Кривбасс - Полтава 01 Ноября прямая трансляция

Начало трансляции: 01-11-2025 13:00
Стадион: Горняк (Кривой Рог, Украина), вместимость: 2700
01 Ноября 2025 года в 14:00 (+03:00). Украина — Премьер-лига, 11-й тур
Кривбасс
Полтава

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Кривбасс - Полтава, которое состоится 01 Ноября 2025 года в 14:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Украина — Премьер-лига, 11-й тур, оно проводится на стадионе: Горняк (Кривой Рог, Украина). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Кривбасс
Кривой Рог
Полтава
Полтава
Главные тренеры
Нидерланды Патрик ван Леуэн
История личных встреч
26.10.2025 Украина — Премьер-лига 10-й тур 4 : 0Кривбасс
18.10.2025 Украина — Премьер-лига 9-й тур 1 : 2Кривбасс
05.10.2025 Украина — Премьер-лига 8-й тур Кривбасс3 : 1
28.09.2025 Украина — Премьер-лига 7-й тур 0 : 0Кривбасс
21.09.2025 Украина — Премьер-лига 6-й тур 4 : 5Кривбасс
26.10.2025 Украина — Премьер-лига 10-й тур Полтава2 : 2
17.10.2025 Украина — Премьер-лига 9-й тур Полтава1 : 2
04.10.2025 Украина — Премьер-лига 8-й тур 4 : 0Полтава
27.09.2025 Украина — Премьер-лига 7-й тур 1 : 0Полтава
21.09.2025 Украина — Премьер-лига 6-й тур Полтава0 : 2
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Шахтёр1021
2
Лига конференций
Динамо К1020
3
Лига конференций
ЛНЗ Черкассы1020
4 Полесье1019
5 Кривбасс1019
6 Металлист 19251016
7 Колос1015
8 Кудровка1114
9 Заря1013
10 Оболонь-Бровар1113
11 Карпаты1012
12 Верес1010
13
Стыковая зона
Эпицентр109
14
Стыковая зона
Александрия108
15
Зона вылета
Рух В107
16
Зона вылета
Полтава105

