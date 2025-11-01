Бавария - Байер 01 Ноября прямая трансляция
Начало трансляции: 01-11-2025 19:30
Стадион: Арена Мюнхен (Мюнхен, Германия), вместимость: 75024
01 Ноября 2025 года в 20:30 (+03:00). Германия — Бундеслига, 9-й тур
Главный судья: Дениз Айтекин (Оберасбах, Германия);
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
ТаблицаПолучить прогноз
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Бавария - Байер, которое состоится 01 Ноября 2025 года в 20:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Бундеслига, 9-й тур, оно проводится на стадионе: Арена Мюнхен (Мюнхен, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Бавария
Мюнхен
Байер
Леверкузен
|1
|вр
|Мануэль Нойер
|23
|зщ
|Саша Боэ
|2
|зщ
|Деотшанкюль Юпамекано
|4
|зщ
|Жонатан Та
|27
|зщ
|Конрад Лаймер
|6
|пз
|Йозуа Киммих
|45
|пз
|Александар Павлович
|17
|нп
|Майкл Олисе
|7
|нп
|Серж Гнабри
|14
|нп
|Луис Диас
|9
|нп
|Гарри Кейн
|1
|вр
|Марк Флеккен
|4
|зщ
|Джарелл Куанса
|5
|зщ
|Луак Баде
|12
|зщ
|Эдмон Тапсоба
|13
|зщ
|Артур
|20
|зщ
|Алехандро Гримальдо
|8
|пз
|Роберт Андрих
|24
|пз
|Алеш Гарсия
|7
|пз
|Йонас Хофман
|19
|нп
|Эрнест Поку
|14
|нп
|Патрик Шик
Главные тренеры
|Венсан Компани
|Каспер Юльманн
История личных встреч
|11.03.2025
|Лига чемпионов
|1/8 финала. 2-й матч
|0 : 2
|05.03.2025
|Лига чемпионов
|1/8 финала. 1-й матч
|3 : 0
|15.02.2025
|Германия — Бундеслига
|22-й тур
|0 : 0
|03.12.2024
|Кубок Германии
|1/8 финала
|0 : 1
|28.09.2024
|Германия — Бундеслига
|5-й тур
|1 : 1
|10.02.2024
|Германия - Бундеслига
|21-й тур
|3 : 0
|15.09.2023
|Германия - Бундеслига
|4-й тур
|2 : 2
|19.03.2023
|Германия - Бундеслига
|25-й тур
|2 : 1
|30.09.2022
|Германия - Бундеслига
|8-й тур
|4 : 0
|05.03.2022
|Германия - Бундеслига
|25-й тур
|1 : 1
|29.10.2025
|Кубок Германии
|1/16 финала
|1 : 4
|25.10.2025
|Германия — Бундеслига
|8-й тур
|0 : 3
|22.10.2025
|Лига чемпионов
|Общий этап. 3-й тур
|4 : 0
|18.10.2025
|Германия — Бундеслига
|7-й тур
|2 : 1
|04.10.2025
|Германия — Бундеслига
|6-й тур
|0 : 3
|29.10.2025
|Кубок Германии
|1/16 финала
|2 : 4 ДВ
|26.10.2025
|Германия — Бундеслига
|8-й тур
|2 : 0
|21.10.2025
|Лига чемпионов
|Общий этап. 3-й тур
|2 : 7
|18.10.2025
|Германия — Бундеслига
|7-й тур
|3 : 4
|04.10.2025
|Германия — Бундеслига
|6-й тур
|2 : 0
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию центрального матча девятого тура Бундеслиги: «Бавария» — «Байер». Начало встречи запланировано на 20:30 по московскому времени.
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Бавария
|8
|24
| 2
Лига чемпионов
|РБ Лейпциг
|8
|19
| 3
Лига чемпионов
|Штутгарт
|8
|18
| 4
Лига чемпионов
|Боруссия Д
|8
|17
| 5
Лига Европы
|Байер
|8
|17
| 6
Лига конференций
|Айнтрахт Ф
|8
|13
|7
|Хоффенхайм
|8
|13
|8
|Кёльн
|8
|11
|9
|Вердер
|8
|11
|10
|Унион
|8
|10
|11
|Фрайбург
|8
|9
|12
|Вольфсбург
|8
|8
|13
|Гамбург
|8
|8
|14
|Санкт-Паули
|8
|7
|15
|Аугсбург
|8
|7
| 16
Стыковая зона
|Майнц
|8
|4
| 17
Зона вылета
|Хайденхайм
|8
|4
| 18
Зона вылета
|Боруссия М
|8
|3