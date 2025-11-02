Вольфсбург - Хоффенхайм 02 Ноября прямая трансляция
Начало трансляции: 02-11-2025 18:30
Стадион: Фольксваген Арена (Вольфсбург, Германия), вместимость: 30000
02 Ноября 2025 года в 19:30 (+03:00). Германия — Бундеслига, 9-й тур
Главный судья: Франк Вилленборг (Оснабрюк, Германия);
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
ТаблицаПолучить прогноз
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Вольфсбург - Хоффенхайм, которое состоится 02 Ноября 2025 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Бундеслига, 9-й тур, оно проводится на стадионе: Фольксваген Арена (Вольфсбург, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Вольфсбург
Вольфсбург
Хоффенхайм
Зинсхайм
|1
|вр
|Камиль Грабара
|26
|зщ
|Саэль Кумбеди
|14
|зщ
|Йенсон Селт
|4
|зщ
|Константинос Кульеракис
|25
|пз
|Арон Центер
|5
|пз
|Вини Соуза
|27
|пз
|Максимилиан Арнольд
|24
|пз
|Кристиан Эриксен
|11
|нп
|Адам Дагим
|9
|нп
|Мохамед Амура
|23
|нп
|Йонас Винд
|1
|вр
|Оливер Бауман
|22
|зщ
|Александер Прасс
|2
|зщ
|Робин Гранач
|21
|зщ
|Альбиан Хайдари
|13
|зщ
|Бернардо
|27
|пз
|Андрей Крамарич
|29
|пз
|Базумана Туре
|11
|пз
|Фисник Аслани
|18
|пз
|Ваутер Бюргер
|7
|пз
|Леон Авдуллаху
|19
|нп
|Тим Лемперле
Главные тренеры
|Паул Симонис
|Кристиан Ильцер
История личных встреч
|09.05.2025
|Германия — Бундеслига
|33-й тур
|2 : 2
|11.01.2025
|Германия — Бундеслига
|16-й тур
|0 : 1
|04.12.2024
|Кубок Германии
|1/8 финала
|3 : 0
|04.02.2024
|Германия — Бундеслига
|20-й тур
|2 : 2
|02.09.2023
|Германия — Бундеслига
|3-й тур
|3 : 1
|13.05.2023
|Германия — Бундеслига
|32-й тур
|2 : 1
|12.11.2022
|Германия — Бундеслига
|15-й тур
|1 : 2
|19.02.2022
|Германия - Бундеслига
|23-й тур
|1 : 2
|25.09.2021
|Германия - Бундеслига
|6-й тур
|3 : 1
|06.03.2021
|Германия - Бундеслига
|24-й тур
|2 : 1
|28.10.2025
|Кубок Германии
|1/16 финала
|0 : 1
|25.10.2025
|Германия — Бундеслига
|8-й тур
|0 : 1
|18.10.2025
|Германия — Бундеслига
|7-й тур
|0 : 3
|04.10.2025
|Германия — Бундеслига
|6-й тур
|3 : 1
|27.09.2025
|Германия — Бундеслига
|5-й тур
|0 : 1
|28.10.2025
|Кубок Германии
|1/16 финала
|2 : 2 8 : 7
|25.10.2025
|Германия — Бундеслига
|8-й тур
|3 : 1
|19.10.2025
|Германия — Бундеслига
|7-й тур
|0 : 3
|03.10.2025
|Германия — Бундеслига
|6-й тур
|0 : 1
|28.09.2025
|Германия — Бундеслига
|5-й тур
|1 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Бавария
|8
|24
| 2
Лига чемпионов
|РБ Лейпциг
|9
|22
| 3
Лига чемпионов
|Боруссия Д
|9
|20
| 4
Лига чемпионов
|Штутгарт
|9
|18
| 5
Лига Европы
|Байер
|8
|17
| 6
Лига конференций
|Айнтрахт Ф
|9
|14
|7
|Хоффенхайм
|8
|13
|8
|Вердер
|9
|12
|9
|Кёльн
|8
|11
|10
|Унион
|9
|11
|11
|Фрайбург
|9
|10
|12
|Вольфсбург
|8
|8
|13
|Гамбург
|8
|8
|14
|Аугсбург
|9
|7
|15
|Санкт-Паули
|9
|7
| 16
Стыковая зона
|Боруссия М
|9
|6
| 17
Зона вылета
|Майнц
|9
|5
| 18
Зона вылета
|Хайденхайм
|9
|5