00:28 ()
Онлайн трансляции
Пятница 31 октября
Суббота 01 ноября
Свернуть список

Хайденхайм - Айнтрахт Ф 01 Ноября прямая трансляция

Начало трансляции: 01-11-2025 16:30
Стадион: Фойт-Арена (Хайденхайм-на-Бренце, Германия), вместимость: 15000
01 Ноября 2025 года в 17:30 (+03:00). Германия — Бундеслига, 9-й тур
Главный судья: Кристиан Дингерт (Таллихтенберг, Германия);
Хайденхайм
Айнтрахт Ф

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогноз
на матч

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Хайденхайм - Айнтрахт Ф, которое состоится 01 Ноября 2025 года в 17:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Бундеслига, 9-й тур, оно проводится на стадионе: Фойт-Арена (Хайденхайм-на-Бренце, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Хайденхайм
Хайденхайм-на-Бренце
Айнтрахт Ф
Франкфурт-на-Майне
41ГерманияврДиант Рамай
23ГерманиязщОмар Хактаб Траоре
6ГерманиязщПатрик Майнка
4ГерманиязщТим Зирслебен
19ГерманиязщЙонас Фёренбах
3ГерманияпзЯн Шёппнер
16ГерманияпзЮлиан Нихюс
30ГерманияпзНиклас Дорш
22ГерманияпзАрийон Ибрахимович
17АвстрияпзМатиас Хонсак
11ГрузиянпБуду Зивзивадзе
23ГерманияврМихаэль Цеттерер
34ГерманиязщНнамди Коллинз
4ГерманиязщРобин Кох
3БельгиязщАртур Теате
21ГерманиязщНатаниэль Браун
8АлжирпзФарес Шаиби
15ТуниспзЭллиес Скири
42ТурцияпзДжан Узун
20ЯпониянпРицу Доан
7ГерманиянпАнсгар Кнауфф
17ФранциянпЭлье Ваи
Главные тренеры
ГерманияФранк Шмидт
ГерманияДино Топпмёллер
История личных встреч
13.04.2025Германия — Бундеслига29-й турАйнтрахт Ф3 : 0Хайденхайм
01.12.2024Германия — Бундеслига12-й турХайденхайм0 : 4Айнтрахт Ф
02.03.2024Германия - Бундеслига24-й турХайденхайм1 : 2Айнтрахт Ф
08.10.2023Германия - Бундеслига7-й турАйнтрахт Ф2 : 0Хайденхайм
20.12.2017Кубок Германии1/8 финалаХайденхайм1 : 2 ДВАйнтрахт Ф
28.10.2025Кубок Германии1/16 финалаХайденхайм0 : 1
25.10.2025Германия — Бундеслига8-й тур3 : 1Хайденхайм
18.10.2025Германия — Бундеслига7-й турХайденхайм2 : 2
05.10.2025Германия — Бундеслига6-й тур1 : 0Хайденхайм
27.09.2025Германия — Бундеслига5-й турХайденхайм2 : 1
28.10.2025Кубок Германии1/16 финалаАйнтрахт Ф1 : 1 2 : 4
25.10.2025Германия — Бундеслига8-й турАйнтрахт Ф2 : 0
22.10.2025Лига чемпионовОбщий этап. 3-й турАйнтрахт Ф1 : 5
19.10.2025Германия — Бундеслига7-й тур2 : 2Айнтрахт Ф
04.10.2025Германия — Бундеслига6-й турАйнтрахт Ф0 : 3
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Бавария824
2
Лига чемпионов
РБ Лейпциг819
3
Лига чемпионов
Штутгарт818
4
Лига чемпионов
Боруссия Д817
5
Лига Европы
Байер817
6
Лига конференций
Айнтрахт Ф813
7 Хоффенхайм813
8 Кёльн811
9 Вердер811
10 Унион810
11 Фрайбург89
12 Вольфсбург88
13 Гамбург88
14 Санкт-Паули87
15 Аугсбург87
16
Стыковая зона
Майнц84
17
Зона вылета
Хайденхайм84
18
Зона вылета
Боруссия М83

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2025
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close