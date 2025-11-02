Кёльн - Гамбург 02 Ноября прямая трансляция
Начало трансляции: 02-11-2025 16:30
Стадион: Кёльн (Кёльн, Германия), вместимость: 50076
02 Ноября 2025 года в 17:30 (+03:00). Германия — Бундеслига, 9-й тур
Главный судья: Даниэль Шлагер (Нидербюль, Германия);
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
ТаблицаПолучить прогноз
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Кёльн - Гамбург, которое состоится 02 Ноября 2025 года в 17:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Бундеслига, 9-й тур, оно проводится на стадионе: Кёльн (Кёльн, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
|1
|вр
|Марвин Швебе
|2
|зщ
|Жоэль Шмид
|6
|зщ
|Эрик Мартель
|3
|зщ
|Доминик Хайнц
|16
|пз
|Якуб Каминьский
|28
|пз
|Себастиан Себулонсен
|18
|пз
|Исак-Бергманн Йоуханнессон
|8
|пз
|Денис Хусейнбашич
|32
|пз
|Кристоффер Лунн
|13
|нп
|Саид Эль-Мала
|30
|нп
|Мариус Бюльтер
|1
|вр
|Даниэл Хойер
|44
|зщ
|Лука Вушкович
|8
|зщ
|Даниэль Эльфадли
|16
|зщ
|Георгий Гочолеишвили
|28
|зщ
|Миро Мухайм
|24
|пз
|Николас Капальдо
|6
|пз
|Альберт-Самби Локонга
|21
|пз
|Николай Ремберг
|14
|нп
|Райан Филипп
|11
|нп
|Рансфорд-Йебоа Кёнигсдёрффер
|7
|нп
|Жан-Люк Домпе
Главные тренеры
|Лукас Кваснёк
|Мерлин Польцин
История личных встреч
|18.01.2025
|Германия — Вторая Бундеслига
|18-й тур
|1 : 0
|02.08.2024
|Германия — Вторая Бундеслига
|1-й тур
|1 : 2
|18.01.2022
|Кубок Германии
|1/8 финала
|1 : 1 3 : 4
|15.04.2019
|Германия - Вторая Бундеслига
|29-й тур
|1 : 1
|05.11.2018
|Германия - Вторая Бундеслига
|12-й тур
|1 : 0
|20.01.2018
|Германия - Бундеслига
|19-й тур
|0 : 2
|25.08.2017
|Германия - Бундеслига
|2-й тур
|1 : 3
|01.04.2017
|Германия - Бундеслига
|26-й тур
|2 : 1
|07.02.2017
|Кубок Германии
|1/8 финала
|2 : 0
|30.10.2016
|Германия - Бундеслига
|9-й тур
|3 : 0
|29.10.2025
|Кубок Германии
|1/16 финала
|1 : 4
|25.10.2025
|Германия — Бундеслига
|8-й тур
|1 : 0
|18.10.2025
|Германия — Бундеслига
|7-й тур
|1 : 1
|03.10.2025
|Германия — Бундеслига
|6-й тур
|0 : 1
|28.09.2025
|Германия — Бундеслига
|5-й тур
|1 : 2
|28.10.2025
|Кубок Германии
|1/16 финала
|0 : 1
|25.10.2025
|Германия — Бундеслига
|8-й тур
|0 : 1
|18.10.2025
|Германия — Бундеслига
|7-й тур
|2 : 1
|05.10.2025
|Германия — Бундеслига
|6-й тур
|4 : 0
|28.09.2025
|Германия — Бундеслига
|5-й тур
|0 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Бавария
|8
|24
| 2
Лига чемпионов
|РБ Лейпциг
|9
|22
| 3
Лига чемпионов
|Боруссия Д
|9
|20
| 4
Лига чемпионов
|Штутгарт
|9
|18
| 5
Лига Европы
|Байер
|8
|17
| 6
Лига конференций
|Айнтрахт Ф
|9
|14
|7
|Хоффенхайм
|8
|13
|8
|Вердер
|9
|12
|9
|Кёльн
|8
|11
|10
|Унион
|9
|11
|11
|Фрайбург
|9
|10
|12
|Вольфсбург
|8
|8
|13
|Гамбург
|8
|8
|14
|Аугсбург
|9
|7
|15
|Санкт-Паули
|9
|7
| 16
Стыковая зона
|Боруссия М
|9
|6
| 17
Зона вылета
|Майнц
|9
|5
| 18
Зона вылета
|Хайденхайм
|9
|5