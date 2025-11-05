00:41 ()
Интер - Кайрат 05 Ноября прямая трансляция

Начало трансляции: 05-11-2025 22:00
Стадион: Сан-Сиро (Джузеппе Меацца) (Милан, Италия), вместимость: 80018
05 Ноября 2025 года в 23:00 (+03:00). Лига чемпионов, Общий этап. 4-й тур
Главный судья: Луиш Годинью (Португалия);
Интер М
Кайрат

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Интер М - Кайрат, которое состоится 05 Ноября 2025 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига чемпионов, Общий этап. 4-й тур, оно проводится на стадионе: Сан-Сиро (Джузеппе Меацца) (Милан, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Интер М
Милан, Италия
Кайрат
Алма-Ата, Казахстан
1 Швейцария вр Ян Зоммер
31 Германия зщ Янн Биссекк
6 Нидерланды зщ Стефан де Врей
30 Бразилия зщ Карлос Аугусто
2 Нидерланды пз Дензел Думфрис
23 Италия пз Николо Барелла
20 Турция пз Хакан Чалханоглу
7 Польша пз Пётр Зелиньски
32 Италия пз Федерико Димарко
94 Италия нп Франческо Эспозито
10 Аргентина нп Лаутаро Мартинес
77 Казахстан вр Темирлан Анарбеков
14 Беларусь зщ Александр Мартынович
80 Россия зщ Егор Сорокин
3 Португалия зщ Луиш Мата
4 Казахстан зщ Дамир Касабулат
24 Казахстан зщ Александр Мрынский
20 Казахстан пз Еркин Тапалов
18 Израиль пз Дан Глейзер
7 Португалия нп Жоржинью
55 Беларусь нп Валерий Громыко
9 Казахстан нп Дастан Сатпаев
Главные тренеры
Румыния Кристиан Киву
Казахстан Рафаэль Радикович Уразбахтин
История личных встреч
02.11.2025 Италия — Серия А 10-й тур 1 : 2Интер М
29.10.2025 Италия — Серия А 9-й тур Интер М3 : 0
25.10.2025 Италия — Серия А 8-й тур 3 : 1Интер М
21.10.2025 Лига чемпионов Общий этап. 3-й тур 0 : 4Интер М
18.10.2025 Италия — Серия А 7-й тур 0 : 1Интер М
26.10.2025 Казахстан — Премьер-лига 26-й тур Кайрат1 : 1
21.10.2025 Лига чемпионов Общий этап. 3-й тур Кайрат0 : 0
17.10.2025 Казахстан — Премьер-лига 25-й тур 0 : 1Кайрат
05.10.2025 Казахстан — Премьер-лига 24-й тур Кайрат5 : 0
30.09.2025 Лига чемпионов Общий этап. 2-й тур Кайрат0 : 5
Текстовая трансляция
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча четвёртого тура общего этапа Лиги чемпионов: «Интер» — «Кайрат». Начало встречи запланировано на 23:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИО
1
1/8 финала
ПСЖ39
2
1/8 финала
Бавария39
3
1/8 финала
Интер М39
4
1/8 финала
Арсенал39
5
1/8 финала
Реал Мадрид39
6
1/8 финала
Боруссия Д37
7
1/8 финала
Манчестер Сити37
8
1/8 финала
Ньюкасл Юнайтед36
9
Плей-офф
Барселона36
10
Плей-офф
Ливерпуль36
11
Плей-офф
Челси36
12
Плей-офф
Спортинг36
13
Плей-офф
Карабах36
14
Плей-офф
Галатасарай36
15
Плей-офф
Тоттенхэм Хотспур35
16
Плей-офф
ПСВ Эйндховен34
17
Плей-офф
Аталанта34
18
Плей-офф
Марсель33
19
Плей-офф
Атлетико М33
20
Плей-офф
Брюгге33
21
Плей-офф
Атлетик Б33
22
Плей-офф
Айнтрахт Ф33
23
Плей-офф
Наполи33
24
Плей-офф
Юнион33
25 Ювентус32
26 Будё-Глимт32
27 Монако32
28 Славия П32
29 Пафос32
30 Байер32
31 Вильярреал31
32 Копенгаген31
33 Олимпиакос31
34 Кайрат31
35 Бенфика30
36 Аякс30

