ЛНЗ Черкассы - Карпаты 03 Ноября прямая трансляция

Начало трансляции: 03-11-2025 15:30
Стадион: Черкассы-Арена (Черкассы, Украина), вместимость: 10321
03 Ноября 2025 года в 16:30 (+03:00). Украина — Премьер-лига, 11-й тур
ЛНЗ Черкассы
Карпаты

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между ЛНЗ Черкассы - Карпаты, которое состоится 03 Ноября 2025 года в 16:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Украина — Премьер-лига, 11-й тур, оно проводится на стадионе: Черкассы-Арена (Черкассы, Украина). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

История личных встреч
28.02.2025 Украина — Премьер-лига 19-й тур Карпаты1 : 0ЛНЗ Черкассы
26.08.2024 Украина — Премьер-лига 4-й тур ЛНЗ Черкассы2 : 1Карпаты
29.10.2025 Кубок Украины 1/8 финала ЛНЗ Черкассы1 : 0
25.10.2025 Украина — Премьер-лига 10-й тур 0 : 1ЛНЗ Черкассы
19.10.2025 Украина — Премьер-лига 9-й тур ЛНЗ Черкассы1 : 0
05.10.2025 Украина — Премьер-лига 8-й тур 1 : 4ЛНЗ Черкассы
28.09.2025 Украина — Премьер-лига 7-й тур ЛНЗ Черкассы0 : 0
25.10.2025 Украина — Премьер-лига 10-й тур Карпаты0 : 0
19.10.2025 Украина — Премьер-лига 9-й тур Карпаты1 : 3
04.10.2025 Украина — Премьер-лига 8-й тур 0 : 2Карпаты
27.09.2025 Украина — Премьер-лига 7-й тур Карпаты3 : 3
22.09.2025 Украина — Премьер-лига 6-й тур 0 : 2Карпаты
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Шахтёр1124
2
Лига конференций
Динамо К1120
3
Лига конференций
ЛНЗ Черкассы1020
4 Кривбасс1120
5 Полесье1019
6 Колос1116
7 Металлист 19251016
8 Заря1116
9 Кудровка1114
10 Верес1113
11 Оболонь-Бровар1113
12 Карпаты1012
13
Стыковая зона
Эпицентр119
14
Стыковая зона
Александрия119
15
Зона вылета
Рух В117
16
Зона вылета
Полтава116

