Хайденхайм - Айнтрахт Ф 01 Ноября прямая трансляция
Начало трансляции: 01-11-2025 16:30
Стадион: Фойт-Арена (Хайденхайм-на-Бренце, Германия), вместимость: 15000
01 Ноября 2025 года в 17:30 (+03:00). Германия — Бундеслига, 9-й тур
Главный судья: Кристиан Дингерт (Таллихтенберг, Германия);
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Хайденхайм - Айнтрахт Ф, которое состоится 01 Ноября 2025 года в 17:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Бундеслига, 9-й тур, оно проводится на стадионе: Фойт-Арена (Хайденхайм-на-Бренце, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Хайденхайм
Хайденхайм-на-Бренце
Айнтрахт Ф
Франкфурт-на-Майне
|41
|вр
|Диант Рамай
|23
|зщ
|Омар Хактаб Траоре
|6
|зщ
|Патрик Майнка
|4
|зщ
|Тим Зирслебен
|19
|зщ
|Йонас Фёренбах
|3
|пз
|Ян Шёппнер
|16
|пз
|Юлиан Нихюс
|30
|пз
|Никлас Дорш
|22
|пз
|Арийон Ибрахимович
|17
|пз
|Матиас Хонсак
|11
|нп
|Буду Зивзивадзе
|23
|вр
|Михаэль Цеттерер
|34
|зщ
|Ннамди Коллинз
|4
|зщ
|Робин Кох
|3
|зщ
|Артур Теате
|21
|зщ
|Натаниэль Браун
|8
|пз
|Фарес Шаиби
|15
|пз
|Эллиес Скири
|42
|пз
|Джан Узун
|20
|нп
|Рицу Доан
|7
|нп
|Ансгар Кнауфф
|17
|нп
|Элье Ваи
Главные тренеры
|Франк Шмидт
|Дино Топпмёллер
История личных встреч
|13.04.2025
|Германия — Бундеслига
|29-й тур
|3 : 0
|01.12.2024
|Германия — Бундеслига
|12-й тур
|0 : 4
|02.03.2024
|Германия - Бундеслига
|24-й тур
|1 : 2
|08.10.2023
|Германия - Бундеслига
|7-й тур
|2 : 0
|20.12.2017
|Кубок Германии
|1/8 финала
|1 : 2 ДВ
|28.10.2025
|Кубок Германии
|1/16 финала
|0 : 1
|25.10.2025
|Германия — Бундеслига
|8-й тур
|3 : 1
|18.10.2025
|Германия — Бундеслига
|7-й тур
|2 : 2
|05.10.2025
|Германия — Бундеслига
|6-й тур
|1 : 0
|27.09.2025
|Германия — Бундеслига
|5-й тур
|2 : 1
|28.10.2025
|Кубок Германии
|1/16 финала
|1 : 1 2 : 4
|25.10.2025
|Германия — Бундеслига
|8-й тур
|2 : 0
|22.10.2025
|Лига чемпионов
|Общий этап. 3-й тур
|1 : 5
|19.10.2025
|Германия — Бундеслига
|7-й тур
|2 : 2
|04.10.2025
|Германия — Бундеслига
|6-й тур
|0 : 3
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Бавария
|8
|24
| 2
Лига чемпионов
|РБ Лейпциг
|8
|19
| 3
Лига чемпионов
|Штутгарт
|8
|18
| 4
Лига чемпионов
|Боруссия Д
|8
|17
| 5
Лига Европы
|Байер
|8
|17
| 6
Лига конференций
|Айнтрахт Ф
|8
|13
|7
|Хоффенхайм
|8
|13
|8
|Кёльн
|8
|11
|9
|Вердер
|8
|11
|10
|Унион
|8
|10
|11
|Фрайбург
|8
|9
|12
|Вольфсбург
|8
|8
|13
|Гамбург
|8
|8
|14
|Санкт-Паули
|8
|7
|15
|Аугсбург
|8
|7
| 16
Стыковая зона
|Майнц
|8
|4
| 17
Зона вылета
|Хайденхайм
|8
|4
| 18
Зона вылета
|Боруссия М
|8
|3