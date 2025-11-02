Нант - Метц 02 Ноября прямая трансляция
Начало трансляции: 02-11-2025 18:15
Стадион: Ля Божуар — Луи Фонтено (Нант, Франция), вместимость: 38285
02 Ноября 2025 года в 19:15 (+03:00). Франция — Лига 1, 11-й тур
Главный судья: Гаэль Ангула (Франция);
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Нант - Метц, которое состоится 02 Ноября 2025 года в 19:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция — Лига 1, 11-й тур, оно проводится на стадионе: Ля Божуар — Луи Фонтено (Нант, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
|1
|вр
|Антони Лопеш
|98
|зщ
|Кельвен Амьен-Аду
|6
|зщ
|Чидози Авазим
|78
|зщ
|Тилель Тати
|80
|зщ
|Джуниор Мванга
|66
|пз
|Луи Леру
|5
|пз
|Квон Хёк Кю
|17
|пз
|Демен Ассумани
|11
|нп
|Бахереба Гирасси
|19
|нп
|Юссеф Эль-Араби
|10
|нп
|Маттис Аблин
|1
|вр
|Джонатан Фишер
|39
|зщ
|Коффи Куао
|5
|зщ
|Жан-Филипп Гбамен
|15
|зщ
|Терри Йегбе
|2
|зщ
|Максим Колен
|12
|пз
|Альфа Туре
|29
|пз
|Исмаэль Герти
|20
|пз
|Жесси Деменге
|7
|пз
|Георгий Цитаишвили
|14
|нп
|Чейх Сабали
|30
|нп
|Хабиб Диалло
Главные тренеры
|Антуан Комбуаре
|Стефан Ле Миньян
История личных встреч
|03.03.2024
|Франция - Лига 1
|24-й тур
|0 : 2
|12.11.2023
|Франция - Лига 1
|12-й тур
|3 : 1
|27.02.2022
|Франция - Лига 1
|26-й тур
|0 : 0
|15.08.2021
|Франция - Лига 1
|2-й тур
|2 : 0
|24.01.2021
|Франция - Лига 1
|21-й тур
|2 : 0
|22.11.2020
|Франция - Лига 1
|11-й тур
|1 : 1
|15.02.2020
|Франция - Лига 1
|25-й тур
|0 : 0
|19.10.2019
|Франция - Лига 1
|10-й тур
|1 : 0
|18.03.2018
|Франция - Лига 1
|30-й тур
|1 : 1
|30.09.2017
|Франция - Лига 1
|8-й тур
|1 : 0
|29.10.2025
|Франция — Лига 1
|10-й тур
|3 : 5
|24.10.2025
|Франция — Лига 1
|9-й тур
|1 : 2
|19.10.2025
|Франция — Лига 1
|8-й тур
|0 : 2
|04.10.2025
|Франция — Лига 1
|7-й тур
|0 : 0
|27.09.2025
|Франция — Лига 1
|6-й тур
|2 : 2
|29.10.2025
|Франция — Лига 1
|10-й тур
|2 : 0
|26.10.2025
|Франция — Лига 1
|9-й тур
|6 : 1
|19.10.2025
|Франция — Лига 1
|8-й тур
|4 : 0
|04.10.2025
|Франция — Лига 1
|7-й тур
|0 : 3
|28.09.2025
|Франция — Лига 1
|6-й тур
|0 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|ПСЖ
|11
|24
| 2
Лига чемпионов
|Монако
|10
|20
| 3
Лига чемпионов
|Марсель
|10
|19
| 4
Лига чемпионов
|Страсбург
|10
|19
| 5
Лига Европы
|Лион
|10
|19
| 6
Лига конференций
|Ланс
|10
|19
|7
|Лилль
|10
|17
|8
|Ницца
|11
|17
|9
|Тулуза
|10
|14
|10
|Ренн
|10
|12
|11
|Гавр
|10
|12
|12
|Париж
|10
|11
|13
|Анже
|10
|10
|14
|Брест
|10
|9
|15
|Нант
|10
|9
| 16
Стыковая зона
|Лорьян
|10
|9
| 17
Зона вылета
|Осер
|10
|7
| 18
Зона вылета
|Метц
|10
|5