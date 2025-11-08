01:57 ()
Тондела - Витория Гимарайнш 08 Ноября прямая трансляция

Начало трансляции: 08-11-2025 20:00
Стадион: Жоау Кардозу (Тондела, Португалия), вместимость: 7500
08 Ноября 2025 года в 21:00 (+03:00). Португалия — Примейра, 11-й тур
Главный судья: Андре Нарсизу (Португалия);
Тондела
Витория Гимарайнш

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Тондела - Витория Гимарайнш, которое состоится 08 Ноября 2025 года в 21:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия — Примейра, 11-й тур, оно проводится на стадионе: Жоау Кардозу (Тондела, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Тондела
Тондела
Витория Гимарайнш
Гимарайнш
31 Бразилия вр Bernardo Fontes
48 Португалия зщ Tiago Manso
5 Португалия зщ Жоау Афонсо
20 Колумбия зщ Brayan Medina
21 Коморские острова зщ Реми Вита
15 ЮАР пз Яя Ситхоле
8 Кабо-Верде пз Элдер Тавареш
16 Португалия пз Рони Лопеш
7 Бразилия нп Pedro Henryque
67 Бразилия нп Yarlen
29 США нп Теозон-Жордан Сибачо
25 Колумбия вр Хуан Кастильо
2 Португалия зщ Мага
4 Испания зщ Оскар Ривас
26 Уругвай зщ Родриго Абаскаль
13 Португалия пз Жоау Мендеш
16 Ангола пз Бени Мукенди
23 Португалия пз Diogo Sousa
18 Кабо-Верде пз Телму Арканжу
20 Португалия пз Саму
21 Гвинея-Бисау нп Вандо Феликс
19 Франция нп Oumar Camara
Главные тренеры
Португалия Иву Виейра
История личных встреч
24.04.2022 Португалия - Примейра 31-й тур Тондела1 : 1Витория Гимарайнш
11.12.2021 Португалия - Примейра 14-й тур Витория Гимарайнш5 : 2Тондела
04.04.2021 Португалия - Примейра 25-й тур Витория Гимарайнш1 : 2Тондела
28.11.2020 Португалия - Примейра 8-й тур Тондела0 : 2Витория Гимарайнш
01.03.2020 Португалия - Примейра 23-й тур Витория Гимарайнш2 : 0Тондела
22.09.2019 Португалия - Примейра 6-й тур Тондела1 : 3Витория Гимарайнш
09.02.2019 Португалия - Примейра 21-й тур Тондела1 : 0Витория Гимарайнш
31.08.2018 Португалия - Примейра 4-й тур Витория Гимарайнш1 : 0Тондела
06.08.2018 Португалия - Кубок лиги 2-й раунд Витория Гимарайнш0 : 2Тондела
05.05.2018 Португалия - Примейра 33-й тур Тондела1 : 4Витория Гимарайнш
02.11.2025 Португалия — Примейра 10-й тур 2 : 2Тондела
26.10.2025 Португалия — Примейра 9-й тур Тондела0 : 3
19.10.2025 Кубок Португалии 3-й раунд 1 : 5Тондела
05.10.2025 Португалия — Примейра 8-й тур 3 : 0Тондела
27.09.2025 Португалия — Примейра 7-й тур 1 : 2Тондела
01.11.2025 Португалия — Примейра 10-й тур Витория Гимарайнш0 : 3
26.10.2025 Португалия — Примейра 9-й тур 2 : 0Витория Гимарайнш
04.10.2025 Португалия — Примейра 8-й тур Витория Гимарайнш2 : 1
28.09.2025 Португалия — Примейра 7-й тур 2 : 0Витория Гимарайнш
20.09.2025 Португалия — Примейра 6-й тур Витория Гимарайнш1 : 1
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Порту1028
2
Лига чемпионов
Спортинг1025
3
Лига Европы
Бенфика1024
4
Лига конференций
Жил Висенте1022
5 Фамаликан1019
6 Морейренсе1018
7 Брага1013
8 Витория Гимарайнш1011
9 Насьонал1011
10 Риу Аве1011
11 Санта-Клара1011
12 Эштрела1010
13 Алверка1010
14 Эшторил1010
15 Арока109
16
Стыковая зона
Каза Пия108
17
Зона вылета
Тондела106
18
Зона вылета
АВС102

