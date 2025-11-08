Монако - Ланс 08 Ноября прямая трансляция
Начало трансляции: 08-11-2025 22:05
Стадион: Луи II (Монако, Монако), вместимость: 18523
08 Ноября 2025 года в 23:05 (+03:00). Франция — Лига 1, 12-й тур
Главный судья: Бастьен Дешепи (Франция);
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Монако - Ланс, которое состоится 08 Ноября 2025 года в 23:05 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция — Лига 1, 12-й тур, оно проводится на стадионе: Луи II (Монако, Монако). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Монако
Монако
Ланс
Ланс
|16
|вр
|Филипп Кён
|5
|зщ
|Тило Керер
|22
|зщ
|Мохаммед Салису
|12
|зщ
|Кайо Энрике
|4
|зщ
|Джордан Тезе
|20
|зщ
|Кассум Уаттара
|23
|пз
|Аладжи Бамба
|28
|пз
|Мамаду Кулибали
|11
|пз
|Магнес Аклиуш
|10
|пз
|Александр Головин
|14
|нп
|Мика Биерет
|40
|вр
|Робен Риссер
|24
|зщ
|Жонатан Гради
|6
|зщ
|Самсон Байду
|20
|зщ
|Маланг Сарр
|14
|зщ
|Матьё Юдоль
|2
|пз
|Рубен Агилар
|8
|пз
|Мамаду Сангаре
|28
|пз
|Адриен Томассон
|10
|нп
|Флорьян Товен
|22
|нп
|Уэсли Саид
|11
|нп
|Одсонн Эдуар
Главные тренеры
|Адольф Хюттер
|Себастьен Поконьоли
|Пьер Саж
История личных встреч
|17.05.2025
|Франция — Лига 1
|34-й тур
|4 : 0
|01.09.2024
|Франция — Лига 1
|3-й тур
|1 : 1
|25.02.2024
|Франция - Лига 1
|23-й тур
|2 : 3
|07.01.2024
|Кубок Франции
|1/32 финала
|2 : 2 5 : 6
|02.09.2023
|Франция - Лига 1
|4-й тур
|3 : 0
|22.04.2023
|Франция - Лига 1
|32-й тур
|3 : 0
|20.08.2022
|Франция - Лига 1
|3-й тур
|1 : 4
|21.05.2022
|Франция - Лига 1
|38-й тур
|2 : 2
|30.01.2022
|Кубок Франции
|1/8 финала
|2 : 4
|21.08.2021
|Франция - Лига 1
|3-й тур
|0 : 2
|04.11.2025
|Лига чемпионов
|Общий этап. 4-й тур
|0 : 1
|01.11.2025
|Франция — Лига 1
|11-й тур
|0 : 1
|29.10.2025
|Франция — Лига 1
|10-й тур
|3 : 5
|25.10.2025
|Франция — Лига 1
|9-й тур
|1 : 0
|22.10.2025
|Лига чемпионов
|Общий этап. 3-й тур
|0 : 0
|02.11.2025
|Франция — Лига 1
|11-й тур
|3 : 0
|29.10.2025
|Франция — Лига 1
|10-й тур
|2 : 0
|25.10.2025
|Франция — Лига 1
|9-й тур
|2 : 1
|19.10.2025
|Франция — Лига 1
|8-й тур
|2 : 1
|04.10.2025
|Франция — Лига 1
|7-й тур
|1 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|ПСЖ
|11
|24
| 2
Лига чемпионов
|Марсель
|11
|22
| 3
Лига чемпионов
|Ланс
|11
|22
| 4
Лига чемпионов
|Лилль
|11
|20
| 5
Лига Европы
|Монако
|11
|20
| 6
Лига конференций
|Лион
|11
|20
|7
|Страсбург
|11
|19
|8
|Ницца
|11
|17
|9
|Тулуза
|11
|15
|10
|Ренн
|11
|15
|11
|Париж
|11
|14
|12
|Гавр
|11
|13
|13
|Брест
|11
|10
|14
|Анже
|11
|10
|15
|Нант
|11
|9
| 16
Стыковая зона
|Лорьян
|11
|9
| 17
Зона вылета
|Метц
|11
|8
| 18
Зона вылета
|Осер
|11
|7