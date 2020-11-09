Валенсия - Бетис 09 Ноября прямая трансляция
Начало трансляции: 09-11-2025 19:30
Стадион: Месталья (Валенсия, Испания), вместимость: 55000
09 Ноября 2025 года в 20:30 (+03:00). Испания — Примера, 12-й тур
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Валенсия - Бетис, которое состоится 09 Ноября 2025 года в 20:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания — Примера, 12-й тур, оно проводится на стадионе: Месталья (Валенсия, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Валенсия
Валенсия
Бетис
Севилья
|25
|вр
|Хулен Ахирресабала
|12
|зщ
|Тьерри Коррея
|5
|зщ
|Сесар Таррега
|3
|зщ
|Хосе Копете
|14
|зщ
|Хосе Луис Гайя
|22
|пз
|Батист Сантамария
|18
|пз
|Пепелу
|16
|пз
|Диего Лопес
|15
|пз
|Лукас Бельтран
|11
|нп
|Луис Риоха
|7
|нп
|Арно Данжума
|1
|вр
|Альваро Вальес
|2
|зщ
|Эктор Бельерин
|5
|зщ
|Марк Бартра
|4
|зщ
|Натан
|12
|зщ
|Рикардо Родригес
|14
|пз
|Софьян Амрабат
|8
|пз
|Пабло Форнальс
|7
|пз
|Антони
|20
|пз
|Джовани Ло Чельсо
|10
|нп
|Эз Абде
|19
|нп
|Кучо Эрнандес
Главные тренеры
|Карлос Корберан
|Мануэль Пеллегрини
История личных встреч
|23.05.2025
|Испания — Примера
|38-й тур
|1 : 1
|23.11.2024
|Испания — Примера
|14-й тур
|4 : 2
|20.04.2024
|Испания - Примера
|32-й тур
|1 : 2
|01.10.2023
|Испания - Примера
|8-й тур
|3 : 0
|04.06.2023
|Испания - Примера
|38-й тур
|1 : 1
|10.11.2022
|Испания - Примера
|14-й тур
|3 : 0
|10.05.2022
|Испания - Примера
|36-й тур
|0 : 3
|23.04.2022
|Кубок Испании
|Финал
|1 : 1 5 : 4
|27.10.2021
|Испания - Примера
|11-й тур
|4 : 1
|18.04.2021
|Испания - Примера
|33-й тур
|2 : 2
|01.11.2025
|Испания — Примера
|11-й тур
|4 : 0
|25.10.2025
|Испания — Примера
|10-й тур
|0 : 2
|20.10.2025
|Испания — Примера
|9-й тур
|0 : 0
|04.10.2025
|Испания — Примера
|8-й тур
|2 : 1
|30.09.2025
|Испания — Примера
|7-й тур
|1 : 2
|06.11.2025
|Лига Европы
|Общий этап. 4-й тур
|2 : 0
|02.11.2025
|Испания — Примера
|11-й тур
|3 : 0
|27.10.2025
|Испания — Примера
|10-й тур
|0 : 2
|23.10.2025
|Лига Европы
|Общий этап. 3-й тур
|0 : 0
|18.10.2025
|Испания — Примера
|9-й тур
|2 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Реал Мадрид
|11
|30
| 2
Лига чемпионов
|Барселона
|11
|25
| 3
Лига чемпионов
|Вильярреал
|11
|23
| 4
Лига чемпионов
|Атлетико М
|11
|22
| 5
Лига Европы
|Бетис
|11
|19
| 6
Лига конференций
|Эспаньол
|11
|18
|7
|Хетафе
|11
|17
|8
|Севилья
|12
|16
|9
|Алавес
|12
|15
|10
|Эльче
|12
|15
|11
|Атлетик Б
|11
|14
|12
|Райо Вальекано
|11
|14
|13
|Сельта
|11
|13
|14
|Реал Сосьедад
|12
|13
|15
|Осасуна
|12
|11
|16
|Жирона
|12
|10
|17
|Леванте
|11
|9
| 18
Зона вылета
|Мальорка
|11
|9
| 19
Зона вылета
|Валенсия
|11
|9
| 20
Зона вылета
|Овьедо
|11
|8