01:48 ()
Онлайн трансляции
Воскресенье 02 ноября
Свернуть список

Кёльн - Гамбург 02 Ноября прямая трансляция

Начало трансляции: 02-11-2025 16:30
Стадион: Кёльн (Кёльн, Германия), вместимость: 50076
02 Ноября 2025 года в 17:30 (+03:00). Германия — Бундеслига, 9-й тур
Главный судья: Даниэль Шлагер (Нидербюль, Германия);
Кёльн
Гамбург

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогноз
на матч

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Кёльн - Гамбург, которое состоится 02 Ноября 2025 года в 17:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Бундеслига, 9-й тур, оно проводится на стадионе: Кёльн (Кёльн, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Кёльн
Кёльн
Гамбург
Гамбург
1 Германия вр Марвин Швебе
2 Швейцария зщ Жоэль Шмид
6 Германия зщ Эрик Мартель
3 Германия зщ Доминик Хайнц
16 Польша пз Якуб Каминьский
28 Норвегия пз Себастиан Себулонсен
18 Исландия пз Исак-Бергманн Йоуханнессон
8 Босния и Герцеговина пз Денис Хусейнбашич
32 США пз Кристоффер Лунн
13 Германия нп Саид Эль-Мала
30 Германия нп Мариус Бюльтер
1 Португалия вр Даниэл Хойер
44 Хорватия зщ Лука Вушкович
8 Германия зщ Даниэль Эльфадли
16 Грузия зщ Георгий Гочолеишвили
28 Швейцария зщ Миро Мухайм
24 Аргентина пз Николас Капальдо
6 Бельгия пз Альберт-Самби Локонга
21 Германия пз Николай Ремберг
14 Франция нп Райан Филипп
11 Гана нп Рансфорд-Йебоа Кёнигсдёрффер
7 Франция нп Жан-Люк Домпе
Главные тренеры
Германия Лукас Кваснёк
Германия Мерлин Польцин
История личных встреч
18.01.2025 Германия — Вторая Бундеслига 18-й тур Гамбург1 : 0Кёльн
02.08.2024 Германия — Вторая Бундеслига 1-й тур Кёльн1 : 2Гамбург
18.01.2022 Кубок Германии 1/8 финала Кёльн1 : 1 3 : 4Гамбург
15.04.2019 Германия - Вторая Бундеслига 29-й тур Кёльн1 : 1Гамбург
05.11.2018 Германия - Вторая Бундеслига 12-й тур Гамбург1 : 0Кёльн
20.01.2018 Германия - Бундеслига 19-й тур Гамбург0 : 2Кёльн
25.08.2017 Германия - Бундеслига 2-й тур Кёльн1 : 3Гамбург
01.04.2017 Германия - Бундеслига 26-й тур Гамбург2 : 1Кёльн
07.02.2017 Кубок Германии 1/8 финала Гамбург2 : 0Кёльн
30.10.2016 Германия - Бундеслига 9-й тур Кёльн3 : 0Гамбург
29.10.2025 Кубок Германии 1/16 финала Кёльн1 : 4
25.10.2025 Германия — Бундеслига 8-й тур 1 : 0Кёльн
18.10.2025 Германия — Бундеслига 7-й тур Кёльн1 : 1
03.10.2025 Германия — Бундеслига 6-й тур 0 : 1Кёльн
28.09.2025 Германия — Бундеслига 5-й тур Кёльн1 : 2
28.10.2025 Кубок Германии 1/16 финала 0 : 1Гамбург
25.10.2025 Германия — Бундеслига 8-й тур Гамбург0 : 1
18.10.2025 Германия — Бундеслига 7-й тур 2 : 1Гамбург
05.10.2025 Германия — Бундеслига 6-й тур Гамбург4 : 0
28.09.2025 Германия — Бундеслига 5-й тур 0 : 0Гамбург
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Бавария824
2
Лига чемпионов
РБ Лейпциг922
3
Лига чемпионов
Боруссия Д920
4
Лига чемпионов
Штутгарт918
5
Лига Европы
Байер817
6
Лига конференций
Айнтрахт Ф914
7 Хоффенхайм813
8 Вердер912
9 Кёльн811
10 Унион911
11 Фрайбург910
12 Вольфсбург88
13 Гамбург88
14 Аугсбург97
15 Санкт-Паули97
16
Стыковая зона
Боруссия М96
17
Зона вылета
Майнц95
18
Зона вылета
Хайденхайм95

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2025
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close