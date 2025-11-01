Кривбасс - Полтава 01 Ноября прямая трансляция
Начало трансляции: 01-11-2025 13:00
Стадион: Горняк (Кривой Рог, Украина), вместимость: 2700
01 Ноября 2025 года в 14:00 (+03:00). Украина — Премьер-лига, 11-й тур
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
ТаблицаПолучить прогноз
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Кривбасс - Полтава, которое состоится 01 Ноября 2025 года в 14:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Украина — Премьер-лига, 11-й тур, оно проводится на стадионе: Горняк (Кривой Рог, Украина). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Кривбасс
Кривой Рог
Полтава
Полтава
Главные тренеры
|Патрик ван Леуэн
История личных встреч
|26.10.2025
|Украина — Премьер-лига
|10-й тур
|4 : 0
|18.10.2025
|Украина — Премьер-лига
|9-й тур
|1 : 2
|05.10.2025
|Украина — Премьер-лига
|8-й тур
|3 : 1
|28.09.2025
|Украина — Премьер-лига
|7-й тур
|0 : 0
|21.09.2025
|Украина — Премьер-лига
|6-й тур
|4 : 5
|26.10.2025
|Украина — Премьер-лига
|10-й тур
|2 : 2
|17.10.2025
|Украина — Премьер-лига
|9-й тур
|1 : 2
|04.10.2025
|Украина — Премьер-лига
|8-й тур
|4 : 0
|27.09.2025
|Украина — Премьер-лига
|7-й тур
|1 : 0
|21.09.2025
|Украина — Премьер-лига
|6-й тур
|0 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Шахтёр
|10
|21
| 2
Лига конференций
|Динамо К
|10
|20
| 3
Лига конференций
|ЛНЗ Черкассы
|10
|20
|4
|Полесье
|10
|19
|5
|Кривбасс
|10
|19
|6
|Металлист 1925
|10
|16
|7
|Колос
|10
|15
|8
|Кудровка
|11
|14
|9
|Заря
|10
|13
|10
|Оболонь-Бровар
|11
|13
|11
|Карпаты
|10
|12
|12
|Верес
|10
|10
| 13
Стыковая зона
|Эпицентр
|10
|9
| 14
Стыковая зона
|Александрия
|10
|8
| 15
Зона вылета
|Рух В
|10
|7
| 16
Зона вылета
|Полтава
|10
|5