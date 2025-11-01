Витория Гимарайнш - Бенфика 01 Ноября прямая трансляция
Начало трансляции: 01-11-2025 22:30
Стадион: Дом Афонсу Энрикеш (Гимарайнш, Португалия), вместимость: 30165
01 Ноября 2025 года в 23:30 (+03:00). Португалия — Примейра, 10-й тур
Главный судья: Жоау Педру Пиньейру (Португалия);
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Составы команд
Витория Гимарайнш
Гимарайнш
Бенфика
Лиссабон
|25
|вр
|Хуан Кастильо
|2
|зщ
|Мага
|4
|зщ
|Оскар Ривас
|26
|зщ
|Родриго Абаскаль
|17
|зщ
|Орест Лебеденко
|16
|пз
|Бени Мукенди
|20
|пз
|Саму
|22
|пз
|Fabio Blanco
|23
|пз
|Diogo Sousa
|48
|пз
|Noah Saviolo
|90
|нп
|Альюн Ндойе
|1
|вр
|Анатолий Трубин
|44
|зщ
|Томаш Араужу
|30
|зщ
|Николас Отаменди
|26
|зщ
|Самуэль Даль
|18
|пз
|Леандро Баррейро
|5
|пз
|Энсо Барренечеа
|11
|пз
|Доди Лукебакио
|10
|пз
|Георгий Судаков
|21
|пз
|Андреас Шельдеруп
|8
|нп
|Фредрик Эурснес
|14
|нп
|Вангелис Павлидис
Главные тренеры
|Жозе Моуринью
История личных встреч
|19.04.2025
|Португалия — Примейра
|30-й тур
|0 : 3
|07.12.2024
|Португалия — Примейра
|13-й тур
|1 : 0
|11.02.2024
|Португалия — Примейра
|21-й тур
|2 : 2
|02.09.2023
|Португалия — Примейра
|4-й тур
|4 : 0
|18.03.2023
|Португалия - Примейра
|25-й тур
|5 : 1
|01.10.2022
|Португалия - Примейра
|8-й тур
|0 : 0
|27.02.2022
|Португалия - Примейра
|24-й тур
|3 : 0
|27.10.2021
|Португалия - Кубок лиги
|Группа A. 2-й тур
|3 : 3
|25.09.2021
|Португалия - Примейра
|7-й тур
|1 : 3
|19.05.2021
|Португалия - Примейра
|34-й тур
|1 : 3
|26.10.2025
|Португалия — Примейра
|9-й тур
|2 : 0
|04.10.2025
|Португалия — Примейра
|8-й тур
|2 : 1
|28.09.2025
|Португалия — Примейра
|7-й тур
|2 : 0
|20.09.2025
|Португалия — Примейра
|6-й тур
|1 : 1
|14.09.2025
|Португалия — Примейра
|5-й тур
|0 : 2
|25.10.2025
|Португалия — Примейра
|9-й тур
|5 : 0
|21.10.2025
|Лига чемпионов
|Общий этап. 3-й тур
|3 : 0
|17.10.2025
|Кубок Португалии
|3-й раунд
|0 : 2
|05.10.2025
|Португалия — Примейра
|8-й тур
|0 : 0
|30.09.2025
|Лига чемпионов
|Общий этап. 2-й тур
|1 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Порту
|9
|25
| 2
Лига чемпионов
|Спортинг
|9
|22
| 3
Лига Европы
|Бенфика
|9
|21
| 4
Лига конференций
|Жил Висенте
|9
|19
|5
|Фамаликан
|9
|16
|6
|Морейренсе
|9
|15
|7
|Брага
|9
|13
|8
|Витория Гимарайнш
|9
|11
|9
|Насьонал
|9
|11
|10
|Риу Аве
|9
|11
|11
|Санта-Клара
|9
|11
|12
|Алверка
|9
|10
|13
|Арока
|9
|9
|14
|Каза Пия
|9
|8
|15
|Эштрела
|9
|7
| 16
Стыковая зона
|Эшторил
|9
|7
| 17
Зона вылета
|Тондела
|9
|5
| 18
Зона вылета
|АВС
|9
|1