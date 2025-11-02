01:49 ()
Онлайн трансляции
Воскресенье 02 ноября
Свернуть список

Утрехт - НЕК Неймеген 02 Ноября прямая трансляция

Начало трансляции: 02-11-2025 17:45
Стадион: Галгенвард (Утрехт, Нидерланды), вместимость: 24426
02 Ноября 2025 года в 18:45 (+03:00). Нидерланды — Эредивизия, 11-й тур
Главный судья: Сердар Гёзюбююк (Харлем, Нидерланды);
Утрехт
НЕК Неймеген

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогноз
на матч

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Утрехт - НЕК Неймеген, которое состоится 02 Ноября 2025 года в 18:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды — Эредивизия, 11-й тур, оно проводится на стадионе: Галгенвард (Утрехт, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Утрехт
Утрехт
НЕК Неймеген
Неймеген
1 Греция вр Вассилис Баркас
2 Бельгия зщ Сибе Хореманс
24 Нидерланды зщ Ник Виргевер
44 Нидерланды зщ Майк Эрдхёйзен
16 Марокко зщ Суфьян Эль-Каруани
14 Ирак пз Зидан Икбаль
27 Бельгия пз Алонзо Энгванда
20 Нидерланды пз Дани де Вит
26 Нидерланды нп Милиано Йонатанс
15 Англия нп Эдриан Блэйк
9 Нидерланды нп Давид Мин
1 Аргентина вр Gonzalo Crettaz
14 Израиль зщ Элазар Даса
3 Нидерланды зщ Филиппе Сандлер
4 Турция зщ Ахметджан Каплан
6 Хорватия пз Дарко Неяшмич
25 Нидерланды пз Сами Уаисса
23 Япония пз Кодаи Сано
10 Суринам пз Тьяронн Чери
32 Нидерланды пз Вито ван Крой
7 Нидерланды нп Виргил Мисидьян
30 Нидерланды нп Брайан Линссен
Главные тренеры
Нидерланды Рон Янс
История личных встреч
15.03.2025 Нидерланды — Эредивизия Эредивизия. 26-й тур Утрехт0 : 1НЕК Неймеген
24.11.2024 Нидерланды — Эредивизия Эредивизия. 13-й тур НЕК Неймеген1 : 2Утрехт
17.03.2024 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 26-й тур Утрехт1 : 0НЕК Неймеген
23.09.2023 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 6-й тур НЕК Неймеген3 : 0Утрехт
12.03.2023 Нидерланды — Эредивизия Эредивизия. 25-й тур НЕК Неймеген2 : 2Утрехт
16.09.2022 Нидерланды — Эредивизия Эредивизия. 7-й тур Утрехт0 : 0НЕК Неймеген
29.04.2022 Нидерланды — Эредивизия Эредивизия. 31-й тур Утрехт1 : 0НЕК Неймеген
22.09.2021 Нидерланды — Эредивизия Эредивизия. 6-й тур НЕК Неймеген0 : 3Утрехт
18.03.2017 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 27-й тур НЕК Неймеген0 : 3Утрехт
30.10.2016 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 11-й тур Утрехт1 : 1НЕК Неймеген
26.10.2025 Нидерланды — Эредивизия 10-й тур 4 : 1Утрехт
23.10.2025 Лига Европы Общий этап. 3-й тур 2 : 0Утрехт
18.10.2025 Нидерланды — Эредивизия 9-й тур Утрехт3 : 1
05.10.2025 Нидерланды — Эредивизия 8-й тур 3 : 2Утрехт
02.10.2025 Лига Европы Общий этап. 2-й тур 1 : 0Утрехт
25.10.2025 Нидерланды — Эредивизия 10-й тур 2 : 2НЕК Неймеген
18.10.2025 Нидерланды — Эредивизия 9-й тур НЕК Неймеген3 : 3
05.10.2025 Нидерланды — Эредивизия 8-й тур 1 : 1НЕК Неймеген
28.09.2025 Нидерланды — Эредивизия 7-й тур НЕК Неймеген2 : 1
21.09.2025 Нидерланды — Эредивизия 6-й тур 3 : 2НЕК Неймеген
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
ПСВ Эйндховен1128
2
Лига чемпионов
Фейеноорд1025
3
Лига чемпионов
АЗ Алкмар1021
4
Лига Европы
Аякс1120
5
Плей-офф Лиги конференций
Гронинген1018
6
Плей-офф Лиги конференций
Спарта1016
7
Плей-офф Лиги конференций
НЕК Неймеген1015
8
Плей-офф Лиги конференций
Твенте1014
9 Херенвен1114
10 Утрехт1013
11 Гоу Эхед Иглс1013
12 Фортуна1113
13 Волендам1010
14 НАК Бреда109
15 ПЕК Зволле109
16
Стыковая зона
Эксельсиор109
17
Зона вылета
Телстар107
18
Зона вылета
Хераклес103

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2025
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close