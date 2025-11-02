01:48 ()
Воскресенье 02 ноября
Нант - Метц 02 Ноября прямая трансляция

Начало трансляции: 02-11-2025 18:15
Стадион: Ля Божуар — Луи Фонтено (Нант, Франция), вместимость: 38285
02 Ноября 2025 года в 19:15 (+03:00). Франция — Лига 1, 11-й тур
Главный судья: Гаэль Ангула (Франция);
Нант
Метц

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Нант - Метц, которое состоится 02 Ноября 2025 года в 19:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция — Лига 1, 11-й тур, оно проводится на стадионе: Ля Божуар — Луи Фонтено (Нант, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Нант
Нант
Метц
Метц
1ПортугалияврАнтони Лопеш
98ФранциязщКельвен Амьен-Аду
6НигериязщЧидози Авазим
78ФранциязщТилель Тати
80ФранциязщДжуниор Мванга
66ФранцияпзЛуи Леру
5Южная КореяпзКвон Хёк Кю
17ФранцияпзДемен Ассумани
11ФранциянпБахереба Гирасси
19МарокконпЮссеф Эль-Араби
10ФранциянпМаттис Аблин
1ДанияврДжонатан Фишер
39Кот-д'ИвуарзщКоффи Куао
5Кот-д'ИвуарзщЖан-Филипп Гбамен
15ГаназщТерри Йегбе
2ФранциязщМаксим Колен
12СенегалпзАльфа Туре
29МароккопзИсмаэль Герти
20ФранцияпзЖесси Деменге
7ГрузияпзГеоргий Цитаишвили
14СенегалнпЧейх Сабали
30СенегалнпХабиб Диалло
Главные тренеры
ФранцияАнтуан Комбуаре
ФранцияСтефан Ле Миньян
История личных встреч
03.03.2024Франция - Лига 124-й турНант0 : 2Метц
12.11.2023Франция - Лига 112-й турМетц3 : 1Нант
27.02.2022Франция - Лига 126-й турМетц0 : 0Нант
15.08.2021Франция - Лига 12-й турНант2 : 0Метц
24.01.2021Франция - Лига 121-й турМетц2 : 0Нант
22.11.2020Франция - Лига 111-й турНант1 : 1Метц
15.02.2020Франция - Лига 125-й турНант0 : 0Метц
19.10.2019Франция - Лига 110-й турМетц1 : 0Нант
18.03.2018Франция - Лига 130-й турМетц1 : 1Нант
30.09.2017Франция - Лига 18-й турНант1 : 0Метц
29.10.2025Франция — Лига 110-й турНант3 : 5
24.10.2025Франция — Лига 19-й тур1 : 2Нант
19.10.2025Франция — Лига 18-й турНант0 : 2
04.10.2025Франция — Лига 17-й тур0 : 0Нант
27.09.2025Франция — Лига 16-й тур2 : 2Нант
29.10.2025Франция — Лига 110-й турМетц2 : 0
26.10.2025Франция — Лига 19-й тур6 : 1Метц
19.10.2025Франция — Лига 18-й тур4 : 0Метц
04.10.2025Франция — Лига 17-й турМетц0 : 3
28.09.2025Франция — Лига 16-й турМетц0 : 0
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
ПСЖ1124
2
Лига чемпионов
Монако1020
3
Лига чемпионов
Марсель1019
4
Лига чемпионов
Страсбург1019
5
Лига Европы
Лион1019
6
Лига конференций
Ланс1019
7 Лилль1017
8 Ницца1117
9 Тулуза1014
10 Ренн1012
11 Гавр1012
12 Париж1011
13 Анже1010
14 Брест109
15 Нант109
16
Стыковая зона
Лорьян109
17
Зона вылета
Осер107
18
Зона вылета
Метц105

