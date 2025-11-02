Бешикташ - Фенербахче 02 Ноября прямая трансляция
Начало трансляции: 02-11-2025 19:00
Стадион: Тюпраш (Стамбул, Турция), вместимость: 43500
02 Ноября 2025 года в 20:00 (+03:00). Турция — Суперлига, 11-й тур
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Бешикташ - Фенербахче, которое состоится 02 Ноября 2025 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Турция — Суперлига, 11-й тур, оно проводится на стадионе: Тюпраш (Стамбул, Турция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Бешикташ
Стамбул
Фенербахче
Стамбул
Главные тренеры
|Серген Ялчин
|Доменико Тедеско
История личных встреч
|04.05.2025
|Турция — Суперлига
|34-й тур
|0 : 1
|07.12.2024
|Турция — Суперлига
|15-й тур
|1 : 0
|27.04.2024
|Турция - Суперлига
|34-й тур
|2 : 1
|09.12.2023
|Турция - Суперлига
|15-й тур
|1 : 3
|02.04.2023
|Турция - Суперлига
|27-й тур
|2 : 4
|02.10.2022
|Турция - Суперлига
|8-й тур
|0 : 0
|08.05.2022
|Турция - Суперлига
|36-й тур
|1 : 1
|19.12.2021
|Турция - Суперлига
|17-й тур
|2 : 2
|21.03.2021
|Турция - Суперлига
|31-й тур
|1 : 1
|29.11.2020
|Турция - Суперлига
|10-й тур
|3 : 4
|26.10.2025
|Турция — Суперлига
|10-й тур
|1 : 1
|22.10.2025
|Турция — Суперлига
|3-й тур
|0 : 2
|18.10.2025
|Турция — Суперлига
|9-й тур
|1 : 2
|04.10.2025
|Турция — Суперлига
|8-й тур
|1 : 1
|29.09.2025
|Турция — Суперлига
|7-й тур
|3 : 1
|27.10.2025
|Турция — Суперлига
|10-й тур
|0 : 4
|23.10.2025
|Лига Европы
|Общий этап. 3-й тур
|1 : 0
|19.10.2025
|Турция — Суперлига
|9-й тур
|2 : 1
|05.10.2025
|Турция — Суперлига
|8-й тур
|0 : 0
|02.10.2025
|Лига Европы
|Общий этап. 2-й тур
|2 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Галатасарай
|11
|29
| 2
Лига чемпионов
|Трабзонспор
|11
|24
| 3
Лига Европы
|Фенербахче
|10
|22
| 4
Лига конференций
|Гёзтепе
|11
|19
|5
|Самсунспор
|10
|17
|6
|Газиантеп
|10
|17
|7
|Бешикташ
|10
|17
|8
|Коньяспор
|10
|14
|9
|Истанбул Башакшехир
|11
|13
|10
|Аланьяспор
|10
|13
|11
|Коджаэлиспор
|11
|11
|12
|Ризеспор
|10
|10
|13
|Касымпаша
|10
|10
|14
|Антальяспор
|10
|10
|15
|Генчлербирлиги
|11
|8
| 16
Зона вылета
|Эюпспор
|10
|8
| 17
Зона вылета
|Кайсериспор
|10
|6
| 18
Зона вылета
|Фатих Карагюмрюк
|10
|4