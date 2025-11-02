01:48 ()
Онлайн трансляции
Воскресенье 02 ноября
Свернуть список

Вольфсбург - Хоффенхайм 02 Ноября прямая трансляция

Начало трансляции: 02-11-2025 18:30
Стадион: Фольксваген Арена (Вольфсбург, Германия), вместимость: 30000
02 Ноября 2025 года в 19:30 (+03:00). Германия — Бундеслига, 9-й тур
Главный судья: Франк Вилленборг (Оснабрюк, Германия);
Вольфсбург
Хоффенхайм

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогноз
на матч

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Вольфсбург - Хоффенхайм, которое состоится 02 Ноября 2025 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Бундеслига, 9-й тур, оно проводится на стадионе: Фольксваген Арена (Вольфсбург, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Вольфсбург
Вольфсбург
Хоффенхайм
Зинсхайм
1 Польша вр Камиль Грабара
26 Франция зщ Саэль Кумбеди
14 Нидерланды зщ Йенсон Селт
4 Греция зщ Константинос Кульеракис
25 Германия пз Арон Центер
5 Бразилия пз Вини Соуза
27 Германия пз Максимилиан Арнольд
24 Дания пз Кристиан Эриксен
11 Дания нп Адам Дагим
9 Алжир нп Мохамед Амура
23 Дания нп Йонас Винд
1 Германия вр Оливер Бауман
22 Австрия зщ Александер Прасс
2 Чехия зщ Робин Гранач
21 Косово зщ Альбиан Хайдари
13 Бразилия зщ Бернардо
27 Хорватия пз Андрей Крамарич
29 Швеция пз Базумана Туре
11 Косово пз Фисник Аслани
18 Нидерланды пз Ваутер Бюргер
7 Косово пз Леон Авдуллаху
19 Германия нп Тим Лемперле
Главные тренеры
Нидерланды Паул Симонис
Австрия Кристиан Ильцер
История личных встреч
09.05.2025 Германия — Бундеслига 33-й тур Вольфсбург2 : 2Хоффенхайм
11.01.2025 Германия — Бундеслига 16-й тур Хоффенхайм0 : 1Вольфсбург
04.12.2024 Кубок Германии 1/8 финала Вольфсбург3 : 0Хоффенхайм
04.02.2024 Германия — Бундеслига 20-й тур Вольфсбург2 : 2Хоффенхайм
02.09.2023 Германия — Бундеслига 3-й тур Хоффенхайм3 : 1Вольфсбург
13.05.2023 Германия — Бундеслига 32-й тур Вольфсбург2 : 1Хоффенхайм
12.11.2022 Германия — Бундеслига 15-й тур Хоффенхайм1 : 2Вольфсбург
19.02.2022 Германия - Бундеслига 23-й тур Вольфсбург1 : 2Хоффенхайм
25.09.2021 Германия - Бундеслига 6-й тур Хоффенхайм3 : 1Вольфсбург
06.03.2021 Германия - Бундеслига 24-й тур Хоффенхайм2 : 1Вольфсбург
28.10.2025 Кубок Германии 1/16 финала Вольфсбург0 : 1
25.10.2025 Германия — Бундеслига 8-й тур 0 : 1Вольфсбург
18.10.2025 Германия — Бундеслига 7-й тур Вольфсбург0 : 3
04.10.2025 Германия — Бундеслига 6-й тур 3 : 1Вольфсбург
27.09.2025 Германия — Бундеслига 5-й тур Вольфсбург0 : 1
28.10.2025 Кубок Германии 1/16 финала 2 : 2 8 : 7Хоффенхайм
25.10.2025 Германия — Бундеслига 8-й тур Хоффенхайм3 : 1
19.10.2025 Германия — Бундеслига 7-й тур 0 : 3Хоффенхайм
03.10.2025 Германия — Бундеслига 6-й тур Хоффенхайм0 : 1
28.09.2025 Германия — Бундеслига 5-й тур 1 : 1Хоффенхайм
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Бавария824
2
Лига чемпионов
РБ Лейпциг922
3
Лига чемпионов
Боруссия Д920
4
Лига чемпионов
Штутгарт918
5
Лига Европы
Байер817
6
Лига конференций
Айнтрахт Ф914
7 Хоффенхайм813
8 Вердер912
9 Кёльн811
10 Унион911
11 Фрайбург910
12 Вольфсбург88
13 Гамбург88
14 Аугсбург97
15 Санкт-Паули97
16
Стыковая зона
Боруссия М96
17
Зона вылета
Майнц95
18
Зона вылета
Хайденхайм95

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2025
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close