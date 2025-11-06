01:50 ()
Четверг 06 ноября
Райо Вальекано - Лех П 06 Ноября прямая трансляция

Начало трансляции: 06-11-2025 22:00
Стадион: Вальекас (Мадрид, Испания), вместимость: 15500
06 Ноября 2025 года в 23:00 (+03:00). Лига конференций, Общий этап. 3-й тур
Райо Вальекано
Лех П

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Райо Вальекано - Лех П, которое состоится 06 Ноября 2025 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига конференций, Общий этап. 3-й тур, оно проводится на стадионе: Вальекас (Мадрид, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Райо Вальекано
Мадрид, Испания
Лех П
Познань, Польша
Главные тренеры
Испания Иньиго Перес
История личных встреч
01.11.2025 Испания — Примера 11-й тур 4 : 0Райо Вальекано
26.10.2025 Испания — Примера 10-й тур Райо Вальекано1 : 0
23.10.2025 Лига конференций Общий этап. 2-й тур 2 : 2Райо Вальекано
19.10.2025 Испания — Примера 9-й тур 0 : 3Райо Вальекано
05.10.2025 Испания — Примера 8-й тур 0 : 1Райо Вальекано
02.11.2025 Польша — Экстракласса 14-й тур Лех П2 : 2
26.10.2025 Польша — Экстракласса 13-й тур 0 : 0Лех П
23.10.2025 Лига конференций Общий этап. 2-й тур 2 : 1Лех П
19.10.2025 Польша — Экстракласса 12-й тур Лех П2 : 2
05.10.2025 Польша — Экстракласса 11-й тур 0 : 1Лех П
Турнирная таблица
КомандаИО
1
1/8 финала
Фиорентина26
2
1/8 финала
АЕК Ларнака26
3
1/8 финала
Целе26
4
1/8 финала
Лозанна26
5
1/8 финала
Самсунспор26
6
1/8 финала
Майнц26
7
1/8 финала
Ягеллония24
8
1/8 финала
Страсбург24
9
Плей-офф
Райо Вальекано24
10
Плей-офф
Ракув24
11
Плей-офф
Ноа24
12
Плей-офф
Зриньски23
13
Плей-офф
Легия23
14
Плей-офф
Риека23
15
Плей-офф
Линкольн23
16
Плей-офф
АЕК Афины23
17
Плей-офф
Кристал Пэлас23
18
Плей-офф
Шкендия23
19
Плей-офф
АЗ Алкмар23
20
Плей-офф
Лех П23
21
Плей-офф
Шахтёр23
22
Плей-офф
Спарта П23
23
Плей-офф
Дрита22
24
Плей-офф
КуПС22
25 Хеккен22
26 Омония21
27 Шелбурн21
28 Университатя Кр21
29 Сигма Оломоуц21
30 Брейдаблик21
31 Слован Бр20
32 Хамрун Спартанс20
33 Шэмрок Роверс20
34 Динамо К20
35 Рапид В20
36 Абердин20

