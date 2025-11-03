Полесье - Металлист 1925 03 Ноября прямая трансляция
Начало трансляции: 03-11-2025 18:00
Стадион: Центральный (Житомир, Украина), вместимость: 5928
03 Ноября 2025 года в 19:00 (+03:00). Украина — Премьер-лига, 11-й тур
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Полесье - Металлист 1925, которое состоится 03 Ноября 2025 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Украина — Премьер-лига, 11-й тур, оно проводится на стадионе: Центральный (Житомир, Украина). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Полесье
Житомир
Металлист 1925
Харьков
Главные тренеры
|Руслан Петрович Ротань
История личных встреч
|19.05.2024
|Украина - Премьер-лига
|29-й тур
|3 : 3
|11.11.2023
|Украина - Премьер-лига
|14-й тур
|2 : 1
|05.04.2021
|Украина - Первая лига
|20-й тур
|0 : 0
|05.10.2020
|Украина - Первая лига
|5-й тур
|0 : 0
|25.10.2025
|Украина — Премьер-лига
|10-й тур
|0 : 4
|18.10.2025
|Украина — Премьер-лига
|9-й тур
|0 : 0
|04.10.2025
|Украина — Премьер-лига
|8-й тур
|4 : 0
|29.09.2025
|Украина — Премьер-лига
|7-й тур
|1 : 4
|20.09.2025
|Украина — Премьер-лига
|6-й тур
|2 : 0
|30.10.2025
|Кубок Украины
|1/8 финала
|4 : 3
|25.10.2025
|Украина — Премьер-лига
|10-й тур
|0 : 1
|20.10.2025
|Украина — Премьер-лига
|9-й тур
|1 : 1
|05.10.2025
|Украина — Премьер-лига
|8-й тур
|1 : 1
|28.09.2025
|Украина — Премьер-лига
|7-й тур
|1 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Шахтёр
|11
|24
| 2
Лига конференций
|Динамо К
|11
|20
| 3
Лига конференций
|ЛНЗ Черкассы
|10
|20
|4
|Кривбасс
|11
|20
|5
|Полесье
|10
|19
|6
|Колос
|11
|16
|7
|Металлист 1925
|10
|16
|8
|Заря
|11
|16
|9
|Кудровка
|11
|14
|10
|Верес
|11
|13
|11
|Оболонь-Бровар
|11
|13
|12
|Карпаты
|10
|12
| 13
Стыковая зона
|Эпицентр
|11
|9
| 14
Стыковая зона
|Александрия
|11
|9
| 15
Зона вылета
|Рух В
|11
|7
| 16
Зона вылета
|Полтава
|11
|6