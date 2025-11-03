Нефтехимик - СКА-Хабаровск 03 Ноября прямая трансляция
Начало трансляции: 03-11-2025 17:30
03 Ноября 2025 года в 18:30 (+03:00). Россия — Лига PARI, 17-й тур
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Нефтехимик - СКА-Хабаровск, которое состоится 03 Ноября 2025 года в 18:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия — Лига PARI, 17-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Нефтехимик
Нижнекамск
СКА-Хабаровск
Хабаровск
Главные тренеры
|Кирилл Александрович Новиков
|Алексей Николаевич Поддубский
История личных встреч
|02.03.2025
|Россия — Мелбет Первая лига
|22-й тур
|0 : 1
|15.09.2024
|Россия — Мелбет Первая лига
|10-й тур
|2 : 0
|07.04.2024
|Россия — Мелбет Первая лига
|26-й тур
|0 : 1
|08.10.2023
|Россия — Мелбет Первая лига
|13-й тур
|2 : 0
|08.04.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|26-й тур
|0 : 0
|18.09.2022
|Россия - Мелбет Первая лига
|10-й тур
|0 : 1
|31.10.2021
|ФНЛ - Первый дивизион
|20-й тур
|3 : 1
|17.07.2021
|ФНЛ - Первый дивизион
|2-й тур
|0 : 0
|08.05.2021
|ФНЛ - Первый дивизион
|41-й тур
|3 : 2
|11.11.2020
|ФНЛ - Первый дивизион
|21-й тур
|3 : 2
|30.10.2025
|Fonbet Кубок России
|1/8 финала
|1 : 1 1 : 3
|25.10.2025
|Россия — Лига PARI
|16-й тур
|3 : 2
|20.10.2025
|Россия — Лига PARI
|15-й тур
|1 : 1
|15.10.2025
|Fonbet Кубок России
|1/16 финала
|1 : 1 3 : 5
|11.10.2025
|Россия — Лига PARI
|14-й тур
|2 : 3
|26.10.2025
|Россия — Лига PARI
|16-й тур
|1 : 0
|18.10.2025
|Россия — Лига PARI
|15-й тур
|0 : 0
|11.10.2025
|Россия — Лига PARI
|14-й тур
|2 : 0
|05.10.2025
|Россия — Лига PARI
|13-й тур
|3 : 1
|29.09.2025
|Россия — Лига PARI
|12-й тур
|1 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Повышение
|Урал
|16
|33
| 2
Повышение
|Факел
|16
|33
| 3
Плей-офф за повышение
|Спартак Кс
|17
|33
| 4
Плей-офф за повышение
|Родина
|17
|30
|5
|Ротор
|16
|26
|6
|КАМАЗ
|16
|26
|7
|Челябинск
|16
|25
|8
|СКА-Хабаровск
|16
|23
|9
|Шинник
|17
|22
|10
|Нефтехимик
|16
|19
|11
|Енисей
|16
|17
|12
|Арсенал Т
|16
|17
|13
|Черноморец
|17
|17
|14
|Уфа
|16
|16
|15
|Волга Ул
|17
|15
| 16
Зона вылета
|Сокол
|17
|14
| 17
Зона вылета
|Торпедо М
|16
|14
| 18
Зона вылета
|Чайка
|16
|11