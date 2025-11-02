Ширак - Ван 02 Ноября прямая трансляция
Начало трансляции: 02-11-2025 17:00
02 Ноября 2025 года в 18:00 (+03:00). Армения — Премьер-лига, 12-й тур
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ширак - Ван, которое состоится 02 Ноября 2025 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Армения — Премьер-лига, 12-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Ширак
Гюмри
Ван
Чаренцаван
История личных встреч
|19.09.2025
|Армения — Премьер-лига
|7-й тур
|3 : 2
|12.04.2025
|Армения — Премьер-лига
|26-й тур
|0 : 1
|02.12.2024
|Армения — Премьер-лига
|19-й тур
|1 : 0
|26.08.2024
|Армения — Премьер-лига
|4-й тур
|0 : 2
|18.04.2024
|Армения - Премьер-лига
|29-й тур
|0 : 0
|09.12.2023
|Армения - Премьер-лига
|20-й тур
|4 : 0
|03.10.2023
|Армения - Премьер-лига
|11-й тур
|2 : 0
|05.08.2023
|Армения - Премьер-лига
|2-й тур
|1 : 0
|26.05.2023
|Армения - Премьер-лига
|34-й тур
|3 : 0
|01.04.2023
|Армения - Премьер-лига
|25-й тур
|1 : 0
|24.10.2025
|Армения — Премьер-лига
|11-й тур
|5 : 0
|17.10.2025
|Армения — Премьер-лига
|10-й тур
|1 : 2
|03.10.2025
|Армения — Премьер-лига
|9-й тур
|1 : 1
|26.09.2025
|Армения — Премьер-лига
|8-й тур
|0 : 1
|19.09.2025
|Армения — Премьер-лига
|7-й тур
|3 : 2
|24.10.2025
|Армения — Премьер-лига
|11-й тур
|1 : 0
|18.10.2025
|Армения — Премьер-лига
|10-й тур
|2 : 1
|04.10.2025
|Армения — Премьер-лига
|9-й тур
|5 : 1
|29.09.2025
|Армения — Премьер-лига
|8-й тур
|1 : 2
|24.09.2025
|Армения — Премьер-лига
|4-й тур
|2 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Арарат-Армения
|11
|27
| 2
Лига конференций
|Алашкерт
|11
|25
| 3
Лига конференций
|Урарту
|11
|21
|4
|Ноа
|11
|21
|5
|Пюник
|10
|19
|6
|Ван
|11
|11
|7
|БКМА
|10
|11
|8
|Гандзасар
|11
|6
|9
|Ширак
|11
|6
| 10
Зона вылета
|Арарат
|11
|2