Тондела - Витория Гимарайнш 08 Ноября прямая трансляция
Начало трансляции: 08-11-2025 20:00
Стадион: Жоау Кардозу (Тондела, Португалия), вместимость: 7500
08 Ноября 2025 года в 21:00 (+03:00). Португалия — Примейра, 11-й тур
Главный судья: Андре Нарсизу (Португалия);
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
ТаблицаПолучить прогноз
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Тондела - Витория Гимарайнш, которое состоится 08 Ноября 2025 года в 21:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия — Примейра, 11-й тур, оно проводится на стадионе: Жоау Кардозу (Тондела, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Тондела
Тондела
Витория Гимарайнш
Гимарайнш
|31
|вр
|Bernardo Fontes
|48
|зщ
|Tiago Manso
|5
|зщ
|Жоау Афонсо
|20
|зщ
|Brayan Medina
|21
|зщ
|Реми Вита
|15
|пз
|Яя Ситхоле
|8
|пз
|Элдер Тавареш
|16
|пз
|Рони Лопеш
|7
|нп
|Pedro Henryque
|67
|нп
|Yarlen
|29
|нп
|Теозон-Жордан Сибачо
|25
|вр
|Хуан Кастильо
|2
|зщ
|Мага
|4
|зщ
|Оскар Ривас
|26
|зщ
|Родриго Абаскаль
|13
|пз
|Жоау Мендеш
|16
|пз
|Бени Мукенди
|23
|пз
|Diogo Sousa
|18
|пз
|Телму Арканжу
|20
|пз
|Саму
|21
|нп
|Вандо Феликс
|19
|нп
|Oumar Camara
Главные тренеры
|Иву Виейра
История личных встреч
|24.04.2022
|Португалия - Примейра
|31-й тур
|1 : 1
|11.12.2021
|Португалия - Примейра
|14-й тур
|5 : 2
|04.04.2021
|Португалия - Примейра
|25-й тур
|1 : 2
|28.11.2020
|Португалия - Примейра
|8-й тур
|0 : 2
|01.03.2020
|Португалия - Примейра
|23-й тур
|2 : 0
|22.09.2019
|Португалия - Примейра
|6-й тур
|1 : 3
|09.02.2019
|Португалия - Примейра
|21-й тур
|1 : 0
|31.08.2018
|Португалия - Примейра
|4-й тур
|1 : 0
|06.08.2018
|Португалия - Кубок лиги
|2-й раунд
|0 : 2
|05.05.2018
|Португалия - Примейра
|33-й тур
|1 : 4
|02.11.2025
|Португалия — Примейра
|10-й тур
|2 : 2
|26.10.2025
|Португалия — Примейра
|9-й тур
|0 : 3
|19.10.2025
|Кубок Португалии
|3-й раунд
|1 : 5
|05.10.2025
|Португалия — Примейра
|8-й тур
|3 : 0
|27.09.2025
|Португалия — Примейра
|7-й тур
|1 : 2
|01.11.2025
|Португалия — Примейра
|10-й тур
|0 : 3
|26.10.2025
|Португалия — Примейра
|9-й тур
|2 : 0
|04.10.2025
|Португалия — Примейра
|8-й тур
|2 : 1
|28.09.2025
|Португалия — Примейра
|7-й тур
|2 : 0
|20.09.2025
|Португалия — Примейра
|6-й тур
|1 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Порту
|10
|28
| 2
Лига чемпионов
|Спортинг
|10
|25
| 3
Лига Европы
|Бенфика
|10
|24
| 4
Лига конференций
|Жил Висенте
|10
|22
|5
|Фамаликан
|10
|19
|6
|Морейренсе
|10
|18
|7
|Брага
|10
|13
|8
|Витория Гимарайнш
|10
|11
|9
|Насьонал
|10
|11
|10
|Риу Аве
|10
|11
|11
|Санта-Клара
|10
|11
|12
|Эштрела
|10
|10
|13
|Алверка
|10
|10
|14
|Эшторил
|10
|10
|15
|Арока
|10
|9
| 16
Стыковая зона
|Каза Пия
|10
|8
| 17
Зона вылета
|Тондела
|10
|6
| 18
Зона вылета
|АВС
|10
|2