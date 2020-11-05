00:41 ()
Зенит - Динамо М 05 Ноября прямая трансляция

Начало трансляции: 05-11-2025 19:30
05 Ноября 2025 года в 20:30 (+03:00). Fonbet Кубок России, 1/4 финала (Путь РПЛ). 1-й матч
Зенит
Динамо М

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Зенит - Динамо М, которое состоится 05 Ноября 2025 года в 20:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Fonbet Кубок России, 1/4 финала (Путь РПЛ). 1-й матч, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Зенит
Санкт-Петербург
Динамо М
Москва
Главные тренеры
Россия Сергей Богданович Семак
Россия Валерий Георгиевич Карпин
История личных встреч
26.10.2025 Мир Российская Премьер-лига 13-й тур Зенит2 : 1Динамо М
26.09.2025 Россия — МФЛ 24-й тур Зенит9 : 1Динамо М
09.05.2025 Россия — МФЛ 9-й тур Динамо М0 : 2Зенит
26.04.2025 Мир Российская Премьер-лига 26-й тур Динамо М1 : 1Зенит
27.01.2025 Товарищеские матчи (клубы) — 2025 Зенит1 : 3Динамо М
10.08.2024 Мир Российская Премьер-лига 4-й тур Зенит1 : 0Динамо М
21.06.2024 Россия — МФЛ Группа Б Зенит1 : 3Динамо М
28.04.2024 Мир Российская Премьер-лига 26-й тур Динамо М1 : 0Зенит
15.03.2024 Россия — МФЛ Группа Б Динамо М1 : 2Зенит
13.03.2024 Fonbet Кубок России 1/4 финала (Путь РПЛ) Зенит2 : 0Динамо М
01.11.2025 Мир Российская Премьер-лига 14-й тур Зенит2 : 0
31.10.2025 Россия — МФЛ 28-й тур Зенит3 : 0
26.10.2025 Мир Российская Премьер-лига 13-й тур Зенит2 : 1Динамо М
24.10.2025 Россия — МФЛ 27-й тур 1 : 3Зенит
22.10.2025 Fonbet Кубок России Группа A. 6-й тур Зенит6 : 0
01.11.2025 Мир Российская Премьер-лига 14-й тур 0 : 0Динамо М
31.10.2025 Россия — МФЛ 28-й тур 2 : 2Динамо М
26.10.2025 Мир Российская Премьер-лига 13-й тур Зенит2 : 1Динамо М
24.10.2025 Россия — МФЛ 27-й тур Динамо М2 : 0
22.10.2025 Fonbet Кубок России Группа B. 6-й тур Динамо М4 : 0
Текстовая трансляция
Автообновление
Обновить
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию первого матча 1/4 финала Кубка России Пути РПЛ: «Зенит» — «Динамо» (Москва). Начало встречи запланировано на 20:30 по московскому времени.
Турнирная таблица
1/4 финала (Путь РПЛ)
Команда12
Оренбург
Краснодар
05.1126.11
Динамо Мх
ЦСКА
05.1126.11
Команда12
Зенит
Динамо М
05.1127.11
Спартак М
Локомотив М
06.1126.11
1/4 финала. Этап 1 (Путь регионов)
Арсенал Т
Рубин
25.11
Нефтехимик
Ростов
26.11
КАМАЗ
Крылья Советов
27.11

