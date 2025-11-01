Санкт-Паули - Боруссия М 01 Ноября прямая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Санкт-Паули - Боруссия М, которое состоится 01 Ноября 2025 года в 17:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Бундеслига, 9-й тур, оно проводится на стадионе: Миллернтор (Гамбург, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Санкт-Паули
Гамбург
Боруссия М
Мёнхенгладбах
|22
|вр
|Никола Василь
|5
|зщ
|Хауке Валь
|8
|зщ
|Эрик Смит
|3
|зщ
|Карол Метс
|2
|зщ
|Манолис Салиакас
|6
|пз
|Джеймс Сэндс
|16
|пз
|Джоэл Чима Фудзита
|23
|пз
|Луис Оппи
|10
|пз
|Данел Синани
|19
|нп
|Мартейн Карс
|28
|нп
|Матиас Перейра Лаж
|33
|вр
|Мориц Николас
|30
|зщ
|Нико Эльведи
|4
|зщ
|Кевин Дикс
|20
|зщ
|Лука Нец
|16
|пз
|Филипп Зандер
|27
|пз
|Рокко Райц
|6
|пз
|Янник Энгельхардт
|7
|пз
|Кевин Штёгер
|9
|нп
|Франк Онора
|18
|нп
|Суто Матино
|15
|нп
|Харис Табакович
Главные тренеры
|Александер Блессин
|Херардо Сеоане
История личных встреч
|06.04.2025
|Германия — Бундеслига
|28-й тур
|1 : 1
|24.11.2024
|Германия — Бундеслига
|11-й тур
|2 : 0
|10.08.2015
|Кубок Германии
|1-й раунд
|1 : 4
|12.02.2011
|Германия - Бундеслига
|22-й тур
|3 : 1
|22.09.2010
|Германия - Бундеслига
|5-й тур
|1 : 2
|28.10.2025
|Кубок Германии
|1/16 финала
|2 : 2 8 : 7
|25.10.2025
|Германия — Бундеслига
|8-й тур
|2 : 0
|19.10.2025
|Германия — Бундеслига
|7-й тур
|0 : 3
|04.10.2025
|Германия — Бундеслига
|6-й тур
|1 : 0
|27.09.2025
|Германия — Бундеслига
|5-й тур
|1 : 2
|28.10.2025
|Кубок Германии
|1/16 финала
|3 : 1
|25.10.2025
|Германия — Бундеслига
|8-й тур
|0 : 3
|17.10.2025
|Германия — Бундеслига
|7-й тур
|3 : 1
|05.10.2025
|Германия — Бундеслига
|6-й тур
|0 : 0
|27.09.2025
|Германия — Бундеслига
|5-й тур
|4 : 6
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Бавария
|8
|24
| 2
Лига чемпионов
|РБ Лейпциг
|8
|19
| 3
Лига чемпионов
|Штутгарт
|8
|18
| 4
Лига чемпионов
|Боруссия Д
|8
|17
| 5
Лига Европы
|Байер
|8
|17
| 6
Лига конференций
|Айнтрахт Ф
|8
|13
|7
|Хоффенхайм
|8
|13
|8
|Кёльн
|8
|11
|9
|Вердер
|8
|11
|10
|Унион
|8
|10
|11
|Фрайбург
|8
|9
|12
|Вольфсбург
|8
|8
|13
|Гамбург
|8
|8
|14
|Санкт-Паули
|8
|7
|15
|Аугсбург
|8
|7
| 16
Стыковая зона
|Майнц
|8
|4
| 17
Зона вылета
|Хайденхайм
|8
|4
| 18
Зона вылета
|Боруссия М
|8
|3