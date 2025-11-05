00:42 ()
Свернуть список

Марсель - Аталанта 05 Ноября прямая трансляция

Начало трансляции: 05-11-2025 22:00
Стадион: Оранж Велодром (Марсель, Франция), вместимость: 67394
05 Ноября 2025 года в 23:00 (+03:00). Лига чемпионов, Общий этап. 4-й тур
Главный судья: Хосе Санчес Мартинес (Испания);
Марсель
Аталанта

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогноз
на матч

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Марсель - Аталанта, которое состоится 05 Ноября 2025 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига чемпионов, Общий этап. 4-й тур, оно проводится на стадионе: Оранж Велодром (Марсель, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Марсель
Марсель, Франция
Аталанта
Бергамо, Италия
1АргентинаврХеронимо Рульи
62ПанамазщМикаэль Мурильо
28ФранциязщБенжамен Павар
21МароккозщНайеф Агер
6ШвейцариязщУлиссес Гарсия
18БельгияпзАртур Вермерен
23ДанияпзПьер-Эмиль Хёйбьерг
10АнглияпзМэйсон Гринвуд
17ДанияпзМэттью О'Райли
14БразилиянпИгор Пайшао
97ГабоннпПьер-Эмерик Обамеянг
29ИталияврМарко Карнезекки
3Кот-д'ИвуарзщОдилон Коссуну
4ШвециязщИсак Хин
19АлбаниязщБерат Джимсити
16ИталияпзРауль Белланова
13Бразилияпз Эдерсон
8ХорватияпзМарио Пашалич
59ПольшапзНикола Залевски
17БельгияпзШарль Де Кетеларе
11НигериянпАдемола Лукман
90ЧерногориянпНикола Крстович
Главные тренеры
ИталияРоберто де Дзерби
ХорватияИван Юрич
История личных встреч
09.05.2024Лига Европы1/2 финала. 2-й матчАталанта3 : 0Марсель
02.05.2024Лига Европы1/2 финала. 1-й матчМарсель1 : 1Аталанта
01.11.2025Франция — Лига 111-й тур0 : 1Марсель
29.10.2025Франция — Лига 110-й турМарсель2 : 2
25.10.2025Франция — Лига 19-й тур2 : 1Марсель
22.10.2025Лига чемпионовОбщий этап. 3-й тур2 : 1Марсель
18.10.2025Франция — Лига 18-й турМарсель6 : 2
01.11.2025Италия — Серия А10-й тур1 : 0Аталанта
28.10.2025Италия — Серия А9-й турАталанта1 : 1
25.10.2025Италия — Серия А8-й тур1 : 1Аталанта
22.10.2025Лига чемпионовОбщий этап. 3-й турАталанта0 : 0
19.10.2025Италия — Серия А7-й турАталанта0 : 0
Турнирная таблица
КомандаИО
1
1/8 финала
ПСЖ39
2
1/8 финала
Бавария39
3
1/8 финала
Интер М39
4
1/8 финала
Арсенал39
5
1/8 финала
Реал Мадрид39
6
1/8 финала
Боруссия Д37
7
1/8 финала
Манчестер Сити37
8
1/8 финала
Ньюкасл Юнайтед36
9
Плей-офф
Барселона36
10
Плей-офф
Ливерпуль36
11
Плей-офф
Челси36
12
Плей-офф
Спортинг36
13
Плей-офф
Карабах36
14
Плей-офф
Галатасарай36
15
Плей-офф
Тоттенхэм Хотспур35
16
Плей-офф
ПСВ Эйндховен34
17
Плей-офф
Аталанта34
18
Плей-офф
Марсель33
19
Плей-офф
Атлетико М33
20
Плей-офф
Брюгге33
21
Плей-офф
Атлетик Б33
22
Плей-офф
Айнтрахт Ф33
23
Плей-офф
Наполи33
24
Плей-офф
Юнион33
25 Ювентус32
26 Будё-Глимт32
27 Монако32
28 Славия П32
29 Пафос32
30 Байер32
31 Вильярреал31
32 Копенгаген31
33 Олимпиакос31
34 Кайрат31
35 Бенфика30
36 Аякс30

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2025
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close