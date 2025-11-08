01:55 ()
Атлетико М - Леванте 08 Ноября прямая трансляция

Начало трансляции: 08-11-2025 19:30
Стадион: Сивитас Метрополитано (Мадрид, Испания), вместимость: 70460
08 Ноября 2025 года в 20:30 (+03:00). Испания — Примера, 12-й тур
Главный судья: Хесус Хиль Мансано (Дон-Бенито, Испания);
Атлетико М
Леванте

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Атлетико М - Леванте, которое состоится 08 Ноября 2025 года в 20:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания — Примера, 12-й тур, оно проводится на стадионе: Сивитас Метрополитано (Мадрид, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Атлетико М
Мадрид
Леванте
Валенсия
13СловенияврЯн Облак
2УругвайзщХосе Хименес
17СловакиязщДавид Ганцко
3ИталиязщМаттео Руджери
14ИспанияпзМаркос Льоренте
6Испанияпз Коке
8ИспанияпзПабло Барриос
20АргентинанпДжулиано Симеоне
10ИспаниянпАлекс Баэна
9НорвегиянпАлександр Сёрлот
19АргентинанпХулиан Альварес
13АвстралияврМэтью Райан
22ГерманиязщДжереми Тольян
5ИспаниязщУнай Эльхесабаль
2АргентиназщМатиас Морено
23ИспаниязщМануэль Санчес
24ИспанияпзКарлос Альварес
16ГондураспзКервин Арриага
8ИспанияпзХон Андер Оласагасти
7ИспанияпзРохер Бруге
21КамеруннпКарл Эдуард Этта Эйонг
15ФранциянпГодюэн Куалипу
Главные тренеры
АргентинаДиего Симеоне
ИспанияХулиан Фернандес Калеро
История личных встреч
18.01.2023Кубок Испании1/8 финалаЛеванте0 : 2Атлетико М
16.02.2022Испания - Примера21-й турАтлетико М0 : 1Леванте
28.10.2021Испания - Примера11-й турЛеванте2 : 2Атлетико М
20.02.2021Испания - Примера24-й турАтлетико М0 : 2Леванте
17.02.2021Испания - Примера2-й турЛеванте1 : 1Атлетико М
23.06.2020Испания - Примера31-й турЛеванте0 : 1Атлетико М
04.01.2020Испания - Примера19-й турАтлетико М2 : 1Леванте
18.05.2019Испания - Примера38-й турЛеванте2 : 2Атлетико М
13.01.2019Испания - Примера19-й турАтлетико М1 : 0Леванте
15.04.2018Испания - Примера32-й турАтлетико М3 : 0Леванте
04.11.2025Лига чемпионовОбщий этап. 4-й турАтлетико М3 : 1
01.11.2025Испания — Примера11-й турАтлетико М3 : 0
27.10.2025Испания — Примера10-й тур0 : 2Атлетико М
21.10.2025Лига чемпионовОбщий этап. 3-й тур4 : 0Атлетико М
18.10.2025Испания — Примера9-й турАтлетико М1 : 0
02.11.2025Испания — Примера11-й турЛеванте1 : 2
30.10.2025Кубок Испании1-й раунд3 : 4Леванте
26.10.2025Испания — Примера10-й тур1 : 1Леванте
19.10.2025Испания — Примера9-й турЛеванте0 : 3
04.10.2025Испания — Примера8-й тур0 : 2Леванте
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Реал Мадрид1130
2
Лига чемпионов
Барселона1125
3
Лига чемпионов
Вильярреал1123
4
Лига чемпионов
Атлетико М1122
5
Лига Европы
Бетис1119
6
Лига конференций
Эспаньол1118
7 Хетафе1117
8 Алавес1115
9 Атлетик Б1114
10 Эльче1114
11 Райо Вальекано1114
12 Сельта1113
13 Севилья1113
14 Реал Сосьедад1112
15 Осасуна1111
16 Леванте119
17 Мальорка119
18
Зона вылета
Валенсия119
19
Зона вылета
Овьедо118
20
Зона вылета
Жирона117

Отзывы и комментарии к матчу

