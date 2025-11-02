Утрехт - НЕК Неймеген 02 Ноября прямая трансляция
Начало трансляции: 02-11-2025 17:45
Стадион: Галгенвард (Утрехт, Нидерланды), вместимость: 24426
02 Ноября 2025 года в 18:45 (+03:00). Нидерланды — Эредивизия, 11-й тур
Главный судья: Сердар Гёзюбююк (Харлем, Нидерланды);
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Утрехт - НЕК Неймеген, которое состоится 02 Ноября 2025 года в 18:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды — Эредивизия, 11-й тур, оно проводится на стадионе: Галгенвард (Утрехт, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Утрехт
Утрехт
НЕК Неймеген
Неймеген
|1
|вр
|Вассилис Баркас
|2
|зщ
|Сибе Хореманс
|24
|зщ
|Ник Виргевер
|44
|зщ
|Майк Эрдхёйзен
|16
|зщ
|Суфьян Эль-Каруани
|14
|пз
|Зидан Икбаль
|27
|пз
|Алонзо Энгванда
|20
|пз
|Дани де Вит
|26
|нп
|Милиано Йонатанс
|15
|нп
|Эдриан Блэйк
|9
|нп
|Давид Мин
|1
|вр
|Gonzalo Crettaz
|14
|зщ
|Элазар Даса
|3
|зщ
|Филиппе Сандлер
|4
|зщ
|Ахметджан Каплан
|6
|пз
|Дарко Неяшмич
|25
|пз
|Сами Уаисса
|23
|пз
|Кодаи Сано
|10
|пз
|Тьяронн Чери
|32
|пз
|Вито ван Крой
|7
|нп
|Виргил Мисидьян
|30
|нп
|Брайан Линссен
Главные тренеры
|Рон Янс
История личных встреч
|15.03.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 26-й тур
|0 : 1
|24.11.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 13-й тур
|1 : 2
|17.03.2024
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 26-й тур
|1 : 0
|23.09.2023
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 6-й тур
|3 : 0
|12.03.2023
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 25-й тур
|2 : 2
|16.09.2022
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 7-й тур
|0 : 0
|29.04.2022
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 31-й тур
|1 : 0
|22.09.2021
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 6-й тур
|0 : 3
|18.03.2017
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 27-й тур
|0 : 3
|30.10.2016
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 11-й тур
|1 : 1
|26.10.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|10-й тур
|4 : 1
|23.10.2025
|Лига Европы
|Общий этап. 3-й тур
|2 : 0
|18.10.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|9-й тур
|3 : 1
|05.10.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|8-й тур
|3 : 2
|02.10.2025
|Лига Европы
|Общий этап. 2-й тур
|1 : 0
|25.10.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|10-й тур
|2 : 2
|18.10.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|9-й тур
|3 : 3
|05.10.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|8-й тур
|1 : 1
|28.09.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|7-й тур
|2 : 1
|21.09.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|6-й тур
|3 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|ПСВ Эйндховен
|11
|28
| 2
Лига чемпионов
|Фейеноорд
|10
|25
| 3
Лига чемпионов
|АЗ Алкмар
|10
|21
| 4
Лига Европы
|Аякс
|11
|20
| 5
Плей-офф Лиги конференций
|Гронинген
|10
|18
| 6
Плей-офф Лиги конференций
|Спарта
|10
|16
| 7
Плей-офф Лиги конференций
|НЕК Неймеген
|10
|15
| 8
Плей-офф Лиги конференций
|Твенте
|10
|14
|9
|Херенвен
|11
|14
|10
|Утрехт
|10
|13
|11
|Гоу Эхед Иглс
|10
|13
|12
|Фортуна
|11
|13
|13
|Волендам
|10
|10
|14
|НАК Бреда
|10
|9
|15
|ПЕК Зволле
|10
|9
| 16
Стыковая зона
|Эксельсиор
|10
|9
| 17
Зона вылета
|Телстар
|10
|7
| 18
Зона вылета
|Хераклес
|10
|3