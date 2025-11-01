00:28 ()
Пятница 31 октября
Суббота 01 ноября
Бавария - Байер 01 Ноября прямая трансляция

Начало трансляции: 01-11-2025 19:30
Стадион: Арена Мюнхен (Мюнхен, Германия), вместимость: 75024
01 Ноября 2025 года в 20:30 (+03:00). Германия — Бундеслига, 9-й тур
Главный судья: Дениз Айтекин (Оберасбах, Германия);
Бавария
Байер

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Бавария - Байер, которое состоится 01 Ноября 2025 года в 20:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Бундеслига, 9-й тур, оно проводится на стадионе: Арена Мюнхен (Мюнхен, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Бавария
Мюнхен
Байер
Леверкузен
1ГерманияврМануэль Нойер
23ФранциязщСаша Боэ
2ФранциязщДеотшанкюль Юпамекано
4ГерманиязщЖонатан Та
27АвстриязщКонрад Лаймер
6ГерманияпзЙозуа Киммих
45ГерманияпзАлександар Павлович
17ФранциянпМайкл Олисе
7ГерманиянпСерж Гнабри
14КолумбиянпЛуис Диас
9АнглиянпГарри Кейн
1НидерландыврМарк Флеккен
4АнглиязщДжарелл Куанса
5ФранциязщЛуак Баде
12Буркина-ФасозщЭдмон Тапсоба
13Бразилиязщ Артур
20ИспаниязщАлехандро Гримальдо
8ГерманияпзРоберт Андрих
24ИспанияпзАлеш Гарсия
7ГерманияпзЙонас Хофман
19НидерландынпЭрнест Поку
14ЧехиянпПатрик Шик
Главные тренеры
БельгияВенсан Компани
ДанияКаспер Юльманн
История личных встреч
11.03.2025Лига чемпионов1/8 финала. 2-й матчБайер0 : 2Бавария
05.03.2025Лига чемпионов1/8 финала. 1-й матчБавария3 : 0Байер
15.02.2025Германия — Бундеслига22-й турБайер0 : 0Бавария
03.12.2024Кубок Германии1/8 финалаБавария0 : 1Байер
28.09.2024Германия — Бундеслига5-й турБавария1 : 1Байер
10.02.2024Германия - Бундеслига21-й турБайер3 : 0Бавария
15.09.2023Германия - Бундеслига4-й турБавария2 : 2Байер
19.03.2023Германия - Бундеслига25-й турБайер2 : 1Бавария
30.09.2022Германия - Бундеслига8-й турБавария4 : 0Байер
05.03.2022Германия - Бундеслига25-й турБавария1 : 1Байер
29.10.2025Кубок Германии1/16 финала1 : 4Бавария
25.10.2025Германия — Бундеслига8-й тур0 : 3Бавария
22.10.2025Лига чемпионовОбщий этап. 3-й турБавария4 : 0
18.10.2025Германия — Бундеслига7-й турБавария2 : 1
04.10.2025Германия — Бундеслига6-й тур0 : 3Бавария
29.10.2025Кубок Германии1/16 финала2 : 4 ДВБайер
26.10.2025Германия — Бундеслига8-й турБайер2 : 0
21.10.2025Лига чемпионовОбщий этап. 3-й турБайер2 : 7
18.10.2025Германия — Бундеслига7-й тур3 : 4Байер
04.10.2025Германия — Бундеслига6-й турБайер2 : 0
Текстовая трансляция
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию центрального матча девятого тура Бундеслиги: «Бавария» — «Байер». Начало встречи запланировано на 20:30 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Бавария824
2
Лига чемпионов
РБ Лейпциг819
3
Лига чемпионов
Штутгарт818
4
Лига чемпионов
Боруссия Д817
5
Лига Европы
Байер817
6
Лига конференций
Айнтрахт Ф813
7 Хоффенхайм813
8 Кёльн811
9 Вердер811
10 Унион810
11 Фрайбург89
12 Вольфсбург88
13 Гамбург88
14 Санкт-Паули87
15 Аугсбург87
16
Стыковая зона
Майнц84
17
Зона вылета
Хайденхайм84
18
Зона вылета
Боруссия М83

Отзывы и комментарии к матчу

Copyright © 2009-2025
