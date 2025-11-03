04:32 ()
Свернуть список

Лацио - Кальяри 03 Ноября прямая трансляция

Начало трансляции: 03-11-2025 21:45
Стадион: Олимпико (Рим, Италия), вместимость: 68530
03 Ноября 2025 года в 22:45 (+03:00). Италия — Серия А, 10-й тур
Главный судья: Юан Лука Сакки (Италия);
Лацио
Кальяри

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогноз
на матч

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Лацио - Кальяри, которое состоится 03 Ноября 2025 года в 22:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия — Серия А, 10-й тур, оно проводится на стадионе: Олимпико (Рим, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Лацио
Рим
Кальяри
Кальяри
94 Италия вр Иван Проведель
77 Черногория зщ Адам Марушич
34 Испания зщ Марио Хила
13 Италия зщ Алессио Романьоли
3 Италия зщ Лука Пеллегрини
8 Франция пз Маттео Гендузи
32 Италия пз Данило Катальди
26 Хорватия пз Тома Башич
18 Дания нп Густав Исаксен
19 Сенегал нп Булайе Диа
10 Италия нп Маттиа Дзакканьи
1 Италия вр Элия Каприле
26 Колумбия зщ Йерри Мина
32 Португалия зщ Зе Педру
3 Италия зщ Рияд Идрисси
8 Франция пз Мишель Адопо
16 Италия пз Маттео Прати
90 Италия пз Майкл Фолоруншо
10 Италия пз Джанлука Гаэтано
2 Италия нп Марко Палестра
94 Италия нп Себастьяно Эспозито
29 Италия нп Дженнаро Боррелли
Главные тренеры
Италия Маурицио Сарри
Италия Фабио Пизакане
История личных встреч
03.02.2025 Италия — Серия А 23-й тур Кальяри1 : 2Лацио
04.11.2024 Италия — Серия А 11-й тур Лацио2 : 1Кальяри
10.02.2024 Италия - Серия А 24-й тур Кальяри1 : 3Лацио
02.12.2023 Италия - Серия А 14-й тур Лацио1 : 0Кальяри
05.03.2022 Италия - Серия А 28-й тур Кальяри0 : 3Лацио
19.09.2021 Италия - Серия А 4-й тур Лацио2 : 2Кальяри
07.02.2021 Италия - Серия А 21-й тур Лацио1 : 0Кальяри
26.09.2020 Италия - Серия А 2-й тур Кальяри0 : 2Лацио
23.07.2020 Италия - Серия А 35-й тур Лацио2 : 1Кальяри
16.12.2019 Италия - Серия А 16-й тур Кальяри1 : 2Лацио
30.10.2025 Италия — Серия А 9-й тур 0 : 0Лацио
26.10.2025 Италия — Серия А 8-й тур Лацио1 : 0
19.10.2025 Италия — Серия А 7-й тур 0 : 0Лацио
04.10.2025 Италия — Серия А 6-й тур Лацио3 : 3
29.09.2025 Италия — Серия А 5-й тур 0 : 3Лацио
30.10.2025 Италия — Серия А 9-й тур Кальяри1 : 2
26.10.2025 Италия — Серия А 8-й тур 2 : 2Кальяри
19.10.2025 Италия — Серия А 7-й тур Кальяри0 : 2
05.10.2025 Италия — Серия А 6-й тур 1 : 1Кальяри
27.09.2025 Италия — Серия А 5-й тур Кальяри0 : 2
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Наполи1022
2
Лига чемпионов
Интер М1021
3
Лига чемпионов
Рома921
4
Лига чемпионов
Милан918
5
Лига Европы
Ювентус1018
6
Лига конференций
Болонья1018
7 Комо1017
8 Удинезе1015
9 Кремонезе1014
10 Аталанта1013
11 Сассуоло913
12 Торино1013
13 Лацио912
14 Кальяри99
15 Лечче109
16 Парма107
17 Пиза106
18
Зона вылета
Верона105
19
Зона вылета
Фиорентина104
20
Зона вылета
Дженоа93

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2025
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close