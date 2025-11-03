04:33 ()
Гандзасар - Алашкерт 03 Ноября прямая трансляция

Начало трансляции: 03-11-2025 15:00
03 Ноября 2025 года в 16:00 (+03:00). Армения — Премьер-лига, 12-й тур
Гандзасар
Алашкерт

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Гандзасар - Алашкерт, которое состоится 03 Ноября 2025 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Армения — Премьер-лига, 12-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Гандзасар
Капан
Алашкерт
Мартуни
История личных встреч
21.09.2025 Армения — Премьер-лига 7-й тур Алашкерт2 : 0Гандзасар
02.05.2025 Армения — Премьер-лига 29-й тур Алашкерт1 : 0Гандзасар
23.10.2024 Армения — Премьер-лига 12-й тур Гандзасар0 : 1Алашкерт
18.09.2024 Армения — Премьер-лига 7-й тур Алашкерт2 : 2Гандзасар
06.03.2020 Армения - Премьер-лига 17-й тур Гандзасар2 : 2Алашкерт
21.09.2019 Армения - Премьер-лига 8-й тур Алашкерт2 : 0Гандзасар
01.05.2019 Армения - Премьер-лига 30-й тур Алашкерт2 : 0Гандзасар
06.03.2019 Армения - Премьер-лига 21-й тур Гандзасар2 : 4Алашкерт
21.10.2018 Армения - Премьер-лига 12-й тур Алашкерт1 : 0Гандзасар
19.08.2018 Армения - Премьер-лига 3-й тур Гандзасар0 : 1Алашкерт
25.10.2025 Армения — Премьер-лига 11-й тур 2 : 0Гандзасар
19.10.2025 Армения — Премьер-лига 10-й тур Гандзасар0 : 1
05.10.2025 Армения — Премьер-лига 9-й тур 1 : 0Гандзасар
27.09.2025 Армения — Премьер-лига 8-й тур Гандзасар0 : 1
21.09.2025 Армения — Премьер-лига 7-й тур Алашкерт2 : 0Гандзасар
24.10.2025 Армения — Премьер-лига 11-й тур Алашкерт1 : 0
17.10.2025 Армения — Премьер-лига 10-й тур 1 : 2Алашкерт
03.10.2025 Армения — Премьер-лига 9-й тур Алашкерт1 : 1
29.09.2025 Армения — Премьер-лига 8-й тур 1 : 2Алашкерт
25.09.2025 Армения — Премьер-лига 2-й тур 2 : 1Алашкерт
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Арарат-Армения1127
2
Лига конференций
Алашкерт1125
3
Лига конференций
Пюник1122
4 Урарту1121
5 Ноа1121
6 Ван1214
7 БКМА1111
8 Гандзасар116
9 Ширак126
10
Зона вылета
Арарат112

