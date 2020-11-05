Зенит - Динамо М 05 Ноября прямая трансляция
Начало трансляции: 05-11-2025 19:30
05 Ноября 2025 года в 20:30 (+03:00). Fonbet Кубок России, 1/4 финала (Путь РПЛ). 1-й матч
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Зенит - Динамо М, которое состоится 05 Ноября 2025 года в 20:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Fonbet Кубок России, 1/4 финала (Путь РПЛ). 1-й матч, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Зенит
Санкт-Петербург
Динамо М
Москва
Главные тренеры
|Сергей Богданович Семак
|Валерий Георгиевич Карпин
История личных встреч
|26.10.2025
|Мир Российская Премьер-лига
|13-й тур
|2 : 1
|26.09.2025
|Россия — МФЛ
|24-й тур
|9 : 1
|09.05.2025
|Россия — МФЛ
|9-й тур
|0 : 2
|26.04.2025
|Мир Российская Премьер-лига
|26-й тур
|1 : 1
|27.01.2025
|Товарищеские матчи (клубы) — 2025
|1 : 3
|10.08.2024
|Мир Российская Премьер-лига
|4-й тур
|1 : 0
|21.06.2024
|Россия — МФЛ
|Группа Б
|1 : 3
|28.04.2024
|Мир Российская Премьер-лига
|26-й тур
|1 : 0
|15.03.2024
|Россия — МФЛ
|Группа Б
|1 : 2
|13.03.2024
|Fonbet Кубок России
|1/4 финала (Путь РПЛ)
|2 : 0
|01.11.2025
|Мир Российская Премьер-лига
|14-й тур
|2 : 0
|31.10.2025
|Россия — МФЛ
|28-й тур
|3 : 0
|26.10.2025
|Мир Российская Премьер-лига
|13-й тур
|2 : 1
|24.10.2025
|Россия — МФЛ
|27-й тур
|1 : 3
|22.10.2025
|Fonbet Кубок России
|Группа A. 6-й тур
|6 : 0
|01.11.2025
|Мир Российская Премьер-лига
|14-й тур
|0 : 0
|31.10.2025
|Россия — МФЛ
|28-й тур
|2 : 2
|26.10.2025
|Мир Российская Премьер-лига
|13-й тур
|2 : 1
|24.10.2025
|Россия — МФЛ
|27-й тур
|2 : 0
|22.10.2025
|Fonbet Кубок России
|Группа B. 6-й тур
|4 : 0
Текстовая трансляция
Автообновление
Обновить
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию первого матча 1/4 финала Кубка России Пути РПЛ: «Зенит» — «Динамо» (Москва). Начало встречи запланировано на 20:30 по московскому времени.
Турнирная таблица
1/4 финала (Путь РПЛ)
|Команда
|1
|2
| Оренбург
Краснодар
|05.11
|26.11
| Динамо Мх
ЦСКА
|05.11
|26.11
|Команда
|1
|2
| Зенит
Динамо М
|05.11
|27.11
| Спартак М
Локомотив М
|06.11
|26.11
1/4 финала. Этап 1 (Путь регионов)
| Арсенал Т
Рубин
|25.11
| Нефтехимик
Ростов
|26.11
| КАМАЗ
Крылья Советов
|27.11