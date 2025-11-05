Марсель - Аталанта 05 Ноября прямая трансляция
Начало трансляции: 05-11-2025 22:00
Стадион: Оранж Велодром (Марсель, Франция), вместимость: 67394
05 Ноября 2025 года в 23:00 (+03:00). Лига чемпионов, Общий этап. 4-й тур
Главный судья: Хосе Санчес Мартинес (Испания);
Составы команд
Марсель
Марсель, Франция
Аталанта
Бергамо, Италия
|1
|вр
|Херонимо Рульи
|62
|зщ
|Микаэль Мурильо
|28
|зщ
|Бенжамен Павар
|21
|зщ
|Найеф Агер
|6
|зщ
|Улиссес Гарсия
|18
|пз
|Артур Вермерен
|23
|пз
|Пьер-Эмиль Хёйбьерг
|10
|пз
|Мэйсон Гринвуд
|17
|пз
|Мэттью О'Райли
|14
|нп
|Игор Пайшао
|97
|нп
|Пьер-Эмерик Обамеянг
|29
|вр
|Марко Карнезекки
|3
|зщ
|Одилон Коссуну
|4
|зщ
|Исак Хин
|19
|зщ
|Берат Джимсити
|16
|пз
|Рауль Белланова
|13
|пз
|Эдерсон
|8
|пз
|Марио Пашалич
|59
|пз
|Никола Залевски
|17
|пз
|Шарль Де Кетеларе
|11
|нп
|Адемола Лукман
|90
|нп
|Никола Крстович
Главные тренеры
|Роберто де Дзерби
|Иван Юрич
История личных встреч
|09.05.2024
|Лига Европы
|1/2 финала. 2-й матч
|3 : 0
|02.05.2024
|Лига Европы
|1/2 финала. 1-й матч
|1 : 1
|01.11.2025
|Франция — Лига 1
|11-й тур
|0 : 1
|29.10.2025
|Франция — Лига 1
|10-й тур
|2 : 2
|25.10.2025
|Франция — Лига 1
|9-й тур
|2 : 1
|22.10.2025
|Лига чемпионов
|Общий этап. 3-й тур
|2 : 1
|18.10.2025
|Франция — Лига 1
|8-й тур
|6 : 2
|01.11.2025
|Италия — Серия А
|10-й тур
|1 : 0
|28.10.2025
|Италия — Серия А
|9-й тур
|1 : 1
|25.10.2025
|Италия — Серия А
|8-й тур
|1 : 1
|22.10.2025
|Лига чемпионов
|Общий этап. 3-й тур
|0 : 0
|19.10.2025
|Италия — Серия А
|7-й тур
|0 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/8 финала
|ПСЖ
|3
|9
| 2
1/8 финала
|Бавария
|3
|9
| 3
1/8 финала
|Интер М
|3
|9
| 4
1/8 финала
|Арсенал
|3
|9
| 5
1/8 финала
|Реал Мадрид
|3
|9
| 6
1/8 финала
|Боруссия Д
|3
|7
| 7
1/8 финала
|Манчестер Сити
|3
|7
| 8
1/8 финала
|Ньюкасл Юнайтед
|3
|6
| 9
Плей-офф
|Барселона
|3
|6
| 10
Плей-офф
|Ливерпуль
|3
|6
| 11
Плей-офф
|Челси
|3
|6
| 12
Плей-офф
|Спортинг
|3
|6
| 13
Плей-офф
|Карабах
|3
|6
| 14
Плей-офф
|Галатасарай
|3
|6
| 15
Плей-офф
|Тоттенхэм Хотспур
|3
|5
| 16
Плей-офф
|ПСВ Эйндховен
|3
|4
| 17
Плей-офф
|Аталанта
|3
|4
| 18
Плей-офф
|Марсель
|3
|3
| 19
Плей-офф
|Атлетико М
|3
|3
| 20
Плей-офф
|Брюгге
|3
|3
| 21
Плей-офф
|Атлетик Б
|3
|3
| 22
Плей-офф
|Айнтрахт Ф
|3
|3
| 23
Плей-офф
|Наполи
|3
|3
| 24
Плей-офф
|Юнион
|3
|3
|25
|Ювентус
|3
|2
|26
|Будё-Глимт
|3
|2
|27
|Монако
|3
|2
|28
|Славия П
|3
|2
|29
|Пафос
|3
|2
|30
|Байер
|3
|2
|31
|Вильярреал
|3
|1
|32
|Копенгаген
|3
|1
|33
|Олимпиакос
|3
|1
|34
|Кайрат
|3
|1
|35
|Бенфика
|3
|0
|36
|Аякс
|3
|0