Ланс - Лорьян 02 Ноября прямая трансляция
Начало трансляции: 02-11-2025 18:15
Стадион: Боллар-Делелис (Ланс, Франция), вместимость: 41233
02 Ноября 2025 года в 19:15 (+03:00). Франция — Лига 1, 11-й тур
Главный судья: Жереми Пиньяр (Франция);
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
ТаблицаПолучить прогноз
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ланс - Лорьян, которое состоится 02 Ноября 2025 года в 19:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция — Лига 1, 11-й тур, оно проводится на стадионе: Боллар-Делелис (Ланс, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Ланс
Ланс
Лорьян
Лорьян
|40
|вр
|Робен Риссер
|24
|зщ
|Жонатан Гради
|6
|зщ
|Самсон Байду
|14
|зщ
|Матьё Юдоль
|23
|зщ
|Сауд Абдулхамид
|8
|пз
|Мамаду Сангаре
|28
|пз
|Адриен Томассон
|3
|пз
|Дейвер Мачадо
|10
|нп
|Флорьян Товен
|11
|нп
|Одсонн Эдуар
|19
|нп
|Абдалла Сима
|38
|вр
|Ивон Мвого
|2
|зщ
|Игор Кариока
|3
|зщ
|Монтассар Тальби
|93
|зщ
|Йоэль Мугиша
|8
|зщ
|Ноа Кадиу
|43
|зщ
|Арсен Куасси
|44
|пз
|Дарлин Йонгва
|6
|пз
|Лоран Абергель
|29
|пз
|Дерман Карим
|10
|пз
|Пабло Пажи
|9
|нп
|Мохамед Бамба
Главные тренеры
|Пьер Саж
|Оливье Панталони
История личных встреч
|03.05.2024
|Франция - Лига 1
|32-й тур
|2 : 0
|04.11.2023
|Франция - Лига 1
|11-й тур
|0 : 0
|21.05.2023
|Франция - Лига 1
|36-й тур
|1 : 3
|09.02.2023
|Кубок Франции
|1/8 финала
|1 : 1 2 : 4
|31.08.2022
|Франция - Лига 1
|5-й тур
|5 : 2
|06.02.2022
|Франция - Лига 1
|23-й тур
|2 : 0
|29.08.2021
|Франция - Лига 1
|4-й тур
|2 : 2
|11.04.2021
|Франция - Лига 1
|32-й тур
|4 : 1
|13.09.2020
|Франция - Лига 1
|3-й тур
|2 : 3
|02.11.2019
|Франция - Лига 2
|13-й тур
|1 : 0
|29.10.2025
|Франция — Лига 1
|10-й тур
|2 : 0
|25.10.2025
|Франция — Лига 1
|9-й тур
|2 : 1
|19.10.2025
|Франция — Лига 1
|8-й тур
|2 : 1
|04.10.2025
|Франция — Лига 1
|7-й тур
|1 : 2
|28.09.2025
|Франция — Лига 1
|6-й тур
|0 : 0
|29.10.2025
|Франция — Лига 1
|10-й тур
|1 : 1
|26.10.2025
|Франция — Лига 1
|9-й тур
|2 : 0
|19.10.2025
|Франция — Лига 1
|8-й тур
|3 : 3
|03.10.2025
|Франция — Лига 1
|7-й тур
|2 : 0
|27.09.2025
|Франция — Лига 1
|6-й тур
|3 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|ПСЖ
|11
|24
| 2
Лига чемпионов
|Монако
|10
|20
| 3
Лига чемпионов
|Марсель
|10
|19
| 4
Лига чемпионов
|Страсбург
|10
|19
| 5
Лига Европы
|Лион
|10
|19
| 6
Лига конференций
|Ланс
|10
|19
|7
|Лилль
|10
|17
|8
|Ницца
|11
|17
|9
|Тулуза
|10
|14
|10
|Ренн
|10
|12
|11
|Гавр
|10
|12
|12
|Париж
|10
|11
|13
|Анже
|10
|10
|14
|Брест
|10
|9
|15
|Нант
|10
|9
| 16
Стыковая зона
|Лорьян
|10
|9
| 17
Зона вылета
|Осер
|10
|7
| 18
Зона вылета
|Метц
|10
|5