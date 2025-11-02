01:49 ()
Бешикташ - Фенербахче 02 Ноября прямая трансляция

Начало трансляции: 02-11-2025 19:00
Стадион: Тюпраш (Стамбул, Турция), вместимость: 43500
02 Ноября 2025 года в 20:00 (+03:00). Турция — Суперлига, 11-й тур
Бешикташ
Фенербахче

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Бешикташ - Фенербахче, которое состоится 02 Ноября 2025 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Турция — Суперлига, 11-й тур, оно проводится на стадионе: Тюпраш (Стамбул, Турция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Бешикташ
Стамбул
Фенербахче
Стамбул
Главные тренеры
Турция Серген Ялчин
Германия Доменико Тедеско
История личных встреч
04.05.2025 Турция — Суперлига 34-й тур Фенербахче0 : 1Бешикташ
07.12.2024 Турция — Суперлига 15-й тур Бешикташ1 : 0Фенербахче
27.04.2024 Турция - Суперлига 34-й тур Фенербахче2 : 1Бешикташ
09.12.2023 Турция - Суперлига 15-й тур Бешикташ1 : 3Фенербахче
02.04.2023 Турция - Суперлига 27-й тур Фенербахче2 : 4Бешикташ
02.10.2022 Турция - Суперлига 8-й тур Бешикташ0 : 0Фенербахче
08.05.2022 Турция - Суперлига 36-й тур Бешикташ1 : 1Фенербахче
19.12.2021 Турция - Суперлига 17-й тур Фенербахче2 : 2Бешикташ
21.03.2021 Турция - Суперлига 31-й тур Бешикташ1 : 1Фенербахче
29.11.2020 Турция - Суперлига 10-й тур Фенербахче3 : 4Бешикташ
26.10.2025 Турция — Суперлига 10-й тур 1 : 1Бешикташ
22.10.2025 Турция — Суперлига 3-й тур 0 : 2Бешикташ
18.10.2025 Турция — Суперлига 9-й тур Бешикташ1 : 2
04.10.2025 Турция — Суперлига 8-й тур 1 : 1Бешикташ
29.09.2025 Турция — Суперлига 7-й тур Бешикташ3 : 1
27.10.2025 Турция — Суперлига 10-й тур 0 : 4Фенербахче
23.10.2025 Лига Европы Общий этап. 3-й тур Фенербахче1 : 0
19.10.2025 Турция — Суперлига 9-й тур Фенербахче2 : 1
05.10.2025 Турция — Суперлига 8-й тур 0 : 0Фенербахче
02.10.2025 Лига Европы Общий этап. 2-й тур Фенербахче2 : 1
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Галатасарай1129
2
Лига чемпионов
Трабзонспор1124
3
Лига Европы
Фенербахче1022
4
Лига конференций
Гёзтепе1119
5 Самсунспор1017
6 Газиантеп1017
7 Бешикташ1017
8 Коньяспор1014
9 Истанбул Башакшехир1113
10 Аланьяспор1013
11 Коджаэлиспор1111
12 Ризеспор1010
13 Касымпаша1010
14 Антальяспор1010
15 Генчлербирлиги118
16
Зона вылета
Эюпспор108
17
Зона вылета
Кайсериспор106
18
Зона вылета
Фатих Карагюмрюк104

