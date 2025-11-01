Славия-Мозырь - Нафтан 01 Ноября прямая трансляция
Начало трансляции: 01-11-2025 15:15
Стадион: Юность (Мозырь, Беларусь), вместимость: 5353
01 Ноября 2025 года в 16:15 (+03:00). Беларусь — Высшая лига, 27-й тур
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Славия-Мозырь - Нафтан, которое состоится 01 Ноября 2025 года в 16:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Беларусь — Высшая лига, 27-й тур, оно проводится на стадионе: Юность (Мозырь, Беларусь). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Славия-Мозырь
Мозырь
Нафтан
Новополоцк
История личных встреч
|15.06.2025
|Беларусь — Высшая лига
|12-й тур
|0 : 1
|08.11.2024
|Беларусь — Высшая лига
|28-й тур
|1 : 0
|22.06.2024
|Беларусь — Высшая лига
|13-й тур
|0 : 1
|28.10.2023
|Беларусь - Высшая лига
|26-й тур
|2 : 2
|02.06.2023
|Беларусь - Высшая лига
|11-й тур
|1 : 0
|18.11.2017
|Беларусь - Высшая лига
|29-й тур
|1 : 2
|26.06.2017
|Беларусь - Высшая лига
|14-й тур
|0 : 2
|06.08.2016
|Беларусь - Высшая лига
|17-й тур
|2 : 0
|10.04.2016
|Беларусь - Высшая лига
|2-й тур
|0 : 1
|19.09.2015
|Беларусь - Высшая лига
|20-й тур
|0 : 3
|25.10.2025
|Беларусь — Высшая лига
|26-й тур
|2 : 1
|18.10.2025
|Беларусь — Высшая лига
|25-й тур
|3 : 2
|05.10.2025
|Беларусь — Высшая лига
|24-й тур
|3 : 1
|27.09.2025
|Беларусь — Высшая лига
|23-й тур
|2 : 3
|21.09.2025
|Беларусь — Высшая лига
|22-й тур
|0 : 1
|25.10.2025
|Беларусь — Высшая лига
|26-й тур
|1 : 3
|19.10.2025
|Беларусь — Высшая лига
|25-й тур
|1 : 0
|04.10.2025
|Беларусь — Высшая лига
|24-й тур
|5 : 3
|25.09.2025
|Беларусь — Высшая лига
|23-й тур
|4 : 2
|19.09.2025
|Беларусь — Высшая лига
|22-й тур
|5 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Квалификация Лиги чемпионов
|МЛ Витебск
|26
|58
| 2
Квалификация Лиги конференций
|Динамо Мн
|26
|53
| 3
Квалификация Лиги конференций
|Славия-Мозырь
|26
|50
|4
|Динамо-Брест
|27
|48
|5
|Торпедо-БелАЗ
|26
|44
|6
|Ислочь
|26
|44
|7
|Минск
|26
|42
|8
|Неман
|26
|39
|9
|Гомель
|26
|36
|10
|БАТЭ
|26
|33
|11
|Арсенал Дз
|26
|29
|12
|Витебск
|26
|27
|13
|Нафтан
|26
|25
| 14
Стыковая зона
|Сморгонь
|26
|24
| 15
Зона вылета
|Слуцк
|26
|18
| 16
Зона вылета
|Молодечно
|27
|11