Суббота 08 ноября
Монако - Ланс 08 Ноября прямая трансляция

Начало трансляции: 08-11-2025 22:05
Стадион: Луи II (Монако, Монако), вместимость: 18523
08 Ноября 2025 года в 23:05 (+03:00). Франция — Лига 1, 12-й тур
Главный судья: Бастьен Дешепи (Франция);
Монако
Ланс

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Монако - Ланс, которое состоится 08 Ноября 2025 года в 23:05 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция — Лига 1, 12-й тур, оно проводится на стадионе: Луи II (Монако, Монако). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Монако
Ланс
16ШвейцарияврФилипп Кён
5ГерманиязщТило Керер
22ГаназщМохаммед Салису
12БразилиязщКайо Энрике
4НидерландызщДжордан Тезе
20ФранциязщКассум Уаттара
23ФранцияпзАладжи Бамба
28ФранцияпзМамаду Кулибали
11ФранцияпзМагнес Аклиуш
10РоссияпзАлександр Головин
14ДаниянпМика Биерет
40ФранцияврРобен Риссер
24ФранциязщЖонатан Гради
6АвстриязщСамсон Байду
20ФранциязщМаланг Сарр
14ФранциязщМатьё Юдоль
2ФранцияпзРубен Агилар
8МалипзМамаду Сангаре
28ФранцияпзАдриен Томассон
10ФранциянпФлорьян Товен
22ФранциянпУэсли Саид
11ФранциянпОдсонн Эдуар
Главные тренеры
АвстрияАдольф Хюттер
БельгияСебастьен Поконьоли
ФранцияПьер Саж
История личных встреч
17.05.2025Франция — Лига 134-й турЛанс4 : 0Монако
01.09.2024Франция — Лига 13-й турМонако1 : 1Ланс
25.02.2024Франция - Лига 123-й турЛанс2 : 3Монако
07.01.2024Кубок Франции1/32 финалаЛанс2 : 2 5 : 6Монако
02.09.2023Франция - Лига 14-й турМонако3 : 0Ланс
22.04.2023Франция - Лига 132-й турЛанс3 : 0Монако
20.08.2022Франция - Лига 13-й турМонако1 : 4Ланс
21.05.2022Франция - Лига 138-й турЛанс2 : 2Монако
30.01.2022Кубок Франции1/8 финалаЛанс2 : 4Монако
21.08.2021Франция - Лига 13-й турМонако0 : 2Ланс
04.11.2025Лига чемпионовОбщий этап. 4-й тур0 : 1Монако
01.11.2025Франция — Лига 111-й турМонако0 : 1
29.10.2025Франция — Лига 110-й тур3 : 5Монако
25.10.2025Франция — Лига 19-й турМонако1 : 0
22.10.2025Лига чемпионовОбщий этап. 3-й турМонако0 : 0
02.11.2025Франция — Лига 111-й турЛанс3 : 0
29.10.2025Франция — Лига 110-й тур2 : 0Ланс
25.10.2025Франция — Лига 19-й турЛанс2 : 1
19.10.2025Франция — Лига 18-й турЛанс2 : 1
04.10.2025Франция — Лига 17-й тур1 : 2Ланс
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
ПСЖ1124
2
Лига чемпионов
Марсель1122
3
Лига чемпионов
Ланс1122
4
Лига чемпионов
Лилль1120
5
Лига Европы
Монако1120
6
Лига конференций
Лион1120
7 Страсбург1119
8 Ницца1117
9 Тулуза1115
10 Ренн1115
11 Париж1114
12 Гавр1113
13 Брест1110
14 Анже1110
15 Нант119
16
Стыковая зона
Лорьян119
17
Зона вылета
Метц118
18
Зона вылета
Осер117

