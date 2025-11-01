00:30 ()
Пятница 31 октября
Суббота 01 ноября
Славия-Мозырь - Нафтан 01 Ноября прямая трансляция

Начало трансляции: 01-11-2025 15:15
Стадион: Юность (Мозырь, Беларусь), вместимость: 5353
01 Ноября 2025 года в 16:15 (+03:00). Беларусь — Высшая лига, 27-й тур
Славия-Мозырь
Нафтан

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Славия-Мозырь - Нафтан, которое состоится 01 Ноября 2025 года в 16:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Беларусь — Высшая лига, 27-й тур, оно проводится на стадионе: Юность (Мозырь, Беларусь). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Славия-Мозырь
Мозырь
Нафтан
Новополоцк
История личных встреч
15.06.2025 Беларусь — Высшая лига 12-й тур Нафтан0 : 1Славия-Мозырь
08.11.2024 Беларусь — Высшая лига 28-й тур Славия-Мозырь1 : 0Нафтан
22.06.2024 Беларусь — Высшая лига 13-й тур Нафтан0 : 1Славия-Мозырь
28.10.2023 Беларусь - Высшая лига 26-й тур Нафтан2 : 2Славия-Мозырь
02.06.2023 Беларусь - Высшая лига 11-й тур Славия-Мозырь1 : 0Нафтан
18.11.2017 Беларусь - Высшая лига 29-й тур Славия-Мозырь1 : 2Нафтан
26.06.2017 Беларусь - Высшая лига 14-й тур Нафтан0 : 2Славия-Мозырь
06.08.2016 Беларусь - Высшая лига 17-й тур Славия-Мозырь2 : 0Нафтан
10.04.2016 Беларусь - Высшая лига 2-й тур Нафтан0 : 1Славия-Мозырь
19.09.2015 Беларусь - Высшая лига 20-й тур Славия-Мозырь0 : 3Нафтан
25.10.2025 Беларусь — Высшая лига 26-й тур Славия-Мозырь2 : 1
18.10.2025 Беларусь — Высшая лига 25-й тур 3 : 2Славия-Мозырь
05.10.2025 Беларусь — Высшая лига 24-й тур Славия-Мозырь3 : 1
27.09.2025 Беларусь — Высшая лига 23-й тур 2 : 3Славия-Мозырь
21.09.2025 Беларусь — Высшая лига 22-й тур Славия-Мозырь0 : 1
25.10.2025 Беларусь — Высшая лига 26-й тур Нафтан1 : 3
19.10.2025 Беларусь — Высшая лига 25-й тур 1 : 0Нафтан
04.10.2025 Беларусь — Высшая лига 24-й тур Нафтан5 : 3
25.09.2025 Беларусь — Высшая лига 23-й тур 4 : 2Нафтан
19.09.2025 Беларусь — Высшая лига 22-й тур Нафтан5 : 0
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Квалификация Лиги чемпионов
МЛ Витебск2658
2
Квалификация Лиги конференций
Динамо Мн2653
3
Квалификация Лиги конференций
Славия-Мозырь2650
4 Динамо-Брест2748
5 Торпедо-БелАЗ2644
6 Ислочь2644
7 Минск2642
8 Неман2639
9 Гомель2636
10 БАТЭ2633
11 Арсенал Дз2629
12 Витебск2627
13 Нафтан2625
14
Стыковая зона
Сморгонь2624
15
Зона вылета
Слуцк2618
16
Зона вылета
Молодечно2711

