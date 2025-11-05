Карабах - Челси 05 Ноября прямая трансляция
Начало трансляции: 05-11-2025 19:45
Стадион: Тофик Бахрамов (Баку, Азербайджан), вместимость: 31850
05 Ноября 2025 года в 20:45 (+03:00). Лига чемпионов, Общий этап. 4-й тур
Главный судья: Себастьян Гисхамер (Австрия);
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
ТаблицаПолучить прогноз
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Карабах - Челси, которое состоится 05 Ноября 2025 года в 20:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига чемпионов, Общий этап. 4-й тур, оно проводится на стадионе: Тофик Бахрамов (Баку, Азербайджан). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Карабах
Агдам, Азербайджан
Челси
Лондон, Англия
|99
|вр
|Матеуш Кохальски
|2
|зщ
|Матеус Силва
|13
|зщ
|Бахлул Мустафазаде
|81
|зщ
|Кевин Давид Медина Рентерия
|44
|зщ
|Элвин Джафаргулиев
|35
|пз
|Педро Бикальо
|8
|пз
|Марко Янкович
|15
|пз
|Леандру Андраде
|20
|пз
|Кади Боржес
|10
|пз
|Абделла Зубир
|17
|нп
|Камило Дуран
|12
|вр
|Филип Йоргенсен
|27
|зщ
|Мало Гюсто
|34
|зщ
|Джош Ачимпонг
|4
|зщ
|Тосин Адарабиойо
|21
|зщ
|Йоррел Хато
|17
|пз
|Андрей Сантос
|45
|пз
|Ромео Лавиа
|40
|пз
|Факундо Буонанотте
|41
|нп
|Эстевао
|11
|нп
|Джейми Гиттенс
|9
|нп
|Лиам Делап
Главные тренеры
|Гурбан Гурбанов
|Энцо Мареска
История личных встреч
|22.11.2017
|Лига чемпионов
|Группа C. 5-й тур
|0 : 4
|12.09.2017
|Лига чемпионов
|Группа C. 1-й тур
|6 : 0
|31.10.2025
|Азербайджан — Премьер-лига
|10-й тур
|2 : 0
|26.10.2025
|Азербайджан — Премьер-лига
|9-й тур
|0 : 0
|22.10.2025
|Лига чемпионов
|Общий этап. 3-й тур
|3 : 1
|17.10.2025
|Азербайджан — Премьер-лига
|8-й тур
|1 : 2
|04.10.2025
|Азербайджан — Премьер-лига
|7-й тур
|1 : 0
|01.11.2025
|Англия — Премьер-лига
|10-й тур
|0 : 1
|29.10.2025
|Англия — Кубок лиги
|1/8 финала
|3 : 4
|25.10.2025
|Англия — Премьер-лига
|9-й тур
|1 : 2
|22.10.2025
|Лига чемпионов
|Общий этап. 3-й тур
|5 : 1
|18.10.2025
|Англия — Премьер-лига
|8-й тур
|0 : 3
Текстовая трансляция
Автообновление
Обновить
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча четвёртого тура общего этапа Лиги чемпионов: «Карабах» — «Челси». Начало встречи запланировано на 20:45 по московскому времени.
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/8 финала
|ПСЖ
|3
|9
| 2
1/8 финала
|Бавария
|3
|9
| 3
1/8 финала
|Интер М
|3
|9
| 4
1/8 финала
|Арсенал
|3
|9
| 5
1/8 финала
|Реал Мадрид
|3
|9
| 6
1/8 финала
|Боруссия Д
|3
|7
| 7
1/8 финала
|Манчестер Сити
|3
|7
| 8
1/8 финала
|Ньюкасл Юнайтед
|3
|6
| 9
Плей-офф
|Барселона
|3
|6
| 10
Плей-офф
|Ливерпуль
|3
|6
| 11
Плей-офф
|Челси
|3
|6
| 12
Плей-офф
|Спортинг
|3
|6
| 13
Плей-офф
|Карабах
|3
|6
| 14
Плей-офф
|Галатасарай
|3
|6
| 15
Плей-офф
|Тоттенхэм Хотспур
|3
|5
| 16
Плей-офф
|ПСВ Эйндховен
|3
|4
| 17
Плей-офф
|Аталанта
|3
|4
| 18
Плей-офф
|Марсель
|3
|3
| 19
Плей-офф
|Атлетико М
|3
|3
| 20
Плей-офф
|Брюгге
|3
|3
| 21
Плей-офф
|Атлетик Б
|3
|3
| 22
Плей-офф
|Айнтрахт Ф
|3
|3
| 23
Плей-офф
|Наполи
|3
|3
| 24
Плей-офф
|Юнион
|3
|3
|25
|Ювентус
|3
|2
|26
|Будё-Глимт
|3
|2
|27
|Монако
|3
|2
|28
|Славия П
|3
|2
|29
|Пафос
|3
|2
|30
|Байер
|3
|2
|31
|Вильярреал
|3
|1
|32
|Копенгаген
|3
|1
|33
|Олимпиакос
|3
|1
|34
|Кайрат
|3
|1
|35
|Бенфика
|3
|0
|36
|Аякс
|3
|0