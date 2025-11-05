00:42 ()
Ньюкасл Юнайтед - Атлетик 05 Ноября прямая трансляция

Начало трансляции: 05-11-2025 22:00
Стадион: Сент-Джеймс Парк (Ньюкасл-апон-Тайн, Англия), вместимость: 52758
05 Ноября 2025 года в 23:00 (+03:00). Лига чемпионов, Общий этап. 4-й тур
Главный судья: Иван Кружляк (Словакия);
Ньюкасл Юнайтед
Атлетик Б

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ньюкасл Юнайтед - Атлетик Б, которое состоится 05 Ноября 2025 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига чемпионов, Общий этап. 4-й тур, оно проводится на стадионе: Сент-Джеймс Парк (Ньюкасл-апон-Тайн, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл-апон-Тайн, Англия
Атлетик Б
Бильбао, Испания
1 Англия вр Ник Поуп
17 Швеция зщ Эмиль Крафт
12 Германия зщ Малик Тшау
4 Нидерланды зщ Свен Ботман
33 Англия зщ Дэн Бёрн
39 Бразилия пз Бруно Гимарайнс
8 Италия пз Сандро Тонали
7 Бразилия пз Жоэлинтон
23 Англия нп Джейкоб Мёрфи
27 Германия нп Ник Вольтемаде
11 Англия нп Харви Барнс
1 Испания вр Унай Симон
2 Испания зщ Андони Горосабель
4 Испания зщ Айтор Паредес
14 Испания зщ Эмерик Лапорт
15 Испания зщ Иньиго Лекуэ
18 Испания пз Микель Хаурехисар
30 Испания пз Алехандро Рего
7 Испания пз Алекс Беренгер
20 Испания пз Унаи Гомес
10 Испания пз Нико Уильямс
11 Испания нп Горка Гурусета
Главные тренеры
Англия Эдди Хау
Испания Эрнесто Вальверде
История личных встреч
02.11.2025 Англия — Премьер-лига 10-й тур 3 : 1Ньюкасл Юнайтед
29.10.2025 Англия — Кубок лиги 1/8 финала Ньюкасл Юнайтед2 : 0
25.10.2025 Англия — Премьер-лига 9-й тур Ньюкасл Юнайтед2 : 1
21.10.2025 Лига чемпионов Общий этап. 3-й тур Ньюкасл Юнайтед3 : 0
18.10.2025 Англия — Премьер-лига 8-й тур 2 : 1Ньюкасл Юнайтед
01.11.2025 Испания — Примера 11-й тур 3 : 2Атлетик Б
25.10.2025 Испания — Примера 10-й тур Атлетик Б0 : 1
22.10.2025 Лига чемпионов Общий этап. 3-й тур Атлетик Б3 : 1
19.10.2025 Испания — Примера 9-й тур 0 : 0Атлетик Б
04.10.2025 Испания — Примера 8-й тур Атлетик Б2 : 1
Турнирная таблица
КомандаИО
1
1/8 финала
ПСЖ39
2
1/8 финала
Бавария39
3
1/8 финала
Интер М39
4
1/8 финала
Арсенал39
5
1/8 финала
Реал Мадрид39
6
1/8 финала
Боруссия Д37
7
1/8 финала
Манчестер Сити37
8
1/8 финала
Ньюкасл Юнайтед36
9
Плей-офф
Барселона36
10
Плей-офф
Ливерпуль36
11
Плей-офф
Челси36
12
Плей-офф
Спортинг36
13
Плей-офф
Карабах36
14
Плей-офф
Галатасарай36
15
Плей-офф
Тоттенхэм Хотспур35
16
Плей-офф
ПСВ Эйндховен34
17
Плей-офф
Аталанта34
18
Плей-офф
Марсель33
19
Плей-офф
Атлетико М33
20
Плей-офф
Брюгге33
21
Плей-офф
Атлетик Б33
22
Плей-офф
Айнтрахт Ф33
23
Плей-офф
Наполи33
24
Плей-офф
Юнион33
25 Ювентус32
26 Будё-Глимт32
27 Монако32
28 Славия П32
29 Пафос32
30 Байер32
31 Вильярреал31
32 Копенгаген31
33 Олимпиакос31
34 Кайрат31
35 Бенфика30
36 Аякс30

