Воскресенье 09 ноября
Торпедо М - Сокол 09 Ноября прямая трансляция

Начало трансляции: 09-11-2025 15:00
09 Ноября 2025 года в 16:00 (+03:00). Россия — Лига PARI, 18-й тур
Торпедо М
Сокол

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Торпедо М - Сокол, которое состоится 09 Ноября 2025 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия — Лига PARI, 18-й тур, оно проводится на .

Составы команд
Торпедо М
Москва
Сокол
Саратов
Главные тренеры
Беларусь Павел Васильевич Кирильчик (и.о.)
Россия Олег Георгиевич Кононов
Черногория Младен Кашчелан
История личных встреч
20.09.2025 Россия — Лига PARI 11-й тур Сокол1 : 0Торпедо М
24.11.2024 Россия — Мелбет Первая лига 20-й тур Сокол1 : 2Торпедо М
12.10.2024 Россия — Мелбет Первая лига 14-й тур Торпедо М5 : 0Сокол
14.04.2024 Россия — Мелбет Первая лига 27-й тур Сокол0 : 2Торпедо М
05.08.2023 Россия — Мелбет Первая лига 4-й тур Торпедо М0 : 1Сокол
10.11.2018 Второй дивизион - Центр 17-й тур Торпедо М1 : 1Сокол
17.08.2018 Второй дивизион - Центр 5-й тур Сокол0 : 2Торпедо М
27.10.2017 Второй дивизион - Центр 15-й тур Торпедо М3 : 1Сокол
03.08.2017 Второй дивизион - Центр 3-й тур Сокол1 : 1Торпедо М
21.09.2002 Россия - Премьер-Лига - 2002 24-й тур Сокол0 : 4Торпедо М
03.11.2025 Россия — Лига PARI 17-й тур 2 : 0Торпедо М
29.10.2025 Fonbet Кубок России 1/8 финала Торпедо М1 : 1 3 : 1
25.10.2025 Россия — Лига PARI 16-й тур Торпедо М3 : 2
20.10.2025 Россия — Лига PARI 15-й тур Торпедо М0 : 0
16.10.2025 Fonbet Кубок России 1/16 финала Торпедо М3 : 0
01.11.2025 Россия — Лига PARI 17-й тур 2 : 0Сокол
25.10.2025 Россия — Лига PARI 16-й тур Сокол1 : 0
18.10.2025 Россия — Лига PARI 15-й тур 0 : 0Сокол
15.10.2025 Fonbet Кубок России 1/16 финала 1 : 0Сокол
11.10.2025 Россия — Лига PARI 14-й тур Сокол2 : 2
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Урал1736
2
Повышение
Факел1736
3
Плей-офф за повышение
Спартак Кс1733
4
Плей-офф за повышение
Родина1831
5 КАМАЗ1829
6 Ротор1726
7 Челябинск1725
8 СКА-Хабаровск1724
9 Арсенал Т1823
10 Шинник1722
11 Нефтехимик1821
12 Уфа1719
13 Волга Ул1818
14 Енисей1717
15 Черноморец1717
16
Зона вылета
Сокол1714
17
Зона вылета
Торпедо М1714
18
Зона вылета
Чайка1811

