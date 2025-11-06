01:49 ()
Штурм - Ноттингем Форест 06 Ноября прямая трансляция

Начало трансляции: 06-11-2025 19:45
Стадион: Меркур Арена (Грац, Австрия), вместимость: 16764
06 Ноября 2025 года в 20:45 (+03:00). Лига Европы, Общий этап. 4-й тур
Штурм
Ноттингем Форест

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Штурм - Ноттингем Форест, которое состоится 06 Ноября 2025 года в 20:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига Европы, Общий этап. 4-й тур, оно проводится на стадионе: Меркур Арена (Грац, Австрия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Штурм
Грац, Австрия
Ноттингем Форест
Ноттингем, Англия
Главные тренеры
АвстрияЮрген Зоймель
АнглияШон Дайч
История личных встреч
02.11.2025Австрия — Бундеслига12-й тур2 : 1Штурм
29.10.2025Кубок Австрии1/8 финала1 : 1 9 : 10Штурм
26.10.2025Австрия — Бундеслига11-й турШтурм1 : 3
23.10.2025Лига ЕвропыОбщий этап. 3-й тур2 : 1Штурм
19.10.2025Австрия — Бундеслига10-й тур3 : 4Штурм
01.11.2025Англия — Премьер-лига10-й турНоттингем Форест2 : 2
26.10.2025Англия — Премьер-лига9-й тур2 : 0Ноттингем Форест
23.10.2025Лига ЕвропыОбщий этап. 3-й турНоттингем Форест2 : 0
18.10.2025Англия — Премьер-лига8-й турНоттингем Форест0 : 3
05.10.2025Англия — Премьер-лига7-й тур2 : 0Ноттингем Форест
Турнирная таблица
КомандаИО
1
1/8 финала
Мидтьюлланн39
2
1/8 финала
Брага39
3
1/8 финала
Лион39
4
1/8 финала
Виктория Пльзень37
5
1/8 финала
Ференцварош37
6
1/8 финала
Динамо З37
7
1/8 финала
Фрайбург37
8
1/8 финала
Лилль36
9
Плей-офф
Гоу Эхед Иглс36
10
Плей-офф
Сельта36
11
Плей-офф
Янг Бойз36
12
Плей-офф
Фенербахче36
13
Плей-офф
Порту36
14
Плей-офф
Бранн36
15
Плей-офф
Астон Вилла36
16
Плей-офф
Бетис35
17
Плей-офф
Ноттингем Форест34
18
Плей-офф
Болонья34
19
Плей-офф
Генк34
20
Плей-офф
ПАОК34
21
Плей-офф
Селтик34
22
Плей-офф
Фейеноорд33
23
Плей-офф
Базель33
24
Плей-офф
Рома33
25 Лудогорец33
26 Штурм33
27 ФКСБ33
28 Панатинаикос33
29 Штутгарт33
30 Црвена Звезда31
31 Мальмё31
32 Маккаби Т-А31
33 Ницца30
34 Ред Булл Зальцбург30
35 Утрехт30
36 Рейнджерс30

