Пятница 31 октября
Суббота 01 ноября
Ноа - Арарат-Армения 01 Ноября прямая трансляция

Начало трансляции: 01-11-2025 17:00
01 Ноября 2025 года в 18:00 (+03:00). Армения — Премьер-лига, 12-й тур
Ноа
Арарат-Армения

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ноа - Арарат-Армения, которое состоится 01 Ноября 2025 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Армения — Премьер-лига, 12-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Ноа
Ереван
Арарат-Армения
Ереван
История личных встреч
20.09.2025 Армения — Премьер-лига 7-й тур Арарат-Армения2 : 2Ноа
24.05.2025 Армения — Премьер-лига 32-й тур Ноа2 : 0Арарат-Армения
04.12.2024 Армения — Премьер-лига 10-й тур Ноа2 : 1Арарат-Армения
28.10.2024 Армения — Премьер-лига 13-й тур Арарат-Армения0 : 1Ноа
16.05.2024 Армения - Премьер-лига 34-й тур Ноа2 : 1Арарат-Армения
15.03.2024 Армения - Премьер-лига 25-й тур Арарат-Армения0 : 1Ноа
07.11.2023 Армения - Премьер-лига 16-й тур Ноа1 : 0Арарат-Армения
15.09.2023 Армения - Премьер-лига 7-й тур Арарат-Армения4 : 3Ноа
27.05.2023 Армения - Премьер-лига 34-й тур Ноа2 : 1Арарат-Армения
02.04.2023 Армения - Премьер-лига 25-й тур Арарат-Армения3 : 0Ноа
27.10.2025 Армения — Премьер-лига 11-й тур 0 : 3Ноа
23.10.2025 Лига конференций Общий этап. 2-й тур 1 : 1Ноа
18.10.2025 Армения — Премьер-лига 10-й тур Ноа0 : 0
05.10.2025 Армения — Премьер-лига 9-й тур 0 : 0Ноа
02.10.2025 Лига конференций Общий этап. 1-й тур Ноа1 : 0
25.10.2025 Армения — Премьер-лига 11-й тур Арарат-Армения2 : 1
19.10.2025 Армения — Премьер-лига 10-й тур 0 : 1Арарат-Армения
05.10.2025 Армения — Премьер-лига 9-й тур Арарат-Армения1 : 0
29.09.2025 Армения — Премьер-лига 8-й тур 2 : 2Арарат-Армения
25.09.2025 Армения — Премьер-лига 2-й тур Арарат-Армения2 : 1
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Алашкерт1125
2
Лига конференций
Арарат-Армения1024
3
Лига конференций
Урарту1121
4 Ноа1021
5 Пюник1019
6 Ван1111
7 БКМА1011
8 Гандзасар116
9 Ширак116
10
Зона вылета
Арарат112

