01:49 ()
Четверг 06 ноября
Мидтьюлланн - Селтик 06 Ноября прямая трансляция

Начало трансляции: 06-11-2025 19:45
Стадион: МСХ Арена (Хернинг, Дания), вместимость: 12152
06 Ноября 2025 года в 20:45 (+03:00). Лига Европы, Общий этап. 4-й тур
Главный судья: Ненад Минакович (Нови-Сад, Сербия);
Мидтьюлланн
Селтик

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Мидтьюлланн - Селтик, которое состоится 06 Ноября 2025 года в 20:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига Европы, Общий этап. 4-й тур, оно проводится на стадионе: МСХ Арена (Хернинг, Дания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Мидтьюлланн
Хернинг, Дания
Селтик
Глазго, Шотландия
16 Исландия вр Элиас Рабн Олафссон
4 Сенегал зщ Усман Диао
6 Хорватия зщ Мартин Эрлич
22 Дания зщ Мадс Бек Сёренсен
55 Дания зщ Виктор Бак
20 Дания пз Вальдемар Бюсков
8 Дания пз Филип Биллинг
21 Эквадор пз Дениль Кастильо
11 Чили пз Дарио Осорио
10 Южная Корея нп Чхо Кю Сун
7 Гвинея-Бисау нп Франкулину Джу
1 Дания вр Каспер Шмейхель
56 Шотландия зщ Энтони Ралстон
6 США зщ Остон Трасти
5 Ирландия зщ Лиам Скэйлз
63 Шотландия зщ Киран Тирни
42 Шотландия пз Каллум Макгрегор
27 Бельгия пз Арне Энгелс
23 Тунис пз Себастьян Тунекти
38 Япония нп Дайдзэн Маэда
8 Швеция нп Беньямин Нюгрен
24 Ирландия нп Джонни Кенни
Главные тренеры
Дания Майк Тулльберг
Северная Ирландия Брендан Роджерс
История личных встреч
28.07.2021 Лига чемпионов 2-й квалификационный раунд. 2-й матч Мидтьюлланн2 : 1 ДВСелтик
20.07.2021 Лига чемпионов 2-й квалификационный раунд. 1-й матч Селтик1 : 1Мидтьюлланн
03.11.2025 Дания — Суперлига 14-й тур Мидтьюлланн1 : 1
26.10.2025 Дания — Суперлига 13-й тур 0 : 4Мидтьюлланн
23.10.2025 Лига Европы Общий этап. 3-й тур 0 : 3Мидтьюлланн
19.10.2025 Дания — Суперлига 12-й тур Мидтьюлланн5 : 1
05.10.2025 Дания — Суперлига 11-й тур 1 : 1Мидтьюлланн
02.11.2025 Шотландия — Кубок лиги 1/2 финала Селтик3 : 1 ДВ
29.10.2025 Шотландия — Премьер-лига 10-й тур Селтик4 : 0
26.10.2025 Шотландия — Премьер-лига 9-й тур 3 : 1Селтик
23.10.2025 Лига Европы Общий этап. 3-й тур Селтик2 : 1
19.10.2025 Шотландия — Премьер-лига 8-й тур 2 : 0Селтик
Турнирная таблица
КомандаИО
1
1/8 финала
Мидтьюлланн39
2
1/8 финала
Брага39
3
1/8 финала
Лион39
4
1/8 финала
Виктория Пльзень37
5
1/8 финала
Ференцварош37
6
1/8 финала
Динамо З37
7
1/8 финала
Фрайбург37
8
1/8 финала
Лилль36
9
Плей-офф
Гоу Эхед Иглс36
10
Плей-офф
Сельта36
11
Плей-офф
Янг Бойз36
12
Плей-офф
Фенербахче36
13
Плей-офф
Порту36
14
Плей-офф
Бранн36
15
Плей-офф
Астон Вилла36
16
Плей-офф
Бетис35
17
Плей-офф
Ноттингем Форест34
18
Плей-офф
Болонья34
19
Плей-офф
Генк34
20
Плей-офф
ПАОК34
21
Плей-офф
Селтик34
22
Плей-офф
Фейеноорд33
23
Плей-офф
Базель33
24
Плей-офф
Рома33
25 Лудогорец33
26 Штурм33
27 ФКСБ33
28 Панатинаикос33
29 Штутгарт33
30 Црвена Звезда31
31 Мальмё31
32 Маккаби Т-А31
33 Ницца30
34 Ред Булл Зальцбург30
35 Утрехт30
36 Рейнджерс30

