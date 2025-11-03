04:34 ()
Полесье - Металлист 1925 03 Ноября прямая трансляция

Начало трансляции: 03-11-2025 18:00
Стадион: Центральный (Житомир, Украина), вместимость: 5928
03 Ноября 2025 года в 19:00 (+03:00). Украина — Премьер-лига, 11-й тур
Полесье
Металлист 1925

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Полесье - Металлист 1925, которое состоится 03 Ноября 2025 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Украина — Премьер-лига, 11-й тур, оно проводится на стадионе: Центральный (Житомир, Украина). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Полесье
Житомир
Металлист 1925
Харьков
Главные тренеры
Украина Руслан Петрович Ротань
История личных встреч
19.05.2024 Украина - Премьер-лига 29-й тур Металлист 19253 : 3Полесье
11.11.2023 Украина - Премьер-лига 14-й тур Полесье2 : 1Металлист 1925
05.04.2021 Украина - Первая лига 20-й тур Полесье0 : 0Металлист 1925
05.10.2020 Украина - Первая лига 5-й тур Металлист 19250 : 0Полесье
25.10.2025 Украина — Премьер-лига 10-й тур 0 : 4Полесье
18.10.2025 Украина — Премьер-лига 9-й тур Полесье0 : 0
04.10.2025 Украина — Премьер-лига 8-й тур Полесье4 : 0
29.09.2025 Украина — Премьер-лига 7-й тур 1 : 4Полесье
20.09.2025 Украина — Премьер-лига 6-й тур Полесье2 : 0
30.10.2025 Кубок Украины 1/8 финала Металлист 19254 : 3
25.10.2025 Украина — Премьер-лига 10-й тур Металлист 19250 : 1
20.10.2025 Украина — Премьер-лига 9-й тур 1 : 1Металлист 1925
05.10.2025 Украина — Премьер-лига 8-й тур 1 : 1Металлист 1925
28.09.2025 Украина — Премьер-лига 7-й тур Металлист 19251 : 0
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Шахтёр1124
2
Лига конференций
Динамо К1120
3
Лига конференций
ЛНЗ Черкассы1020
4 Кривбасс1120
5 Полесье1019
6 Колос1116
7 Металлист 19251016
8 Заря1116
9 Кудровка1114
10 Верес1113
11 Оболонь-Бровар1113
12 Карпаты1012
13
Стыковая зона
Эпицентр119
14
Стыковая зона
Александрия119
15
Зона вылета
Рух В117
16
Зона вылета
Полтава116

