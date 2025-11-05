Интер - Кайрат 05 Ноября прямая трансляция
Начало трансляции: 05-11-2025 22:00
Стадион: Сан-Сиро (Джузеппе Меацца) (Милан, Италия), вместимость: 80018
05 Ноября 2025 года в 23:00 (+03:00). Лига чемпионов, Общий этап. 4-й тур
Главный судья: Луиш Годинью (Португалия);
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Интер М - Кайрат, которое состоится 05 Ноября 2025 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига чемпионов, Общий этап. 4-й тур, оно проводится на стадионе: Сан-Сиро (Джузеппе Меацца) (Милан, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Интер М
Милан, Италия
Кайрат
Алма-Ата, Казахстан
|1
|вр
|Ян Зоммер
|31
|зщ
|Янн Биссекк
|6
|зщ
|Стефан де Врей
|30
|зщ
|Карлос Аугусто
|2
|пз
|Дензел Думфрис
|23
|пз
|Николо Барелла
|20
|пз
|Хакан Чалханоглу
|7
|пз
|Пётр Зелиньски
|32
|пз
|Федерико Димарко
|94
|нп
|Франческо Эспозито
|10
|нп
|Лаутаро Мартинес
|77
|вр
|Темирлан Анарбеков
|14
|зщ
|Александр Мартынович
|80
|зщ
|Егор Сорокин
|3
|зщ
|Луиш Мата
|4
|зщ
|Дамир Касабулат
|24
|зщ
|Александр Мрынский
|20
|пз
|Еркин Тапалов
|18
|пз
|Дан Глейзер
|7
|нп
|Жоржинью
|55
|нп
|Валерий Громыко
|9
|нп
|Дастан Сатпаев
Главные тренеры
|Кристиан Киву
|Рафаэль Радикович Уразбахтин
История личных встреч
|02.11.2025
|Италия — Серия А
|10-й тур
|1 : 2
|29.10.2025
|Италия — Серия А
|9-й тур
|3 : 0
|25.10.2025
|Италия — Серия А
|8-й тур
|3 : 1
|21.10.2025
|Лига чемпионов
|Общий этап. 3-й тур
|0 : 4
|18.10.2025
|Италия — Серия А
|7-й тур
|0 : 1
|26.10.2025
|Казахстан — Премьер-лига
|26-й тур
|1 : 1
|21.10.2025
|Лига чемпионов
|Общий этап. 3-й тур
|0 : 0
|17.10.2025
|Казахстан — Премьер-лига
|25-й тур
|0 : 1
|05.10.2025
|Казахстан — Премьер-лига
|24-й тур
|5 : 0
|30.09.2025
|Лига чемпионов
|Общий этап. 2-й тур
|0 : 5
Текстовая трансляция
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча четвёртого тура общего этапа Лиги чемпионов: «Интер» — «Кайрат». Начало встречи запланировано на 23:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/8 финала
|ПСЖ
|3
|9
| 2
1/8 финала
|Бавария
|3
|9
| 3
1/8 финала
|Интер М
|3
|9
| 4
1/8 финала
|Арсенал
|3
|9
| 5
1/8 финала
|Реал Мадрид
|3
|9
| 6
1/8 финала
|Боруссия Д
|3
|7
| 7
1/8 финала
|Манчестер Сити
|3
|7
| 8
1/8 финала
|Ньюкасл Юнайтед
|3
|6
| 9
Плей-офф
|Барселона
|3
|6
| 10
Плей-офф
|Ливерпуль
|3
|6
| 11
Плей-офф
|Челси
|3
|6
| 12
Плей-офф
|Спортинг
|3
|6
| 13
Плей-офф
|Карабах
|3
|6
| 14
Плей-офф
|Галатасарай
|3
|6
| 15
Плей-офф
|Тоттенхэм Хотспур
|3
|5
| 16
Плей-офф
|ПСВ Эйндховен
|3
|4
| 17
Плей-офф
|Аталанта
|3
|4
| 18
Плей-офф
|Марсель
|3
|3
| 19
Плей-офф
|Атлетико М
|3
|3
| 20
Плей-офф
|Брюгге
|3
|3
| 21
Плей-офф
|Атлетик Б
|3
|3
| 22
Плей-офф
|Айнтрахт Ф
|3
|3
| 23
Плей-офф
|Наполи
|3
|3
| 24
Плей-офф
|Юнион
|3
|3
|25
|Ювентус
|3
|2
|26
|Будё-Глимт
|3
|2
|27
|Монако
|3
|2
|28
|Славия П
|3
|2
|29
|Пафос
|3
|2
|30
|Байер
|3
|2
|31
|Вильярреал
|3
|1
|32
|Копенгаген
|3
|1
|33
|Олимпиакос
|3
|1
|34
|Кайрат
|3
|1
|35
|Бенфика
|3
|0
|36
|Аякс
|3
|0