04:33 ()
Свернуть список

Факел - Торпедо М 03 Ноября прямая трансляция

Начало трансляции: 03-11-2025 17:30
03 Ноября 2025 года в 18:30 (+03:00). Россия — Лига PARI, 17-й тур
Факел
Торпедо М

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогноз
на матч

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Факел - Торпедо М, которое состоится 03 Ноября 2025 года в 18:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия — Лига PARI, 17-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Факел
Воронеж
Торпедо М
Москва
Главные тренеры
Россия Олег Петрович Василенко
Беларусь Павел Васильевич Кирильчик (и.о.)
Россия Дмитрий Владимирович Парфёнов
Россия Олег Георгиевич Кононов
История личных встреч
06.02.2025 Товарищеские матчи (клубы) — 2025 Факел2 : 1Торпедо М
08.04.2023 Мир Российская Премьер-лига 22-й тур Торпедо М2 : 0Факел
08.02.2023 Товарищеские матчи (клубы) - 2023 Товарищеские матчи Факел1 : 1Торпедо М
02.10.2022 Мир Российская Премьер-лига 11-й тур Факел2 : 2Торпедо М
09.07.2022 Товарищеские матчи (клубы) - 2022 Товарищеские матчи Факел2 : 1Торпедо М
19.03.2022 ФНЛ - Первый дивизион 28-й тур Факел0 : 1Торпедо М
11.09.2021 ФНЛ - Первый дивизион 10-й тур Торпедо М2 : 2Факел
08.05.2021 ФНЛ - Первый дивизион 41-й тур Факел0 : 0Торпедо М
11.11.2020 ФНЛ - Первый дивизион 21-й тур Торпедо М4 : 1Факел
07.07.2019 ФНЛ - Первый дивизион 1-й тур Факел0 : 1Торпедо М
31.10.2025 Россия — МФЛ 28-й тур 6 : 0Факел
30.10.2025 Fonbet Кубок России 1/8 финала Факел2 : 3
26.10.2025 Россия — Лига PARI 16-й тур 1 : 0Факел
24.10.2025 Россия — МФЛ 27-й тур Факел2 : 2
20.10.2025 Россия — Лига PARI 15-й тур Факел4 : 0
29.10.2025 Fonbet Кубок России 1/8 финала Торпедо М1 : 1 3 : 1
25.10.2025 Россия — Лига PARI 16-й тур Торпедо М3 : 2
20.10.2025 Россия — Лига PARI 15-й тур Торпедо М0 : 0
16.10.2025 Fonbet Кубок России 1/16 финала Торпедо М3 : 0
11.10.2025 Россия — Лига PARI 14-й тур 2 : 2Торпедо М
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Урал1633
2
Повышение
Факел1633
3
Плей-офф за повышение
Спартак Кс1733
4
Плей-офф за повышение
Родина1730
5 Ротор1626
6 КАМАЗ1626
7 Челябинск1625
8 СКА-Хабаровск1623
9 Шинник1722
10 Нефтехимик1619
11 Енисей1617
12 Арсенал Т1617
13 Черноморец1717
14 Уфа1616
15 Волга Ул1715
16
Зона вылета
Сокол1714
17
Зона вылета
Торпедо М1614
18
Зона вылета
Чайка1611

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2025
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close