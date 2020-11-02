01:47 ()
Бетис - Мальорка 02 Ноября прямая трансляция

Начало трансляции: 02-11-2025 22:00
Стадион: Олимпико де Севилья - Ла Картуха (Севилья, Испания), вместимость: 57619
02 Ноября 2025 года в 23:00 (+03:00). Испания — Примера, 11-й тур
Главный судья: Хесус Хиль Мансано (Дон-Бенито, Испания);
Бетис
Мальорка

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Бетис - Мальорка, которое состоится 02 Ноября 2025 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания — Примера, 11-й тур, оно проводится на стадионе: Олимпико де Севилья - Ла Картуха (Севилья, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Бетис
Севилья
Мальорка
Пальма-де-Мальорка
25ИспанияврПау Лопес
2ИспаниязщЭктор Бельерин
5ИспаниязщМарк Бартра
4Бразилиязщ Натан
12ШвейцариязщРикардо Родригес
8ИспанияпзПабло Форнальс
20АргентинапзДжовани Ло Чельсо
14МароккопзСофьян Амрабат
7Бразилияпз Антони
10МарокконпЭз Абде
19КолумбиянпКучо Эрнандес
13ФинляндияврЛукас Бергстрём
23ИспаниязщПабло Маффео
24СловакиязщМартин Вальент
21ИспаниязщАнтонио Раильо
22КолумбиязщХоан Мохика
12ПортугалияпзСаму Кошта
8ИспанияпзМану Морланес
10ИспанияпзСерхи Дардер
18АнглиянпМатео Джозеф
7КосовонпВедат Мурики
17ИспаниянпХан Вирхили
Главные тренеры
ЧилиМануэль Пеллегрини
ИспанияХагоба Аррасате
История личных встреч
25.01.2025Испания — Примера21-й турМальорка0 : 1Бетис
23.09.2024Испания — Примера6-й турБетис1 : 2Мальорка
27.01.2024Испания - Примера22-й турМальорка0 : 1Бетис
04.11.2023Испания - Примера12-й турБетис2 : 0Мальорка
19.03.2023Испания - Примера26-й турБетис1 : 0Мальорка
20.08.2022Испания - Примера2-й турМальорка1 : 2Бетис
20.02.2022Испания - Примера25-й турБетис2 : 1Мальорка
14.08.2021Испания - Примера1-й турМальорка1 : 1Бетис
21.02.2020Испания - Примера25-й турБетис3 : 3Мальорка
30.11.2019Испания - Примера15-й турМальорка1 : 2Бетис
27.10.2025Испания — Примера10-й турБетис0 : 2
23.10.2025Лига ЕвропыОбщий этап. 3-й тур0 : 0Бетис
18.10.2025Испания — Примера9-й тур2 : 2Бетис
05.10.2025Испания — Примера8-й тур1 : 2Бетис
02.10.2025Лига ЕвропыОбщий этап. 2-й тур0 : 2Бетис
26.10.2025Испания — Примера10-й турМальорка1 : 1
18.10.2025Испания — Примера9-й тур1 : 3Мальорка
04.10.2025Испания — Примера8-й тур2 : 1Мальорка
27.09.2025Испания — Примера7-й турМальорка1 : 0
24.09.2025Испания — Примера6-й тур1 : 0Мальорка
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Реал Мадрид1027
2
Лига чемпионов
Вильярреал1123
3
Лига чемпионов
Барселона1022
4
Лига чемпионов
Атлетико М1122
5
Лига Европы
Эспаньол1018
6
Лига конференций
Хетафе1117
7 Бетис1016
8 Атлетик Б1014
9 Эльче1014
10 Райо Вальекано1114
11 Севилья1113
12 Алавес1012
13 Сельта1010
14 Осасуна1010
15 Реал Сосьедад109
16 Леванте109
17 Валенсия109
18
Зона вылета
Мальорка109
19
Зона вылета
Овьедо107
20
Зона вылета
Жирона117

Отзывы и комментарии к матчу

