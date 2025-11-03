04:33 ()
Уфа - Енисей 03 Ноября прямая трансляция

Начало трансляции: 03-11-2025 13:00
03 Ноября 2025 года в 14:00 (+03:00). Россия — Лига PARI, 17-й тур
Уфа
Енисей

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Уфа - Енисей, которое состоится 03 Ноября 2025 года в 14:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия — Лига PARI, 17-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Уфа
Уфа
Енисей
Красноярск
Главные тренеры
Россия Омари Михайлович Тетрадзе
Россия Андрей Валерьевич Тихонов
История личных встреч
15.10.2025 Fonbet Кубок России 1/16 финала Енисей1 : 1 3 : 5Уфа
15.03.2025 Россия — Мелбет Первая лига 24-й тур Уфа0 : 1Енисей
20.10.2024 Россия — Мелбет Первая лига 15-й тур Енисей1 : 0Уфа
13.05.2023 Россия — Мелбет Первая лига 31-й тур Уфа2 : 2Енисей
24.10.2022 Россия — Мелбет Первая лига 15-й тур Енисей3 : 1Уфа
13.04.2019 Россия - Премьер-Лига 23-й тур Енисей0 : 0Уфа
29.09.2018 Россия - Премьер-Лига 9-й тур Уфа2 : 1Енисей
24.09.2014 Кубок России 1/16 финала Енисей2 : 3 ДВУфа
04.04.2014 ФНЛ - Первый дивизион 30-й тур Уфа1 : 0Енисей
05.09.2013 ФНЛ - Первый дивизион 12-й тур Енисей3 : 1Уфа
30.10.2025 Fonbet Кубок России 1/8 финала Уфа1 : 1 1 : 3
25.10.2025 Россия — Лига PARI 16-й тур Уфа3 : 2
20.10.2025 Россия — Лига PARI 15-й тур 2 : 0Уфа
15.10.2025 Fonbet Кубок России 1/16 финала Енисей1 : 1 3 : 5Уфа
11.10.2025 Россия — Лига PARI 14-й тур 2 : 2Уфа
24.10.2025 Россия — Лига PARI 16-й тур 5 : 0Енисей
19.10.2025 Россия — Лига PARI 15-й тур Енисей1 : 0
15.10.2025 Fonbet Кубок России 1/16 финала Енисей1 : 1 3 : 5Уфа
11.10.2025 Россия — Лига PARI 14-й тур 2 : 4Енисей
06.10.2025 Россия — Лига PARI 13-й тур 0 : 0Енисей
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Урал1633
2
Повышение
Факел1633
3
Плей-офф за повышение
Спартак Кс1733
4
Плей-офф за повышение
Родина1730
5 Ротор1626
6 КАМАЗ1626
7 Челябинск1625
8 СКА-Хабаровск1623
9 Шинник1722
10 Нефтехимик1619
11 Енисей1617
12 Арсенал Т1617
13 Черноморец1717
14 Уфа1616
15 Волга Ул1715
16
Зона вылета
Сокол1714
17
Зона вылета
Торпедо М1614
18
Зона вылета
Чайка1611

