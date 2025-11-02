01:50 ()
Воскресенье 02 ноября
Торпедо-БелАЗ - Минск 02 Ноября прямая трансляция

Начало трансляции: 02-11-2025 19:00
Стадион: Торпедо (Жодино, Беларусь), вместимость: 6524
02 Ноября 2025 года в 20:00 (+03:00). Беларусь — Высшая лига, 27-й тур
Торпедо-БелАЗ
Минск

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Торпедо-БелАЗ - Минск, которое состоится 02 Ноября 2025 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Беларусь — Высшая лига, 27-й тур, оно проводится на стадионе: Торпедо (Жодино, Беларусь). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Торпедо-БелАЗ
Жодино
Минск
Минск
14.06.2025Беларусь — Высшая лига12-й турМинск1 : 5Торпедо-БелАЗ
20.09.2024Беларусь — Высшая лига22-й турТорпедо-БелАЗ2 : 2Минск
03.05.2024Беларусь — Высшая лига7-й турМинск1 : 2Торпедо-БелАЗ
25.11.2023Беларусь - Высшая лига29-й турТорпедо-БелАЗ1 : 0Минск
01.07.2023Беларусь - Высшая лига14-й турМинск1 : 0Торпедо-БелАЗ
19.08.2022Беларусь - Высшая лига18-й турТорпедо-БелАЗ1 : 1Минск
09.04.2022Беларусь - Высшая лига3-й турМинск1 : 0Торпедо-БелАЗ
11.09.2021Беларусь - Высшая лига22-й турМинск0 : 2Торпедо-БелАЗ
01.05.2021Беларусь - Высшая лига7-й турТорпедо-БелАЗ2 : 1Минск
23.08.2020Беларусь - Высшая лига22-й турТорпедо-БелАЗ1 : 1Минск
29.10.2025Беларусь — Высшая лига16-й турТорпедо-БелАЗ0 : 1
25.10.2025Беларусь — Высшая лига26-й тур1 : 0Торпедо-БелАЗ
18.10.2025Беларусь — Высшая лига25-й турТорпедо-БелАЗ3 : 2
04.10.2025Беларусь — Высшая лига24-й тур1 : 1Торпедо-БелАЗ
25.09.2025Беларусь — Высшая лига23-й турТорпедо-БелАЗ4 : 2
24.10.2025Беларусь — Высшая лига26-й турМинск2 : 2
19.10.2025Беларусь — Высшая лига25-й тур4 : 1Минск
03.10.2025Беларусь — Высшая лига24-й турМинск1 : 0
26.09.2025Беларусь — Высшая лига23-й тур1 : 1Минск
21.09.2025Беларусь — Высшая лига22-й турМинск3 : 0
КомандаИО
1
Квалификация Лиги чемпионов
МЛ Витебск2761
2
Квалификация Лиги конференций
Славия-Мозырь2753
3
Квалификация Лиги конференций
Динамо Мн2653
4 Динамо-Брест2748
5 Торпедо-БелАЗ2644
6 Ислочь2744
7 Минск2642
8 Неман2639
9 Гомель2636
10 БАТЭ2633
11 Витебск2730
12 Арсенал Дз2629
13 Нафтан2725
14
Стыковая зона
Сморгонь2724
15
Зона вылета
Слуцк2618
16
Зона вылета
Молодечно2711

