Факел - Торпедо М 03 Ноября прямая трансляция
Начало трансляции: 03-11-2025 17:30
03 Ноября 2025 года в 18:30 (+03:00). Россия — Лига PARI, 17-й тур
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
ТаблицаПолучить прогноз
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Факел - Торпедо М, которое состоится 03 Ноября 2025 года в 18:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия — Лига PARI, 17-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Факел
Воронеж
Торпедо М
Москва
Главные тренеры
|Олег Петрович Василенко
|Павел Васильевич Кирильчик (и.о.)
|Дмитрий Владимирович Парфёнов
|Олег Георгиевич Кононов
История личных встреч
|06.02.2025
|Товарищеские матчи (клубы) — 2025
|2 : 1
|08.04.2023
|Мир Российская Премьер-лига
|22-й тур
|2 : 0
|08.02.2023
|Товарищеские матчи (клубы) - 2023
|Товарищеские матчи
|1 : 1
|02.10.2022
|Мир Российская Премьер-лига
|11-й тур
|2 : 2
|09.07.2022
|Товарищеские матчи (клубы) - 2022
|Товарищеские матчи
|2 : 1
|19.03.2022
|ФНЛ - Первый дивизион
|28-й тур
|0 : 1
|11.09.2021
|ФНЛ - Первый дивизион
|10-й тур
|2 : 2
|08.05.2021
|ФНЛ - Первый дивизион
|41-й тур
|0 : 0
|11.11.2020
|ФНЛ - Первый дивизион
|21-й тур
|4 : 1
|07.07.2019
|ФНЛ - Первый дивизион
|1-й тур
|0 : 1
|31.10.2025
|Россия — МФЛ
|28-й тур
|6 : 0
|30.10.2025
|Fonbet Кубок России
|1/8 финала
|2 : 3
|26.10.2025
|Россия — Лига PARI
|16-й тур
|1 : 0
|24.10.2025
|Россия — МФЛ
|27-й тур
|2 : 2
|20.10.2025
|Россия — Лига PARI
|15-й тур
|4 : 0
|29.10.2025
|Fonbet Кубок России
|1/8 финала
|1 : 1 3 : 1
|25.10.2025
|Россия — Лига PARI
|16-й тур
|3 : 2
|20.10.2025
|Россия — Лига PARI
|15-й тур
|0 : 0
|16.10.2025
|Fonbet Кубок России
|1/16 финала
|3 : 0
|11.10.2025
|Россия — Лига PARI
|14-й тур
|2 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Повышение
|Урал
|16
|33
| 2
Повышение
|Факел
|16
|33
| 3
Плей-офф за повышение
|Спартак Кс
|17
|33
| 4
Плей-офф за повышение
|Родина
|17
|30
|5
|Ротор
|16
|26
|6
|КАМАЗ
|16
|26
|7
|Челябинск
|16
|25
|8
|СКА-Хабаровск
|16
|23
|9
|Шинник
|17
|22
|10
|Нефтехимик
|16
|19
|11
|Енисей
|16
|17
|12
|Арсенал Т
|16
|17
|13
|Черноморец
|17
|17
|14
|Уфа
|16
|16
|15
|Волга Ул
|17
|15
| 16
Зона вылета
|Сокол
|17
|14
| 17
Зона вылета
|Торпедо М
|16
|14
| 18
Зона вылета
|Чайка
|16
|11