ЛНЗ Черкассы - Карпаты 03 Ноября прямая трансляция
Начало трансляции: 03-11-2025 15:30
Стадион: Черкассы-Арена (Черкассы, Украина), вместимость: 10321
03 Ноября 2025 года в 16:30 (+03:00). Украина — Премьер-лига, 11-й тур
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между ЛНЗ Черкассы - Карпаты, которое состоится 03 Ноября 2025 года в 16:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Украина — Премьер-лига, 11-й тур, оно проводится на стадионе: Черкассы-Арена (Черкассы, Украина). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
ЛНЗ Черкассы
Черкассы
Карпаты
Львов
История личных встреч
|28.02.2025
|Украина — Премьер-лига
|19-й тур
|1 : 0
|26.08.2024
|Украина — Премьер-лига
|4-й тур
|2 : 1
|29.10.2025
|Кубок Украины
|1/8 финала
|1 : 0
|25.10.2025
|Украина — Премьер-лига
|10-й тур
|0 : 1
|19.10.2025
|Украина — Премьер-лига
|9-й тур
|1 : 0
|05.10.2025
|Украина — Премьер-лига
|8-й тур
|1 : 4
|28.09.2025
|Украина — Премьер-лига
|7-й тур
|0 : 0
|25.10.2025
|Украина — Премьер-лига
|10-й тур
|0 : 0
|19.10.2025
|Украина — Премьер-лига
|9-й тур
|1 : 3
|04.10.2025
|Украина — Премьер-лига
|8-й тур
|0 : 2
|27.09.2025
|Украина — Премьер-лига
|7-й тур
|3 : 3
|22.09.2025
|Украина — Премьер-лига
|6-й тур
|0 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Шахтёр
|11
|24
| 2
Лига конференций
|Динамо К
|11
|20
| 3
Лига конференций
|ЛНЗ Черкассы
|10
|20
|4
|Кривбасс
|11
|20
|5
|Полесье
|10
|19
|6
|Колос
|11
|16
|7
|Металлист 1925
|10
|16
|8
|Заря
|11
|16
|9
|Кудровка
|11
|14
|10
|Верес
|11
|13
|11
|Оболонь-Бровар
|11
|13
|12
|Карпаты
|10
|12
| 13
Стыковая зона
|Эпицентр
|11
|9
| 14
Стыковая зона
|Александрия
|11
|9
| 15
Зона вылета
|Рух В
|11
|7
| 16
Зона вылета
|Полтава
|11
|6