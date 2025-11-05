Ньюкасл Юнайтед - Атлетик 05 Ноября прямая трансляция
Начало трансляции: 05-11-2025 22:00
Стадион: Сент-Джеймс Парк (Ньюкасл-апон-Тайн, Англия), вместимость: 52758
05 Ноября 2025 года в 23:00 (+03:00). Лига чемпионов, Общий этап. 4-й тур
Главный судья: Иван Кружляк (Словакия);
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ньюкасл Юнайтед - Атлетик Б, которое состоится 05 Ноября 2025 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига чемпионов, Общий этап. 4-й тур, оно проводится на стадионе: Сент-Джеймс Парк (Ньюкасл-апон-Тайн, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл-апон-Тайн, Англия
Атлетик Б
Бильбао, Испания
|1
|вр
|Ник Поуп
|17
|зщ
|Эмиль Крафт
|12
|зщ
|Малик Тшау
|4
|зщ
|Свен Ботман
|33
|зщ
|Дэн Бёрн
|39
|пз
|Бруно Гимарайнс
|8
|пз
|Сандро Тонали
|7
|пз
|Жоэлинтон
|23
|нп
|Джейкоб Мёрфи
|27
|нп
|Ник Вольтемаде
|11
|нп
|Харви Барнс
|1
|вр
|Унай Симон
|2
|зщ
|Андони Горосабель
|4
|зщ
|Айтор Паредес
|14
|зщ
|Эмерик Лапорт
|15
|зщ
|Иньиго Лекуэ
|18
|пз
|Микель Хаурехисар
|30
|пз
|Алехандро Рего
|7
|пз
|Алекс Беренгер
|20
|пз
|Унаи Гомес
|10
|пз
|Нико Уильямс
|11
|нп
|Горка Гурусета
Главные тренеры
|Эдди Хау
|Эрнесто Вальверде
История личных встреч
|02.11.2025
|Англия — Премьер-лига
|10-й тур
|3 : 1
|29.10.2025
|Англия — Кубок лиги
|1/8 финала
|2 : 0
|25.10.2025
|Англия — Премьер-лига
|9-й тур
|2 : 1
|21.10.2025
|Лига чемпионов
|Общий этап. 3-й тур
|3 : 0
|18.10.2025
|Англия — Премьер-лига
|8-й тур
|2 : 1
|01.11.2025
|Испания — Примера
|11-й тур
|3 : 2
|25.10.2025
|Испания — Примера
|10-й тур
|0 : 1
|22.10.2025
|Лига чемпионов
|Общий этап. 3-й тур
|3 : 1
|19.10.2025
|Испания — Примера
|9-й тур
|0 : 0
|04.10.2025
|Испания — Примера
|8-й тур
|2 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/8 финала
|ПСЖ
|3
|9
| 2
1/8 финала
|Бавария
|3
|9
| 3
1/8 финала
|Интер М
|3
|9
| 4
1/8 финала
|Арсенал
|3
|9
| 5
1/8 финала
|Реал Мадрид
|3
|9
| 6
1/8 финала
|Боруссия Д
|3
|7
| 7
1/8 финала
|Манчестер Сити
|3
|7
| 8
1/8 финала
|Ньюкасл Юнайтед
|3
|6
| 9
Плей-офф
|Барселона
|3
|6
| 10
Плей-офф
|Ливерпуль
|3
|6
| 11
Плей-офф
|Челси
|3
|6
| 12
Плей-офф
|Спортинг
|3
|6
| 13
Плей-офф
|Карабах
|3
|6
| 14
Плей-офф
|Галатасарай
|3
|6
| 15
Плей-офф
|Тоттенхэм Хотспур
|3
|5
| 16
Плей-офф
|ПСВ Эйндховен
|3
|4
| 17
Плей-офф
|Аталанта
|3
|4
| 18
Плей-офф
|Марсель
|3
|3
| 19
Плей-офф
|Атлетико М
|3
|3
| 20
Плей-офф
|Брюгге
|3
|3
| 21
Плей-офф
|Атлетик Б
|3
|3
| 22
Плей-офф
|Айнтрахт Ф
|3
|3
| 23
Плей-офф
|Наполи
|3
|3
| 24
Плей-офф
|Юнион
|3
|3
|25
|Ювентус
|3
|2
|26
|Будё-Глимт
|3
|2
|27
|Монако
|3
|2
|28
|Славия П
|3
|2
|29
|Пафос
|3
|2
|30
|Байер
|3
|2
|31
|Вильярреал
|3
|1
|32
|Копенгаген
|3
|1
|33
|Олимпиакос
|3
|1
|34
|Кайрат
|3
|1
|35
|Бенфика
|3
|0
|36
|Аякс
|3
|0