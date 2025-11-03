04:33 ()
Свернуть список

Нефтехимик - СКА-Хабаровск 03 Ноября прямая трансляция

Начало трансляции: 03-11-2025 17:30
03 Ноября 2025 года в 18:30 (+03:00). Россия — Лига PARI, 17-й тур
Нефтехимик
СКА-Хабаровск

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогноз
на матч

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Нефтехимик - СКА-Хабаровск, которое состоится 03 Ноября 2025 года в 18:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия — Лига PARI, 17-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Нефтехимик
Нижнекамск
СКА-Хабаровск
Хабаровск
Главные тренеры
Россия Кирилл Александрович Новиков
Россия Алексей Николаевич Поддубский
История личных встреч
02.03.2025 Россия — Мелбет Первая лига 22-й тур Нефтехимик0 : 1СКА-Хабаровск
15.09.2024 Россия — Мелбет Первая лига 10-й тур СКА-Хабаровск2 : 0Нефтехимик
07.04.2024 Россия — Мелбет Первая лига 26-й тур СКА-Хабаровск0 : 1Нефтехимик
08.10.2023 Россия — Мелбет Первая лига 13-й тур Нефтехимик2 : 0СКА-Хабаровск
08.04.2023 Россия - Мелбет Первая лига 26-й тур СКА-Хабаровск0 : 0Нефтехимик
18.09.2022 Россия - Мелбет Первая лига 10-й тур Нефтехимик0 : 1СКА-Хабаровск
31.10.2021 ФНЛ - Первый дивизион 20-й тур СКА-Хабаровск3 : 1Нефтехимик
17.07.2021 ФНЛ - Первый дивизион 2-й тур Нефтехимик0 : 0СКА-Хабаровск
08.05.2021 ФНЛ - Первый дивизион 41-й тур Нефтехимик3 : 2СКА-Хабаровск
11.11.2020 ФНЛ - Первый дивизион 21-й тур СКА-Хабаровск3 : 2Нефтехимик
30.10.2025 Fonbet Кубок России 1/8 финала 1 : 1 1 : 3Нефтехимик
25.10.2025 Россия — Лига PARI 16-й тур 3 : 2Нефтехимик
20.10.2025 Россия — Лига PARI 15-й тур 1 : 1Нефтехимик
15.10.2025 Fonbet Кубок России 1/16 финала 1 : 1 3 : 5Нефтехимик
11.10.2025 Россия — Лига PARI 14-й тур Нефтехимик2 : 3
26.10.2025 Россия — Лига PARI 16-й тур СКА-Хабаровск1 : 0
18.10.2025 Россия — Лига PARI 15-й тур СКА-Хабаровск0 : 0
11.10.2025 Россия — Лига PARI 14-й тур 2 : 0СКА-Хабаровск
05.10.2025 Россия — Лига PARI 13-й тур СКА-Хабаровск3 : 1
29.09.2025 Россия — Лига PARI 12-й тур 1 : 2СКА-Хабаровск
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Урал1633
2
Повышение
Факел1633
3
Плей-офф за повышение
Спартак Кс1733
4
Плей-офф за повышение
Родина1730
5 Ротор1626
6 КАМАЗ1626
7 Челябинск1625
8 СКА-Хабаровск1623
9 Шинник1722
10 Нефтехимик1619
11 Енисей1617
12 Арсенал Т1617
13 Черноморец1717
14 Уфа1616
15 Волга Ул1715
16
Зона вылета
Сокол1714
17
Зона вылета
Торпедо М1614
18
Зона вылета
Чайка1611

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2025
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close