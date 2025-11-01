00:29 ()
Онлайн трансляции
Пятница 31 октября
Суббота 01 ноября
Свернуть список

НАК Бреда - Гоу Эхед Иглс 01 Ноября прямая трансляция

Начало трансляции: 01-11-2025 19:45
Стадион: Рат Верлег (Бреда, Нидерланды), вместимость: 19000
01 Ноября 2025 года в 20:45 (+03:00). Нидерланды — Эредивизия, 11-й тур
Главный судья: Деннис Хиглер (Нидерланды);
НАК Бреда
Гоу Эхед Иглс

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогноз
на матч

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между НАК Бреда - Гоу Эхед Иглс, которое состоится 01 Ноября 2025 года в 20:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды — Эредивизия, 11-й тур, оно проводится на стадионе: Рат Верлег (Бреда, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
НАК Бреда
Бреда
Гоу Эхед Иглс
Девентер
31 Греция вр Константинос Лампру
25 Нидерланды зщ Cherrion Valerius
4 Нидерланды зщ Бой Кемпер
15 Люксембург зщ Энес Махмутович
5 Нидерланды зщ Теренс Конголо
16 Австралия пз Максимильен Балар
90 Германия пз Льюис Холтби
2 Нидерланды пз Бойд Люкассен
26 Нидерланды пз Pepijn Reulen
14 Гана нп Камаль Сова
17 Нидерланды нп Сидней ван Хойдонк
22 Бельгия вр Яри Де Бюссер
2 Нидерланды зщ Матс Дейл
4 Нидерланды зщ Йорис Крамер
5 Индонезия зщ Дин Джеймс
21 Нидерланды пз Мелле Мёленстен
34 Нидерланды пз Яссир Салах Рахмуни
24 Нидерланды пз Кензо Гаудмейн
6 Нидерланды пз Калвин Твигт
17 Бельгия пз Матис Сюре
18 Нидерланды нп Рихонелл Маргарет
9 Нидерланды нп Милан Смит
Главные тренеры
Нидерланды Мелвин Бул
История личных встреч
12.04.2025 Нидерланды — Эредивизия Эредивизия. 29-й тур НАК Бреда1 : 1Гоу Эхед Иглс
21.12.2024 Нидерланды — Эредивизия Эредивизия. 17-й тур Гоу Эхед Иглс2 : 1НАК Бреда
05.04.2021 Нидерланды - Первый дивизион 32-й тур НАК Бреда0 : 1Гоу Эхед Иглс
11.12.2020 Нидерланды - Первый дивизион 16-й тур Гоу Эхед Иглс0 : 0НАК Бреда
26.10.2020 Кубок Нидерландов 1-й раунд Гоу Эхед Иглс6 : 0НАК Бреда
26.01.2020 Нидерланды - Первый дивизион 23-й тур Гоу Эхед Иглс1 : 0НАК Бреда
01.11.2019 Нидерланды - Первый дивизион 13-й тур НАК Бреда1 : 1Гоу Эхед Иглс
14.03.2015 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 27-й тур НАК Бреда1 : 0Гоу Эхед Иглс
22.11.2014 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 13-й тур Гоу Эхед Иглс2 : 0НАК Бреда
02.04.2014 Нидерланды - Эредивизия 29-й тур Гоу Эхед Иглс2 : 1НАК Бреда
24.10.2025 Нидерланды — Эредивизия 10-й тур 3 : 3НАК Бреда
18.10.2025 Нидерланды — Эредивизия 9-й тур НАК Бреда2 : 2
03.10.2025 Нидерланды — Эредивизия 8-й тур НАК Бреда1 : 2
27.09.2025 Нидерланды — Эредивизия 7-й тур 2 : 1НАК Бреда
20.09.2025 Нидерланды — Эредивизия 6-й тур НАК Бреда2 : 1
26.10.2025 Нидерланды — Эредивизия 10-й тур Гоу Эхед Иглс2 : 0
23.10.2025 Лига Европы Общий этап. 3-й тур Гоу Эхед Иглс2 : 1
18.10.2025 Нидерланды — Эредивизия 9-й тур 2 : 1Гоу Эхед Иглс
05.10.2025 Нидерланды — Эредивизия 8-й тур Гоу Эхед Иглс1 : 1
02.10.2025 Лига Европы Общий этап. 2-й тур 1 : 2Гоу Эхед Иглс
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Фейеноорд1025
2
Лига чемпионов
ПСВ Эйндховен1025
3
Лига чемпионов
АЗ Алкмар1021
4
Лига Европы
Аякс1019
5
Плей-офф Лиги конференций
Гронинген1018
6
Плей-офф Лиги конференций
Спарта1016
7
Плей-офф Лиги конференций
НЕК Неймеген1015
8
Плей-офф Лиги конференций
Твенте1014
9 Утрехт1013
10 Гоу Эхед Иглс1013
11 Херенвен1013
12 Фортуна1013
13 Волендам1010
14 НАК Бреда109
15 ПЕК Зволле109
16
Стыковая зона
Эксельсиор109
17
Зона вылета
Телстар107
18
Зона вылета
Хераклес103

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2025
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close