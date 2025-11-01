Ноа - Арарат-Армения 01 Ноября прямая трансляция
Начало трансляции: 01-11-2025 17:00
01 Ноября 2025 года в 18:00 (+03:00). Армения — Премьер-лига, 12-й тур
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ноа - Арарат-Армения, которое состоится 01 Ноября 2025 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Армения — Премьер-лига, 12-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Ноа
Ереван
Арарат-Армения
Ереван
История личных встреч
|20.09.2025
|Армения — Премьер-лига
|7-й тур
|2 : 2
|24.05.2025
|Армения — Премьер-лига
|32-й тур
|2 : 0
|04.12.2024
|Армения — Премьер-лига
|10-й тур
|2 : 1
|28.10.2024
|Армения — Премьер-лига
|13-й тур
|0 : 1
|16.05.2024
|Армения - Премьер-лига
|34-й тур
|2 : 1
|15.03.2024
|Армения - Премьер-лига
|25-й тур
|0 : 1
|07.11.2023
|Армения - Премьер-лига
|16-й тур
|1 : 0
|15.09.2023
|Армения - Премьер-лига
|7-й тур
|4 : 3
|27.05.2023
|Армения - Премьер-лига
|34-й тур
|2 : 1
|02.04.2023
|Армения - Премьер-лига
|25-й тур
|3 : 0
|27.10.2025
|Армения — Премьер-лига
|11-й тур
|0 : 3
|23.10.2025
|Лига конференций
|Общий этап. 2-й тур
|1 : 1
|18.10.2025
|Армения — Премьер-лига
|10-й тур
|0 : 0
|05.10.2025
|Армения — Премьер-лига
|9-й тур
|0 : 0
|02.10.2025
|Лига конференций
|Общий этап. 1-й тур
|1 : 0
|25.10.2025
|Армения — Премьер-лига
|11-й тур
|2 : 1
|19.10.2025
|Армения — Премьер-лига
|10-й тур
|0 : 1
|05.10.2025
|Армения — Премьер-лига
|9-й тур
|1 : 0
|29.09.2025
|Армения — Премьер-лига
|8-й тур
|2 : 2
|25.09.2025
|Армения — Премьер-лига
|2-й тур
|2 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Алашкерт
|11
|25
| 2
Лига конференций
|Арарат-Армения
|10
|24
| 3
Лига конференций
|Урарту
|11
|21
|4
|Ноа
|10
|21
|5
|Пюник
|10
|19
|6
|Ван
|11
|11
|7
|БКМА
|10
|11
|8
|Гандзасар
|11
|6
|9
|Ширак
|11
|6
| 10
Зона вылета
|Арарат
|11
|2