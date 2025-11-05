00:42 ()
Карабах - Челси 05 Ноября прямая трансляция

Начало трансляции: 05-11-2025 19:45
Стадион: Тофик Бахрамов (Баку, Азербайджан), вместимость: 31850
05 Ноября 2025 года в 20:45 (+03:00). Лига чемпионов, Общий этап. 4-й тур
Главный судья: Себастьян Гисхамер (Австрия);
Карабах
Челси

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Карабах - Челси, которое состоится 05 Ноября 2025 года в 20:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига чемпионов, Общий этап. 4-й тур, оно проводится на стадионе: Тофик Бахрамов (Баку, Азербайджан). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Карабах
Агдам, Азербайджан
Челси
Лондон, Англия
99 Польша вр Матеуш Кохальски
2 Бразилия зщ Матеус Силва
13 Азербайджан зщ Бахлул Мустафазаде
81 Колумбия зщ Кевин Давид Медина Рентерия
44 Азербайджан зщ Элвин Джафаргулиев
35 Бразилия пз Педро Бикальо
8 Черногория пз Марко Янкович
15 Кабо-Верде пз Леандру Андраде
20 Бразилия пз Кади Боржес
10 Франция пз Абделла Зубир
17 Колумбия нп Камило Дуран
12 Дания вр Филип Йоргенсен
27 Франция зщ Мало Гюсто
34 Англия зщ Джош Ачимпонг
4 Англия зщ Тосин Адарабиойо
21 Нидерланды зщ Йоррел Хато
17 Бразилия пз Андрей Сантос
45 Бельгия пз Ромео Лавиа
40 Аргентина пз Факундо Буонанотте
41 Бразилия нп Эстевао
11 Англия нп Джейми Гиттенс
9 Англия нп Лиам Делап
Главные тренеры
Азербайджан Гурбан Гурбанов
Италия Энцо Мареска
История личных встреч
22.11.2017 Лига чемпионов Группа C. 5-й тур Карабах0 : 4Челси
12.09.2017 Лига чемпионов Группа C. 1-й тур Челси6 : 0Карабах
31.10.2025 Азербайджан — Премьер-лига 10-й тур Карабах2 : 0
26.10.2025 Азербайджан — Премьер-лига 9-й тур Карабах0 : 0
22.10.2025 Лига чемпионов Общий этап. 3-й тур 3 : 1Карабах
17.10.2025 Азербайджан — Премьер-лига 8-й тур 1 : 2Карабах
04.10.2025 Азербайджан — Премьер-лига 7-й тур Карабах1 : 0
01.11.2025 Англия — Премьер-лига 10-й тур 0 : 1Челси
29.10.2025 Англия — Кубок лиги 1/8 финала 3 : 4Челси
25.10.2025 Англия — Премьер-лига 9-й тур Челси1 : 2
22.10.2025 Лига чемпионов Общий этап. 3-й тур Челси5 : 1
18.10.2025 Англия — Премьер-лига 8-й тур 0 : 3Челси
Турнирная таблица
КомандаИО
1
1/8 финала
ПСЖ39
2
1/8 финала
Бавария39
3
1/8 финала
Интер М39
4
1/8 финала
Арсенал39
5
1/8 финала
Реал Мадрид39
6
1/8 финала
Боруссия Д37
7
1/8 финала
Манчестер Сити37
8
1/8 финала
Ньюкасл Юнайтед36
9
Плей-офф
Барселона36
10
Плей-офф
Ливерпуль36
11
Плей-офф
Челси36
12
Плей-офф
Спортинг36
13
Плей-офф
Карабах36
14
Плей-офф
Галатасарай36
15
Плей-офф
Тоттенхэм Хотспур35
16
Плей-офф
ПСВ Эйндховен34
17
Плей-офф
Аталанта34
18
Плей-офф
Марсель33
19
Плей-офф
Атлетико М33
20
Плей-офф
Брюгге33
21
Плей-офф
Атлетик Б33
22
Плей-офф
Айнтрахт Ф33
23
Плей-офф
Наполи33
24
Плей-офф
Юнион33
25 Ювентус32
26 Будё-Глимт32
27 Монако32
28 Славия П32
29 Пафос32
30 Байер32
31 Вильярреал31
32 Копенгаген31
33 Олимпиакос31
34 Кайрат31
35 Бенфика30
36 Аякс30

