули - Боруссия М, которое состоится 01 Ноября 2025 года в 17:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Бундеслига, 9-й тур, оно проводится на стадионе: Миллернтор (Гамбург, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Санкт-Паули
Гамбург
Боруссия М
Мёнхенгладбах
22Босния и ГерцеговинаврНикола Василь
5ГерманиязщХауке Валь
8ШвециязщЭрик Смит
3ЭстониязщКарол Метс
2ГрециязщМанолис Салиакас
6СШАпзДжеймс Сэндс
16ЯпонияпзДжоэл Чима Фудзита
23ГерманияпзЛуис Оппи
10ЛюксембургпзДанел Синани
19НидерландынпМартейн Карс
28ФранциянпМатиас Перейра Лаж
33ГерманияврМориц Николас
30ШвейцариязщНико Эльведи
4ИндонезиязщКевин Дикс
20ГерманиязщЛука Нец
16ГерманияпзФилипп Зандер
27ГерманияпзРокко Райц
6ГерманияпзЯнник Энгельхардт
7АвстрияпзКевин Штёгер
9ФранциянпФранк Онора
18ЯпониянпСуто Матино
15Босния и ГерцеговинанпХарис Табакович
Главные тренеры
ГерманияАлександер Блессин
ШвейцарияХерардо Сеоане
История личных встреч
06.04.2025Германия — Бундеслига28-й турСанкт-Паули1 : 1Боруссия М
24.11.2024Германия — Бундеслига11-й турБоруссия М2 : 0Санкт-Паули
10.08.2015Кубок Германии1-й раундСанкт-Паули1 : 4Боруссия М
12.02.2011Германия - Бундеслига22-й турСанкт-Паули3 : 1Боруссия М
22.09.2010Германия - Бундеслига5-й турБоруссия М1 : 2Санкт-Паули
28.10.2025Кубок Германии1/16 финалаСанкт-Паули2 : 2 8 : 7
25.10.2025Германия — Бундеслига8-й тур2 : 0Санкт-Паули
19.10.2025Германия — Бундеслига7-й турСанкт-Паули0 : 3
04.10.2025Германия — Бундеслига6-й тур1 : 0Санкт-Паули
27.09.2025Германия — Бундеслига5-й турСанкт-Паули1 : 2
28.10.2025Кубок Германии1/16 финалаБоруссия М3 : 1
25.10.2025Германия — Бундеслига8-й турБоруссия М0 : 3
17.10.2025Германия — Бундеслига7-й тур3 : 1Боруссия М
05.10.2025Германия — Бундеслига6-й турБоруссия М0 : 0
27.09.2025Германия — Бундеслига5-й турБоруссия М4 : 6
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Бавария824
2
Лига чемпионов
РБ Лейпциг819
3
Лига чемпионов
Штутгарт818
4
Лига чемпионов
Боруссия Д817
5
Лига Европы
Байер817
6
Лига конференций
Айнтрахт Ф813
7 Хоффенхайм813
8 Кёльн811
9 Вердер811
10 Унион810
11 Фрайбург89
12 Вольфсбург88
13 Гамбург88
14 Санкт-Паули87
15 Аугсбург87
16
Стыковая зона
Майнц84
17
Зона вылета
Хайденхайм84
18
Зона вылета
Боруссия М83

Отзывы и комментарии к матчу

