01:49 ()
Онлайн трансляции
Воскресенье 02 ноября
Свернуть список

Ширак - Ван 02 Ноября прямая трансляция

Начало трансляции: 02-11-2025 17:00
02 Ноября 2025 года в 18:00 (+03:00). Армения — Премьер-лига, 12-й тур
Ширак
Ван

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогноз
на матч

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ширак - Ван, которое состоится 02 Ноября 2025 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Армения — Премьер-лига, 12-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Ширак
Гюмри
Ван
Чаренцаван
История личных встреч
19.09.2025 Армения — Премьер-лига 7-й тур Ван3 : 2Ширак
12.04.2025 Армения — Премьер-лига 26-й тур Ширак0 : 1Ван
02.12.2024 Армения — Премьер-лига 19-й тур Ван1 : 0Ширак
26.08.2024 Армения — Премьер-лига 4-й тур Ширак0 : 2Ван
18.04.2024 Армения - Премьер-лига 29-й тур Ширак0 : 0Ван
09.12.2023 Армения - Премьер-лига 20-й тур Ван4 : 0Ширак
03.10.2023 Армения - Премьер-лига 11-й тур Ширак2 : 0Ван
05.08.2023 Армения - Премьер-лига 2-й тур Ван1 : 0Ширак
26.05.2023 Армения - Премьер-лига 34-й тур Ван3 : 0Ширак
01.04.2023 Армения - Премьер-лига 25-й тур Ширак1 : 0Ван
24.10.2025 Армения — Премьер-лига 11-й тур 5 : 0Ширак
17.10.2025 Армения — Премьер-лига 10-й тур Ширак1 : 2
03.10.2025 Армения — Премьер-лига 9-й тур 1 : 1Ширак
26.09.2025 Армения — Премьер-лига 8-й тур Ширак0 : 1
19.09.2025 Армения — Премьер-лига 7-й тур Ван3 : 2Ширак
24.10.2025 Армения — Премьер-лига 11-й тур 1 : 0Ван
18.10.2025 Армения — Премьер-лига 10-й тур Ван2 : 1
04.10.2025 Армения — Премьер-лига 9-й тур 5 : 1Ван
29.09.2025 Армения — Премьер-лига 8-й тур Ван1 : 2
24.09.2025 Армения — Премьер-лига 4-й тур 2 : 1Ван
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Арарат-Армения1127
2
Лига конференций
Алашкерт1125
3
Лига конференций
Урарту1121
4 Ноа1121
5 Пюник1019
6 Ван1111
7 БКМА1011
8 Гандзасар116
9 Ширак116
10
Зона вылета
Арарат112

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2025
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close