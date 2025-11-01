00:29 ()
Витория Гимарайнш - Бенфика 01 Ноября прямая трансляция

Начало трансляции: 01-11-2025 22:30
Стадион: Дом Афонсу Энрикеш (Гимарайнш, Португалия), вместимость: 30165
01 Ноября 2025 года в 23:30 (+03:00). Португалия — Примейра, 10-й тур
Главный судья: Жоау Педру Пиньейру (Португалия);
Витория Гимарайнш
Бенфика

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Витория Гимарайнш - Бенфика, которое состоится 01 Ноября 2025 года в 23:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия — Примейра, 10-й тур, оно проводится на стадионе: Дом Афонсу Энрикеш (Гимарайнш, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Витория Гимарайнш
Гимарайнш
Бенфика
Лиссабон
25 Колумбия вр Хуан Кастильо
2 Португалия зщ Мага
4 Испания зщ Оскар Ривас
26 Уругвай зщ Родриго Абаскаль
17 Украина зщ Орест Лебеденко
16 Ангола пз Бени Мукенди
20 Португалия пз Саму
22 Испания пз Fabio Blanco
23 Португалия пз Diogo Sousa
48 Бельгия пз Noah Saviolo
90 Сенегал нп Альюн Ндойе
1 Украина вр Анатолий Трубин
44 Португалия зщ Томаш Араужу
30 Аргентина зщ Николас Отаменди
26 Швеция зщ Самуэль Даль
18 Люксембург пз Леандро Баррейро
5 Аргентина пз Энсо Барренечеа
11 Бельгия пз Доди Лукебакио
10 Украина пз Георгий Судаков
21 Норвегия пз Андреас Шельдеруп
8 Норвегия нп Фредрик Эурснес
14 Греция нп Вангелис Павлидис
Главные тренеры
Португалия Жозе Моуринью
История личных встреч
19.04.2025 Португалия — Примейра 30-й тур Витория Гимарайнш0 : 3Бенфика
07.12.2024 Португалия — Примейра 13-й тур Бенфика1 : 0Витория Гимарайнш
11.02.2024 Португалия — Примейра 21-й тур Витория Гимарайнш2 : 2Бенфика
02.09.2023 Португалия — Примейра 4-й тур Бенфика4 : 0Витория Гимарайнш
18.03.2023 Португалия - Примейра 25-й тур Бенфика5 : 1Витория Гимарайнш
01.10.2022 Португалия - Примейра 8-й тур Витория Гимарайнш0 : 0Бенфика
27.02.2022 Португалия - Примейра 24-й тур Бенфика3 : 0Витория Гимарайнш
27.10.2021 Португалия - Кубок лиги Группа A. 2-й тур Витория Гимарайнш3 : 3Бенфика
25.09.2021 Португалия - Примейра 7-й тур Витория Гимарайнш1 : 3Бенфика
19.05.2021 Португалия - Примейра 34-й тур Витория Гимарайнш1 : 3Бенфика
26.10.2025 Португалия — Примейра 9-й тур 2 : 0Витория Гимарайнш
04.10.2025 Португалия — Примейра 8-й тур Витория Гимарайнш2 : 1
28.09.2025 Португалия — Примейра 7-й тур 2 : 0Витория Гимарайнш
20.09.2025 Португалия — Примейра 6-й тур Витория Гимарайнш1 : 1
14.09.2025 Португалия — Примейра 5-й тур 0 : 2Витория Гимарайнш
25.10.2025 Португалия — Примейра 9-й тур Бенфика5 : 0
21.10.2025 Лига чемпионов Общий этап. 3-й тур 3 : 0Бенфика
17.10.2025 Кубок Португалии 3-й раунд 0 : 2Бенфика
05.10.2025 Португалия — Примейра 8-й тур 0 : 0Бенфика
30.09.2025 Лига чемпионов Общий этап. 2-й тур 1 : 0Бенфика
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Порту925
2
Лига чемпионов
Спортинг922
3
Лига Европы
Бенфика921
4
Лига конференций
Жил Висенте919
5 Фамаликан916
6 Морейренсе915
7 Брага913
8 Витория Гимарайнш911
9 Насьонал911
10 Риу Аве911
11 Санта-Клара911
12 Алверка910
13 Арока99
14 Каза Пия98
15 Эштрела97
16
Стыковая зона
Эшторил97
17
Зона вылета
Тондела95
18
Зона вылета
АВС91

Отзывы и комментарии к матчу

Авторизация close