Бетис - Мальорка 02 Ноября прямая трансляция
Начало трансляции: 02-11-2025 22:00
Стадион: Олимпико де Севилья - Ла Картуха (Севилья, Испания), вместимость: 57619
02 Ноября 2025 года в 23:00 (+03:00). Испания — Примера, 11-й тур
Главный судья: Хесус Хиль Мансано (Дон-Бенито, Испания);
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Бетис - Мальорка, которое состоится 02 Ноября 2025 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания — Примера, 11-й тур, оно проводится на стадионе: Олимпико де Севилья - Ла Картуха (Севилья, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Бетис
Севилья
Мальорка
Пальма-де-Мальорка
|25
|вр
|Пау Лопес
|2
|зщ
|Эктор Бельерин
|5
|зщ
|Марк Бартра
|4
|зщ
|Натан
|12
|зщ
|Рикардо Родригес
|8
|пз
|Пабло Форнальс
|20
|пз
|Джовани Ло Чельсо
|14
|пз
|Софьян Амрабат
|7
|пз
|Антони
|10
|нп
|Эз Абде
|19
|нп
|Кучо Эрнандес
|13
|вр
|Лукас Бергстрём
|23
|зщ
|Пабло Маффео
|24
|зщ
|Мартин Вальент
|21
|зщ
|Антонио Раильо
|22
|зщ
|Хоан Мохика
|12
|пз
|Саму Кошта
|8
|пз
|Ману Морланес
|10
|пз
|Серхи Дардер
|18
|нп
|Матео Джозеф
|7
|нп
|Ведат Мурики
|17
|нп
|Хан Вирхили
Главные тренеры
|Мануэль Пеллегрини
|Хагоба Аррасате
История личных встреч
|25.01.2025
|Испания — Примера
|21-й тур
|0 : 1
|23.09.2024
|Испания — Примера
|6-й тур
|1 : 2
|27.01.2024
|Испания - Примера
|22-й тур
|0 : 1
|04.11.2023
|Испания - Примера
|12-й тур
|2 : 0
|19.03.2023
|Испания - Примера
|26-й тур
|1 : 0
|20.08.2022
|Испания - Примера
|2-й тур
|1 : 2
|20.02.2022
|Испания - Примера
|25-й тур
|2 : 1
|14.08.2021
|Испания - Примера
|1-й тур
|1 : 1
|21.02.2020
|Испания - Примера
|25-й тур
|3 : 3
|30.11.2019
|Испания - Примера
|15-й тур
|1 : 2
|27.10.2025
|Испания — Примера
|10-й тур
|0 : 2
|23.10.2025
|Лига Европы
|Общий этап. 3-й тур
|0 : 0
|18.10.2025
|Испания — Примера
|9-й тур
|2 : 2
|05.10.2025
|Испания — Примера
|8-й тур
|1 : 2
|02.10.2025
|Лига Европы
|Общий этап. 2-й тур
|0 : 2
|26.10.2025
|Испания — Примера
|10-й тур
|1 : 1
|18.10.2025
|Испания — Примера
|9-й тур
|1 : 3
|04.10.2025
|Испания — Примера
|8-й тур
|2 : 1
|27.09.2025
|Испания — Примера
|7-й тур
|1 : 0
|24.09.2025
|Испания — Примера
|6-й тур
|1 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Реал Мадрид
|10
|27
| 2
Лига чемпионов
|Вильярреал
|11
|23
| 3
Лига чемпионов
|Барселона
|10
|22
| 4
Лига чемпионов
|Атлетико М
|11
|22
| 5
Лига Европы
|Эспаньол
|10
|18
| 6
Лига конференций
|Хетафе
|11
|17
|7
|Бетис
|10
|16
|8
|Атлетик Б
|10
|14
|9
|Эльче
|10
|14
|10
|Райо Вальекано
|11
|14
|11
|Севилья
|11
|13
|12
|Алавес
|10
|12
|13
|Сельта
|10
|10
|14
|Осасуна
|10
|10
|15
|Реал Сосьедад
|10
|9
|16
|Леванте
|10
|9
|17
|Валенсия
|10
|9
| 18
Зона вылета
|Мальорка
|10
|9
| 19
Зона вылета
|Овьедо
|10
|7
| 20
Зона вылета
|Жирона
|11
|7