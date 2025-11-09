Торпедо М - Сокол 09 Ноября прямая трансляция
Начало трансляции: 09-11-2025 15:00
09 Ноября 2025 года в 16:00 (+03:00). Россия — Лига PARI, 18-й тур
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Торпедо М - Сокол, которое состоится 09 Ноября 2025 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия — Лига PARI, 18-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Торпедо М
Москва
Сокол
Саратов
Главные тренеры
|Павел Васильевич Кирильчик (и.о.)
|Олег Георгиевич Кононов
|Младен Кашчелан
История личных встреч
|20.09.2025
|Россия — Лига PARI
|11-й тур
|1 : 0
|24.11.2024
|Россия — Мелбет Первая лига
|20-й тур
|1 : 2
|12.10.2024
|Россия — Мелбет Первая лига
|14-й тур
|5 : 0
|14.04.2024
|Россия — Мелбет Первая лига
|27-й тур
|0 : 2
|05.08.2023
|Россия — Мелбет Первая лига
|4-й тур
|0 : 1
|10.11.2018
|Второй дивизион - Центр
|17-й тур
|1 : 1
|17.08.2018
|Второй дивизион - Центр
|5-й тур
|0 : 2
|27.10.2017
|Второй дивизион - Центр
|15-й тур
|3 : 1
|03.08.2017
|Второй дивизион - Центр
|3-й тур
|1 : 1
|21.09.2002
|Россия - Премьер-Лига - 2002
|24-й тур
|0 : 4
|03.11.2025
|Россия — Лига PARI
|17-й тур
|2 : 0
|29.10.2025
|Fonbet Кубок России
|1/8 финала
|1 : 1 3 : 1
|25.10.2025
|Россия — Лига PARI
|16-й тур
|3 : 2
|20.10.2025
|Россия — Лига PARI
|15-й тур
|0 : 0
|16.10.2025
|Fonbet Кубок России
|1/16 финала
|3 : 0
|01.11.2025
|Россия — Лига PARI
|17-й тур
|2 : 0
|25.10.2025
|Россия — Лига PARI
|16-й тур
|1 : 0
|18.10.2025
|Россия — Лига PARI
|15-й тур
|0 : 0
|15.10.2025
|Fonbet Кубок России
|1/16 финала
|1 : 0
|11.10.2025
|Россия — Лига PARI
|14-й тур
|2 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Повышение
|Урал
|17
|36
| 2
Повышение
|Факел
|17
|36
| 3
Плей-офф за повышение
|Спартак Кс
|17
|33
| 4
Плей-офф за повышение
|Родина
|18
|31
|5
|КАМАЗ
|18
|29
|6
|Ротор
|17
|26
|7
|Челябинск
|17
|25
|8
|СКА-Хабаровск
|17
|24
|9
|Арсенал Т
|18
|23
|10
|Шинник
|17
|22
|11
|Нефтехимик
|18
|21
|12
|Уфа
|17
|19
|13
|Волга Ул
|18
|18
|14
|Енисей
|17
|17
|15
|Черноморец
|17
|17
| 16
Зона вылета
|Сокол
|17
|14
| 17
Зона вылета
|Торпедо М
|17
|14
| 18
Зона вылета
|Чайка
|18
|11