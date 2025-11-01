НАК Бреда - Гоу Эхед Иглс 01 Ноября прямая трансляция
Начало трансляции: 01-11-2025 19:45
Стадион: Рат Верлег (Бреда, Нидерланды), вместимость: 19000
01 Ноября 2025 года в 20:45 (+03:00). Нидерланды — Эредивизия, 11-й тур
Главный судья: Деннис Хиглер (Нидерланды);
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между НАК Бреда - Гоу Эхед Иглс, которое состоится 01 Ноября 2025 года в 20:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды — Эредивизия, 11-й тур, оно проводится на стадионе: Рат Верлег (Бреда, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
НАК Бреда
Бреда
Гоу Эхед Иглс
Девентер
|31
|вр
|Константинос Лампру
|25
|зщ
|Cherrion Valerius
|4
|зщ
|Бой Кемпер
|15
|зщ
|Энес Махмутович
|5
|зщ
|Теренс Конголо
|16
|пз
|Максимильен Балар
|90
|пз
|Льюис Холтби
|2
|пз
|Бойд Люкассен
|26
|пз
|Pepijn Reulen
|14
|нп
|Камаль Сова
|17
|нп
|Сидней ван Хойдонк
|22
|вр
|Яри Де Бюссер
|2
|зщ
|Матс Дейл
|4
|зщ
|Йорис Крамер
|5
|зщ
|Дин Джеймс
|21
|пз
|Мелле Мёленстен
|34
|пз
|Яссир Салах Рахмуни
|24
|пз
|Кензо Гаудмейн
|6
|пз
|Калвин Твигт
|17
|пз
|Матис Сюре
|18
|нп
|Рихонелл Маргарет
|9
|нп
|Милан Смит
Главные тренеры
|Мелвин Бул
История личных встреч
|12.04.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 29-й тур
|1 : 1
|21.12.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 17-й тур
|2 : 1
|05.04.2021
|Нидерланды - Первый дивизион
|32-й тур
|0 : 1
|11.12.2020
|Нидерланды - Первый дивизион
|16-й тур
|0 : 0
|26.10.2020
|Кубок Нидерландов
|1-й раунд
|6 : 0
|26.01.2020
|Нидерланды - Первый дивизион
|23-й тур
|1 : 0
|01.11.2019
|Нидерланды - Первый дивизион
|13-й тур
|1 : 1
|14.03.2015
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 27-й тур
|1 : 0
|22.11.2014
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 13-й тур
|2 : 0
|02.04.2014
|Нидерланды - Эредивизия
|29-й тур
|2 : 1
|24.10.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|10-й тур
|3 : 3
|18.10.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|9-й тур
|2 : 2
|03.10.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|8-й тур
|1 : 2
|27.09.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|7-й тур
|2 : 1
|20.09.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|6-й тур
|2 : 1
|26.10.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|10-й тур
|2 : 0
|23.10.2025
|Лига Европы
|Общий этап. 3-й тур
|2 : 1
|18.10.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|9-й тур
|2 : 1
|05.10.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|8-й тур
|1 : 1
|02.10.2025
|Лига Европы
|Общий этап. 2-й тур
|1 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Фейеноорд
|10
|25
| 2
Лига чемпионов
|ПСВ Эйндховен
|10
|25
| 3
Лига чемпионов
|АЗ Алкмар
|10
|21
| 4
Лига Европы
|Аякс
|10
|19
| 5
Плей-офф Лиги конференций
|Гронинген
|10
|18
| 6
Плей-офф Лиги конференций
|Спарта
|10
|16
| 7
Плей-офф Лиги конференций
|НЕК Неймеген
|10
|15
| 8
Плей-офф Лиги конференций
|Твенте
|10
|14
|9
|Утрехт
|10
|13
|10
|Гоу Эхед Иглс
|10
|13
|11
|Херенвен
|10
|13
|12
|Фортуна
|10
|13
|13
|Волендам
|10
|10
|14
|НАК Бреда
|10
|9
|15
|ПЕК Зволле
|10
|9
| 16
Стыковая зона
|Эксельсиор
|10
|9
| 17
Зона вылета
|Телстар
|10
|7
| 18
Зона вылета
|Хераклес
|10
|3