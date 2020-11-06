Рейнджерс - Рома 06 Ноября прямая трансляция
Начало трансляции: 06-11-2025 22:00
Стадион: Айброкс (Глазго, Шотландия), вместимость: 51082
06 Ноября 2025 года в 23:00 (+03:00). Лига Европы, Общий этап. 4-й тур
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Рейнджерс - Рома, которое состоится 06 Ноября 2025 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига Европы, Общий этап. 4-й тур, оно проводится на стадионе: Айброкс (Глазго, Шотландия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Рейнджерс
Глазго, Шотландия
Рома
Рим, Италия
Главные тренеры
|Дэнни Рёль
|Джан Пьеро Гасперини
История личных встреч
|02.11.2025
|Шотландия — Кубок лиги
|1/2 финала
|3 : 1 ДВ
|29.10.2025
|Шотландия — Премьер-лига
|10-й тур
|0 : 1
|26.10.2025
|Шотландия — Премьер-лига
|9-й тур
|3 : 1
|23.10.2025
|Лига Европы
|Общий этап. 3-й тур
|3 : 0
|18.10.2025
|Шотландия — Премьер-лига
|8-й тур
|2 : 2
|02.11.2025
|Италия — Серия А
|10-й тур
|1 : 0
|29.10.2025
|Италия — Серия А
|9-й тур
|2 : 1
|26.10.2025
|Италия — Серия А
|8-й тур
|0 : 1
|23.10.2025
|Лига Европы
|Общий этап. 3-й тур
|1 : 2
|18.10.2025
|Италия — Серия А
|7-й тур
|0 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/8 финала
|Мидтьюлланн
|3
|9
| 2
1/8 финала
|Брага
|3
|9
| 3
1/8 финала
|Лион
|3
|9
| 4
1/8 финала
|Виктория Пльзень
|3
|7
| 5
1/8 финала
|Ференцварош
|3
|7
| 6
1/8 финала
|Динамо З
|3
|7
| 7
1/8 финала
|Фрайбург
|3
|7
| 8
1/8 финала
|Лилль
|3
|6
| 9
Плей-офф
|Гоу Эхед Иглс
|3
|6
| 10
Плей-офф
|Сельта
|3
|6
| 11
Плей-офф
|Янг Бойз
|3
|6
| 12
Плей-офф
|Фенербахче
|3
|6
| 13
Плей-офф
|Порту
|3
|6
| 14
Плей-офф
|Бранн
|3
|6
| 15
Плей-офф
|Астон Вилла
|3
|6
| 16
Плей-офф
|Бетис
|3
|5
| 17
Плей-офф
|Ноттингем Форест
|3
|4
| 18
Плей-офф
|Болонья
|3
|4
| 19
Плей-офф
|Генк
|3
|4
| 20
Плей-офф
|ПАОК
|3
|4
| 21
Плей-офф
|Селтик
|3
|4
| 22
Плей-офф
|Фейеноорд
|3
|3
| 23
Плей-офф
|Базель
|3
|3
| 24
Плей-офф
|Рома
|3
|3
|25
|Лудогорец
|3
|3
|26
|Штурм
|3
|3
|27
|ФКСБ
|3
|3
|28
|Панатинаикос
|3
|3
|29
|Штутгарт
|3
|3
|30
|Црвена Звезда
|3
|1
|31
|Мальмё
|3
|1
|32
|Маккаби Т-А
|3
|1
|33
|Ницца
|3
|0
|34
|Ред Булл Зальцбург
|3
|0
|35
|Утрехт
|3
|0
|36
|Рейнджерс
|3
|0