02:42 ()
Онлайн трансляции
Воскресенье 09 ноября
Свернуть список

Валенсия - Бетис 09 Ноября прямая трансляция

Начало трансляции: 09-11-2025 19:30
Стадион: Месталья (Валенсия, Испания), вместимость: 55000
09 Ноября 2025 года в 20:30 (+03:00). Испания — Примера, 12-й тур
Валенсия
Бетис

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогноз
на матч

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Валенсия - Бетис, которое состоится 09 Ноября 2025 года в 20:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания — Примера, 12-й тур, оно проводится на стадионе: Месталья (Валенсия, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Валенсия
Валенсия
Бетис
Севилья
25ИспанияврХулен Ахирресабала
12ПортугалиязщТьерри Коррея
5ИспаниязщСесар Таррега
3ИспаниязщХосе Копете
14ИспаниязщХосе Луис Гайя
22ФранцияпзБатист Сантамария
18Испанияпз Пепелу
16ИспанияпзДиего Лопес
15АргентинапзЛукас Бельтран
11ИспаниянпЛуис Риоха
7НидерландынпАрно Данжума
1ИспанияврАльваро Вальес
2ИспаниязщЭктор Бельерин
5ИспаниязщМарк Бартра
4Бразилиязщ Натан
12ШвейцариязщРикардо Родригес
14МароккопзСофьян Амрабат
8ИспанияпзПабло Форнальс
7Бразилияпз Антони
20АргентинапзДжовани Ло Чельсо
10МарокконпЭз Абде
19КолумбиянпКучо Эрнандес
Главные тренеры
ИспанияКарлос Корберан
ЧилиМануэль Пеллегрини
История личных встреч
23.05.2025Испания — Примера38-й турБетис1 : 1Валенсия
23.11.2024Испания — Примера14-й турВаленсия4 : 2Бетис
20.04.2024Испания - Примера32-й турВаленсия1 : 2Бетис
01.10.2023Испания - Примера8-й турБетис3 : 0Валенсия
04.06.2023Испания - Примера38-й турБетис1 : 1Валенсия
10.11.2022Испания - Примера14-й турВаленсия3 : 0Бетис
10.05.2022Испания - Примера36-й турВаленсия0 : 3Бетис
23.04.2022Кубок ИспанииФиналБетис1 : 1 5 : 4Валенсия
27.10.2021Испания - Примера11-й турБетис4 : 1Валенсия
18.04.2021Испания - Примера33-й турБетис2 : 2Валенсия
01.11.2025Испания — Примера11-й тур4 : 0Валенсия
25.10.2025Испания — Примера10-й турВаленсия0 : 2
20.10.2025Испания — Примера9-й тур0 : 0Валенсия
04.10.2025Испания — Примера8-й тур2 : 1Валенсия
30.09.2025Испания — Примера7-й турВаленсия1 : 2
06.11.2025Лига ЕвропыОбщий этап. 4-й турБетис2 : 0
02.11.2025Испания — Примера11-й турБетис3 : 0
27.10.2025Испания — Примера10-й турБетис0 : 2
23.10.2025Лига ЕвропыОбщий этап. 3-й тур0 : 0Бетис
18.10.2025Испания — Примера9-й тур2 : 2Бетис
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Реал Мадрид1130
2
Лига чемпионов
Барселона1125
3
Лига чемпионов
Вильярреал1123
4
Лига чемпионов
Атлетико М1122
5
Лига Европы
Бетис1119
6
Лига конференций
Эспаньол1118
7 Хетафе1117
8 Севилья1216
9 Алавес1215
10 Эльче1215
11 Атлетик Б1114
12 Райо Вальекано1114
13 Сельта1113
14 Реал Сосьедад1213
15 Осасуна1211
16 Жирона1210
17 Леванте119
18
Зона вылета
Мальорка119
19
Зона вылета
Валенсия119
20
Зона вылета
Овьедо118

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2025
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close