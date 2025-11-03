Лацио - Кальяри 03 Ноября прямая трансляция
Начало трансляции: 03-11-2025 21:45
Стадион: Олимпико (Рим, Италия), вместимость: 68530
03 Ноября 2025 года в 22:45 (+03:00). Италия — Серия А, 10-й тур
Главный судья: Юан Лука Сакки (Италия);
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Лацио - Кальяри, которое состоится 03 Ноября 2025 года в 22:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия — Серия А, 10-й тур, оно проводится на стадионе: Олимпико (Рим, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Лацио
Рим
Кальяри
Кальяри
|94
|вр
|Иван Проведель
|77
|зщ
|Адам Марушич
|34
|зщ
|Марио Хила
|13
|зщ
|Алессио Романьоли
|3
|зщ
|Лука Пеллегрини
|8
|пз
|Маттео Гендузи
|32
|пз
|Данило Катальди
|26
|пз
|Тома Башич
|18
|нп
|Густав Исаксен
|19
|нп
|Булайе Диа
|10
|нп
|Маттиа Дзакканьи
|1
|вр
|Элия Каприле
|26
|зщ
|Йерри Мина
|32
|зщ
|Зе Педру
|3
|зщ
|Рияд Идрисси
|8
|пз
|Мишель Адопо
|16
|пз
|Маттео Прати
|90
|пз
|Майкл Фолоруншо
|10
|пз
|Джанлука Гаэтано
|2
|нп
|Марко Палестра
|94
|нп
|Себастьяно Эспозито
|29
|нп
|Дженнаро Боррелли
Главные тренеры
|Маурицио Сарри
|Фабио Пизакане
История личных встреч
|03.02.2025
|Италия — Серия А
|23-й тур
|1 : 2
|04.11.2024
|Италия — Серия А
|11-й тур
|2 : 1
|10.02.2024
|Италия - Серия А
|24-й тур
|1 : 3
|02.12.2023
|Италия - Серия А
|14-й тур
|1 : 0
|05.03.2022
|Италия - Серия А
|28-й тур
|0 : 3
|19.09.2021
|Италия - Серия А
|4-й тур
|2 : 2
|07.02.2021
|Италия - Серия А
|21-й тур
|1 : 0
|26.09.2020
|Италия - Серия А
|2-й тур
|0 : 2
|23.07.2020
|Италия - Серия А
|35-й тур
|2 : 1
|16.12.2019
|Италия - Серия А
|16-й тур
|1 : 2
|30.10.2025
|Италия — Серия А
|9-й тур
|0 : 0
|26.10.2025
|Италия — Серия А
|8-й тур
|1 : 0
|19.10.2025
|Италия — Серия А
|7-й тур
|0 : 0
|04.10.2025
|Италия — Серия А
|6-й тур
|3 : 3
|29.09.2025
|Италия — Серия А
|5-й тур
|0 : 3
|30.10.2025
|Италия — Серия А
|9-й тур
|1 : 2
|26.10.2025
|Италия — Серия А
|8-й тур
|2 : 2
|19.10.2025
|Италия — Серия А
|7-й тур
|0 : 2
|05.10.2025
|Италия — Серия А
|6-й тур
|1 : 1
|27.09.2025
|Италия — Серия А
|5-й тур
|0 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Наполи
|10
|22
| 2
Лига чемпионов
|Интер М
|10
|21
| 3
Лига чемпионов
|Рома
|9
|21
| 4
Лига чемпионов
|Милан
|9
|18
| 5
Лига Европы
|Ювентус
|10
|18
| 6
Лига конференций
|Болонья
|10
|18
|7
|Комо
|10
|17
|8
|Удинезе
|10
|15
|9
|Кремонезе
|10
|14
|10
|Аталанта
|10
|13
|11
|Сассуоло
|9
|13
|12
|Торино
|10
|13
|13
|Лацио
|9
|12
|14
|Кальяри
|9
|9
|15
|Лечче
|10
|9
|16
|Парма
|10
|7
|17
|Пиза
|10
|6
| 18
Зона вылета
|Верона
|10
|5
| 19
Зона вылета
|Фиорентина
|10
|4
| 20
Зона вылета
|Дженоа
|9
|3