01:54 ()
Онлайн трансляции
Суббота 08 ноября
Свернуть список

Динамо М - Акрон 08 Ноября прямая трансляция

Начало трансляции: 08-11-2025 13:00
Стадион: ВТБ Арена - Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина (Москва, Россия), вместимость: 25716
08 Ноября 2025 года в 14:00 (+03:00). Мир Российская Премьер-лига, 15-й тур
Динамо М
Акрон

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогноз
на матч

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Динамо М - Акрон, которое состоится 08 Ноября 2025 года в 14:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Мир Российская Премьер-лига, 15-й тур, оно проводится на стадионе: ВТБ Арена - Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина (Москва, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Динамо М
Москва
Акрон
Тольятти
Главные тренеры
Россия Валерий Георгиевич Карпин
Россия Заурбек Эдуардович Тедеев
История личных встреч
18.05.2025 Мир Российская Премьер-лига 29-й тур Динамо М2 : 1Акрон
03.08.2024 Мир Российская Премьер-лига 3-й тур Акрон0 : 2Динамо М
04.04.2023 Fonbet Кубок России 1/2 финала. Этап 1 (Путь регионов) Динамо М0 : 0 1 : 4Акрон
07.11.2025 Россия — МФЛ 29-й тур Динамо М0 : 2
05.11.2025 Fonbet Кубок России 1/4 финала (Путь РПЛ). 1-й матч 1 : 3Динамо М
01.11.2025 Мир Российская Премьер-лига 14-й тур 0 : 0Динамо М
31.10.2025 Россия — МФЛ 28-й тур 2 : 2Динамо М
26.10.2025 Мир Российская Премьер-лига 13-й тур 2 : 1Динамо М
01.11.2025 Мир Российская Премьер-лига 14-й тур 0 : 1Акрон
26.10.2025 Мир Российская Премьер-лига 13-й тур Акрон1 : 1
21.10.2025 Fonbet Кубок России Группа D. 6-й тур 3 : 2Акрон
18.10.2025 Мир Российская Премьер-лига 12-й тур 0 : 1Акрон
04.10.2025 Мир Российская Премьер-лига 11-й тур Акрон1 : 1
Текстовая трансляция
Автообновление
Обновить
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 15-го тура РПЛ: «Динамо» (Москва) — «Акрон». Начало встречи запланировано на 14:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИО
1 Краснодар1432
2 ЦСКА1430
3 Зенит1429
4 Балтика1427
5 Локомотив М1427
6 Спартак М1422
7 Рубин1419
8 Динамо М1417
9 Ахмат1416
10 Акрон1415
11 Ростов1415
12 Динамо Мх1414
13
Стыковая зона
Крылья Советов1413
14
Стыковая зона
Оренбург1411
15
Зона вылета
Сочи148
16
Зона вылета
Пари Нижний Новгород147

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2025
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close