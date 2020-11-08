Динамо М - Акрон 08 Ноября прямая трансляция
Начало трансляции: 08-11-2025 13:00
Стадион: ВТБ Арена - Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина (Москва, Россия), вместимость: 25716
08 Ноября 2025 года в 14:00 (+03:00). Мир Российская Премьер-лига, 15-й тур
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
ТаблицаПолучить прогноз
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Динамо М - Акрон, которое состоится 08 Ноября 2025 года в 14:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Мир Российская Премьер-лига, 15-й тур, оно проводится на стадионе: ВТБ Арена - Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина (Москва, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Динамо М
Москва
Акрон
Тольятти
Главные тренеры
|Валерий Георгиевич Карпин
|Заурбек Эдуардович Тедеев
История личных встреч
|18.05.2025
|Мир Российская Премьер-лига
|29-й тур
|2 : 1
|03.08.2024
|Мир Российская Премьер-лига
|3-й тур
|0 : 2
|04.04.2023
|Fonbet Кубок России
|1/2 финала. Этап 1 (Путь регионов)
|0 : 0 1 : 4
|07.11.2025
|Россия — МФЛ
|29-й тур
|0 : 2
|05.11.2025
|Fonbet Кубок России
|1/4 финала (Путь РПЛ). 1-й матч
|1 : 3
|01.11.2025
|Мир Российская Премьер-лига
|14-й тур
|0 : 0
|31.10.2025
|Россия — МФЛ
|28-й тур
|2 : 2
|26.10.2025
|Мир Российская Премьер-лига
|13-й тур
|2 : 1
|01.11.2025
|Мир Российская Премьер-лига
|14-й тур
|0 : 1
|26.10.2025
|Мир Российская Премьер-лига
|13-й тур
|1 : 1
|21.10.2025
|Fonbet Кубок России
|Группа D. 6-й тур
|3 : 2
|18.10.2025
|Мир Российская Премьер-лига
|12-й тур
|0 : 1
|04.10.2025
|Мир Российская Премьер-лига
|11-й тур
|1 : 1
Текстовая трансляция
Автообновление
Обновить
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 15-го тура РПЛ: «Динамо» (Москва) — «Акрон». Начало встречи запланировано на 14:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Краснодар
|14
|32
|2
|ЦСКА
|14
|30
|3
|Зенит
|14
|29
|4
|Балтика
|14
|27
|5
|Локомотив М
|14
|27
|6
|Спартак М
|14
|22
|7
|Рубин
|14
|19
|8
|Динамо М
|14
|17
|9
|Ахмат
|14
|16
|10
|Акрон
|14
|15
|11
|Ростов
|14
|15
|12
|Динамо Мх
|14
|14
| 13
Стыковая зона
|Крылья Советов
|14
|13
| 14
Стыковая зона
|Оренбург
|14
|11
| 15
Зона вылета
|Сочи
|14
|8
| 16
Зона вылета
|Пари Нижний Новгород
|14
|7