Атлетико М - Леванте 08 Ноября прямая трансляция
Начало трансляции: 08-11-2025 19:30
Стадион: Сивитас Метрополитано (Мадрид, Испания), вместимость: 70460
08 Ноября 2025 года в 20:30 (+03:00). Испания — Примера, 12-й тур
Главный судья: Хесус Хиль Мансано (Дон-Бенито, Испания);
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
ТаблицаПолучить прогноз
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Атлетико М - Леванте, которое состоится 08 Ноября 2025 года в 20:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания — Примера, 12-й тур, оно проводится на стадионе: Сивитас Метрополитано (Мадрид, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Атлетико М
Мадрид
Леванте
Валенсия
|13
|вр
|Ян Облак
|2
|зщ
|Хосе Хименес
|17
|зщ
|Давид Ганцко
|3
|зщ
|Маттео Руджери
|14
|пз
|Маркос Льоренте
|6
|пз
|Коке
|8
|пз
|Пабло Барриос
|20
|нп
|Джулиано Симеоне
|10
|нп
|Алекс Баэна
|9
|нп
|Александр Сёрлот
|19
|нп
|Хулиан Альварес
|13
|вр
|Мэтью Райан
|22
|зщ
|Джереми Тольян
|5
|зщ
|Унай Эльхесабаль
|2
|зщ
|Матиас Морено
|23
|зщ
|Мануэль Санчес
|24
|пз
|Карлос Альварес
|16
|пз
|Кервин Арриага
|8
|пз
|Хон Андер Оласагасти
|7
|пз
|Рохер Бруге
|21
|нп
|Карл Эдуард Этта Эйонг
|15
|нп
|Годюэн Куалипу
Главные тренеры
|Диего Симеоне
|Хулиан Фернандес Калеро
История личных встреч
|18.01.2023
|Кубок Испании
|1/8 финала
|0 : 2
|16.02.2022
|Испания - Примера
|21-й тур
|0 : 1
|28.10.2021
|Испания - Примера
|11-й тур
|2 : 2
|20.02.2021
|Испания - Примера
|24-й тур
|0 : 2
|17.02.2021
|Испания - Примера
|2-й тур
|1 : 1
|23.06.2020
|Испания - Примера
|31-й тур
|0 : 1
|04.01.2020
|Испания - Примера
|19-й тур
|2 : 1
|18.05.2019
|Испания - Примера
|38-й тур
|2 : 2
|13.01.2019
|Испания - Примера
|19-й тур
|1 : 0
|15.04.2018
|Испания - Примера
|32-й тур
|3 : 0
|04.11.2025
|Лига чемпионов
|Общий этап. 4-й тур
|3 : 1
|01.11.2025
|Испания — Примера
|11-й тур
|3 : 0
|27.10.2025
|Испания — Примера
|10-й тур
|0 : 2
|21.10.2025
|Лига чемпионов
|Общий этап. 3-й тур
|4 : 0
|18.10.2025
|Испания — Примера
|9-й тур
|1 : 0
|02.11.2025
|Испания — Примера
|11-й тур
|1 : 2
|30.10.2025
|Кубок Испании
|1-й раунд
|3 : 4
|26.10.2025
|Испания — Примера
|10-й тур
|1 : 1
|19.10.2025
|Испания — Примера
|9-й тур
|0 : 3
|04.10.2025
|Испания — Примера
|8-й тур
|0 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Реал Мадрид
|11
|30
| 2
Лига чемпионов
|Барселона
|11
|25
| 3
Лига чемпионов
|Вильярреал
|11
|23
| 4
Лига чемпионов
|Атлетико М
|11
|22
| 5
Лига Европы
|Бетис
|11
|19
| 6
Лига конференций
|Эспаньол
|11
|18
|7
|Хетафе
|11
|17
|8
|Алавес
|11
|15
|9
|Атлетик Б
|11
|14
|10
|Эльче
|11
|14
|11
|Райо Вальекано
|11
|14
|12
|Сельта
|11
|13
|13
|Севилья
|11
|13
|14
|Реал Сосьедад
|11
|12
|15
|Осасуна
|11
|11
|16
|Леванте
|11
|9
|17
|Мальорка
|11
|9
| 18
Зона вылета
|Валенсия
|11
|9
| 19
Зона вылета
|Овьедо
|11
|8
| 20
Зона вылета
|Жирона
|11
|7