Воскресенье 02 ноября
Ланс - Лорьян 02 Ноября прямая трансляция

Начало трансляции: 02-11-2025 18:15
Стадион: Боллар-Делелис (Ланс, Франция), вместимость: 41233
02 Ноября 2025 года в 19:15 (+03:00). Франция — Лига 1, 11-й тур
Главный судья: Жереми Пиньяр (Франция);
Ланс
Лорьян

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ланс - Лорьян, которое состоится 02 Ноября 2025 года в 19:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция — Лига 1, 11-й тур, оно проводится на стадионе: Боллар-Делелис (Ланс, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Ланс
Ланс
Лорьян
Лорьян
40ФранцияврРобен Риссер
24ФранциязщЖонатан Гради
6АвстриязщСамсон Байду
14ФранциязщМатьё Юдоль
23Саудовская АравиязщСауд Абдулхамид
8МалипзМамаду Сангаре
28ФранцияпзАдриен Томассон
3КолумбияпзДейвер Мачадо
10ФранциянпФлорьян Товен
11ФранциянпОдсонн Эдуар
19СенегалнпАбдалла Сима
38ШвейцарияврИвон Мвого
2БразилиязщИгор Кариока
3ТунисзщМонтассар Тальби
93НорвегиязщЙоэль Мугиша
8ФранциязщНоа Кадиу
43Буркина-ФасозщАрсен Куасси
44КамерунпзДарлин Йонгва
6ФранцияпзЛоран Абергель
29ТогопзДерман Карим
10ФранцияпзПабло Пажи
9Кот-д'ИвуарнпМохамед Бамба
Главные тренеры
ФранцияПьер Саж
ФранцияОливье Панталони
История личных встреч
03.05.2024Франция - Лига 132-й турЛанс2 : 0Лорьян
04.11.2023Франция - Лига 111-й турЛорьян0 : 0Ланс
21.05.2023Франция - Лига 136-й турЛорьян1 : 3Ланс
09.02.2023Кубок Франции1/8 финалаЛорьян1 : 1 2 : 4Ланс
31.08.2022Франция - Лига 15-й турЛанс5 : 2Лорьян
06.02.2022Франция - Лига 123-й турЛорьян2 : 0Ланс
29.08.2021Франция - Лига 14-й турЛанс2 : 2Лорьян
11.04.2021Франция - Лига 132-й турЛанс4 : 1Лорьян
13.09.2020Франция - Лига 13-й турЛорьян2 : 3Ланс
02.11.2019Франция - Лига 213-й турЛанс1 : 0Лорьян
29.10.2025Франция — Лига 110-й тур2 : 0Ланс
25.10.2025Франция — Лига 19-й турЛанс2 : 1
19.10.2025Франция — Лига 18-й турЛанс2 : 1
04.10.2025Франция — Лига 17-й тур1 : 2Ланс
28.09.2025Франция — Лига 16-й тур0 : 0Ланс
29.10.2025Франция — Лига 110-й турЛорьян1 : 1
26.10.2025Франция — Лига 19-й тур2 : 0Лорьян
19.10.2025Франция — Лига 18-й турЛорьян3 : 3
03.10.2025Франция — Лига 17-й тур2 : 0Лорьян
27.09.2025Франция — Лига 16-й турЛорьян3 : 1
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
ПСЖ1124
2
Лига чемпионов
Монако1020
3
Лига чемпионов
Марсель1019
4
Лига чемпионов
Страсбург1019
5
Лига Европы
Лион1019
6
Лига конференций
Ланс1019
7 Лилль1017
8 Ницца1117
9 Тулуза1014
10 Ренн1012
11 Гавр1012
12 Париж1011
13 Анже1010
14 Брест109
15 Нант109
16
Стыковая зона
Лорьян109
17
Зона вылета
Осер107
18
Зона вылета
Метц105

